Финансы
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 65,40 рубляПРАЙМ вчера в 05:27
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 69,2987 рубля.
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Происшествия
В Сыктывкаре экстренно сел Boeing 737-800, следовавший в Москву
Самолет Boeing 737-800, следовавший из Мирного в Москву, экстренно сел в аэропорту Сыктывкара, сообщил РИА Новости представитель Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.
Обновлено в 06:22
Происшествия
СК просит арестовать депутата Госдумы за взятку в 3,5 млрд рублей
Следственный комитет России просит арестовать депутата Госдумы Вадима Белоусова по обвинению в получении взятки в размере около 3,5 млрд рублей.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В КПРФ осудили попытку вандализма против Мавзолея Ленина
Обновлено в 06:33
Политика
Володин предложил Украине выплатить компенсацию Крыму
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил посчитать экономические потери за время нахождения Крыма в составе Украины, чтобы потребовать от Киева возмещения ущерба.
Обновлено в 06:05
Политика
МИД Белоруссии сравнил посла России с «подающим надежды бухгалтером»
Представитель белорусского МИДа подчеркнул, что Бабич, переведенный в августе 2018 года в послы с поста полпреда президента России в Приволжском федеральном округе, до сих пор не понял, чем отличается независимое государство от ПФО.
Обновлено в 05:22
Политика
ЕС ввел санкции против восьми россиян за инцидент в Керченском проливе
О планах ЕС ввести санкции после инцидента в Керченском проливе стало известно 15 февраля.
Обновлено в 03:54
Общество
Строительство завода на берегу Байкала приостановлено
В поселке Култук Иркутской области приостановили строительство завода по розливу воды из Байкала. До устранения обнаруженных нарушений.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Москве мужчина погиб, выпав из окна 30-го этажа офиса «Газпрома»
Мужчина выпал из окна 30-го этажа офиса "Газпрома" на юге Москвы, от полученных травм он скончался на месте.
Обновлено в 04:41
Общество
Составлен экологический рейтинг регионов России по итогам зимы
Общественная организация «Зелёный патруль» составила экологический рейтинг регионов России по итогам зимы 2018—2019 годов (есть в распоряжении RT).
Обновлено в 00:00
Авто
Tesla представила новый электрокроссовер Model Y
Tesla представила электрокроссовер-внедорожник Model Y, он уже доступен для предзаказа, но серийное производство еще не началось, отмечает РИА Новости.
Обновлено в 03:27
Политика
В Кремле рассказали о позиции Путина по «делу Калви»
Ситуация вокруг основателя инвестиционного фонда Baring Vostok гражданина США Майкла Калви упоминалась на встрече предпринимателей с президентом России Владимиром Путиным, однако глава государства не может давать этому делу свою оценку, заявил 15 марта журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Российские инженеры создали беспилотник с автоматическим карабином
По заказу концерна ВКО "Алмаз-Антей" специалисты Московского авиационного института создали дрон-перехватчик с автоматическим карабином, пишет РИА "Новости".
Обновлено в 06:29
Религия
Патриарх попросил передать РПЦ музей имени Андрея Рублева
Обновлено в 04:15
Музыка
Die Antwoord выступит на фестивале Park Live вместо The Prodigy
Хип-хоп группа Die Antwoord выступит на московском фестивале Park Live вместо британской The Prodigy, которая отменила все концерты после смерти фронтмена Кита Флинта, сообщили организаторы Park Live во «ВКонтакте».
Обновлено в 05:48
Политика
Новозеландский стрелок написал на оружии имя русского адмирала
Уроженец австралийского города Графтон, устроивший бойню в двух мечетях города Крайстчерч в Новой Зеландии, нанес на оружие и боеприпасы имена правителей и военачальников, сражавшихся против мусульманских стран.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В торговом центре на западе Москвы произошла массовая драка
В торговом центре «Кунцево-Плаза» произошла массовая драка между чеченцами и русскими, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве и подтвердил источник в территориальном отделении полиции.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
В Пентагоне выступили за право на превентивный ядерный удар
В конце января конгрессмен Адам Смит и сенатор Элизабет Уоррен выступили с инициативой о запрете нанесения превентивного ядерного удара.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Врачи рассказали о судьбе девочки, брошенной в столичной квартире
Еще минимум 7-10 дней пробудет в медучреждении девочка, найденная в квартире на Ленинградском шоссе.
Обновлено в 03:25
Транспорт
Собянин пригрозил любителям «хитрой» парковки борцами с терроризмом
Мэр Москвы Сергей Собянин советует не экспериментировать с «хитрыми» способами парковки автомобилей. Об этом он 15 марта написал в блоге.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Москве задержали за взятку в миллион рублей семь инспекторов ГИБДД
В столице семь элитных гаишников попались на взятке с шестью нулями. Дорожные инспекторы утверждают, что деньги им подбросили.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
Сектор Газа выпустил ракеты в сторону Тель-Авива
Из сектора Газа выпущено две ракеты в сторону Израиля. Одну, летевшую на Тель-Авив, перехватила система ПВО "Железный купол".
Обновлено вчера в 16:49
Армия и оружие
В Совбезе заявили о переброске войск НАТО к границам России
"Реанимируется существовавшая в годы холодной войны система трансатлантических перебросок войск усиления из США и Канады в Европу для развертывания крупных коалиционных группировок войск на границе с Россией", - добавил замсекретаря Совбеза РФ.
Обновлено вчера в 17:44
Происшествия
На тюменской трассе столкнулось более двадцати машин
Массовое ДТП с участием 21-22 машин случилось сегодня днем на 10-м километре объездной дороги Тюмень - Боровский - Богандинский.
Обновлено в 06:38
Политика
КПРФ передаст место Жореса Алфёрова в Госдуме Павлу Грудинину
Освободившийся после смерти Жореса Алфёрова мандат депутата Государственной Думы РФ получит экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин.
Обновлено вчера в 08:38
Общество
Климатическая весна в Москве наступит раньше обычного
Глава Росгидромета Максим Яковенко сообщил, что климатическая весна в Москве наступит раньше обычного срока.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
ЗРК С-400 заступили на боевое дежурство в Калининградской области
Новейшие зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство в Калининградской области.
Обновлено в 05:37