Финансы
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 68,88 рубля
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 68,88 рубляПРАЙМвчера в 04:40
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 73,1565 рубля.
ПРАЙМвчера в 04:40
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 11:50, Ашберн
Общество
Самарский министр извинилась за совет малоимущим семьям завести огород
Обновлено в 06:25
Политика
Меркель и Макрон потребовали от России освободить украинских моряков
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Москве неизвестные с битой напали на рэпера Птаху
Рэпер Давид Нуриев (Птаха) подвергся нападению со стороны троих человек, серьёзных травм музыкант не получил.
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Чехии мужчина захватил заложников в банке
В чешском городе Пршибрам вооружённый мужчина захватил заложников. Об этом сообщает «Чешское радио».
Обновлено в 10:07
Культура
В Израиле умер писатель Амос Оз
Один из самых известных израильских писателей Амос Оз скончался в возрасте 79 лет, сообщил официальный представитель МИД еврейского государства Эммануэль Нахшон.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие
Опубликовано видео первого полета модернизированного Ту-22М3М
«Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК») опубликовала видео первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 11:30
Хоккей
Скончался двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин
Обновлено в 04:20
Происшествия
Убил медведя в берлоге: губернаторская охота взорвала соцсети
Обновлено в 06:28
Политика
Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов
Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 06:08
Политика
ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной
Закончено строительство заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ.
Обновлено вчера в 21:46
Авто
Эвакуация автомобилей в Москве подорожает с 1 января
Стоимость перемещения автомобилей, нарушивших правила парковки в Москве, вырастет на 4% с 1 января 2019 года - до 3,2 тысячи рублей, сообщается на сайте московского паркинга.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Наемный убийца напал на съемочную группу «Вестей» в зале суда
После оглашения приговора в Верховном суде в башкирском Стерлитамаке осужденный за убийство мужчина накинулся на съемочную группу «Вестей».
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Манбидж
Сирийская армия вошла в Манбидж, который ранее контролировали Силы самообороны сирийских курдов (YPG), заявили в генштабе ВС республики.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Москве задержали 30 дворников, требовавших оплатить им переработку
Обновлено в 10:48
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа из-за «Северного потока»
В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что объёмы транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за девять месяцев 2018 года снизились на 7% из-за роста поставок через «Северный поток».
Обновлено в 08:27
Футбол
Гендиректор «Локомотива» Геркус объявил об уходе из клуба
Генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус объявил об уходе из клуба. Текст заявления функционера публикует "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 09:40
Происшествия
Корпоратив в Татарстане закончился массовой дракой
Участники корпоратива в одном из кафе в Набережных Челнах в Татарстане устроили массовую драку.
Обновлено в 08:51
Политика
В Киеве оценили возведенный на границе Украины и Крыма забор
Чиновник полагает, что таким образом российские власти намерены убедить население Крыма в том, что все вопросы относительно статуса полуострова решены, что граница между Крымом и Украиной обустроена и никаких изменений не будет.
Обновлено в 06:31
Экономика
Операторов утилизации мусора освободят от НДС
Региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами освободят от НДС, решение одобрено, сказал сегодня первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 11:29
Политика
Трамп объявил о прекращении помощи Гватемале, Гондурасу и Сальвадору
В ноябре к границе США и Мексики пришла группа мигрантов, перед их прибытием Трамп отправил туда бойцов Национальной гвардии и частично закрыл границу.
Обновлено в 10:30
Общество
Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям
Иными словами, курить в своей квартире не запрещено. Но дым не должен мешать тем, кто живет рядом.
Обновлено в 04:49
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки красной икры
Обновлено в 00:55
Происшествия
В Севастополе ФСБ нашла подпольную оружейную мастерскую
В подвале жилого дома в Севастополе оперативники ФСБ обнаружили подпольную мастерскую, приспособленную для переделки оружия и средств поражения.
Обновлено в 11:43
Общество
Антидопинговая лаборатория открылась в МГУ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев летом 2017 года подписал постановление о создании национальной антидопинговой лаборатории при МГУ, а в декабре Госдума приняла закон о создании лаборатории для эффективной борьбы с допингом в спорте.
Обновлено в 10:05
Экономика
В России ограничили предельную сумму долга по кредитам
В России ограничили предельную сумму долга по потребительским кредитам.
Обновлено в 10:22
Армия и оружие
Украина планирует создать противокорабельный комплекс
Украина займется не только разработкой ракет, но и противокорабельного комплекса, заявил министр обороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 07:02
Экономика
Дерипаска продал девелоперскую компанию «Главстрой»
Девелоперская компания "Главстрой", входившая в холдинг Олега Дерипаски "Базовый элемент", сменила акционера, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:56
Происшествия
«Крабовый король» Олег Кан сбежал из России
Сахалинский бизнесмен Олег Кан, известный по прозвищу "Крабовый король", сбежал из России после выхода на телеканале "Россия" расследования Эдуарда Петрова "Крабовая ловушка-2".
Обновлено в 09:10
Спорт
Российский биатлонист объяснил выступление в форме сборной Украины
Российский биатлонист Александр Жирный на третьем этапе Кубка России в Ижевске выступает в комбинезоне сборной Украины.
Обновлено в 09:22
Общество
Эксперты перечислили самые востребованные в 2019 году профессии
Эксперты портала SuperJob.ru назвали профессии, которые будут самими востребованными в 2019 году. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 22:21