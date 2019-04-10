Официальный курс доллара на пятницу снизился до 64,40 рубляПРАЙМ 11 апреля в 06:49

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,1143 рубля.

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