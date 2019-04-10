Финансы
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 64,40 рубляПРАЙМ 11 апреля в 06:49
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,1143 рубля.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:34, Ашберн
Происшествия
Режим контртеррористической операции в Тюмени снят
В Тюмени утром в субботу отменен режим контртеррористической операции(КТО), введенный накануне вечером, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Обновлено в 00:49
Единоборства
Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO
Чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Василий Ломаченко одержал победу нокаутом над британцем Энтони Кроллой, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:01
Происшествия
Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца
Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой
Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено вчера в 14:23
Спорт
Туктамышева и Самодурова стартуют на командном чемпионате мира
В четверг, 11 апреля, в японском городе Фукуока стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию.
Обновлено 11 апреля в 03:02
Политика
Помпео назвал призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы «лицемерием»
Госсекретарь США Майк Помпео назвал призывы ряда стран не вмешиваться в дела Венесуэлы и других государств Латинской Америки "лицемерием".
Обновлено в 00:17
Кино
Павел Лунгин согласился перенести премьеру фильма «Братство»
Напомним, член Совета Федерации Игорь Морозов выступил за запрет премьеры фильма Павла Лунгина «Братство» 9 мая, отметив, что фильм российского режиссера не служит цели патриотического воспитания.
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
Хакеры получили данные полицейских и сотрудников федеральных служб США
Неизвестные хакеры похитили информацию о нескольких тысячах американских полицейских и сотрудников федеральных служб страны.
Обновлено в 00:23
Армия и оружие
Полторак пригрозил направить корабли Украины в Керченский пролив
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские корабли будут вновь ходить через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 03:18
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова
По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено вчера в 14:32
Экономика
Полпред президента РФ Комаров заработал 657 млн рублей в 2018 году
Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в 2018 году заработал больше всех чиновников из администрации главы государства — 657 278 424 рублей.
Обновлено вчера в 11:56
Политика
Порошенко заявил о планах провести выборы в Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».
Обновлено в 00:58
Политика
Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:14
Футбол
Обстановка в стране не позволила Блохину перейти в «Реал» в 1982 году
Еще говорили о желании "Нью-Йорк Космоса" . Конкретное предложение поступило позже, в 1982-м году, тогда "Реал" предлагал $4 миллиона.
Обновлено вчера в 23:29
Футбол
«Крылья Советов» на своем поле победили «Рубин»
Обновлено вчера в 14:13
Шоу-бизнес
Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа»
В марте 94-го Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Регистрация брака прошла в Санкт-Петербурге, расписывал пару Анатолий Собчак.
Обновлено вчера в 10:00
Технологии
В Disney намерены запустить сервис потокового видео
Обновлено вчера в 00:07
Происшествия
В Киеве пьяного виновника ДТП привязали к столбу
Обновлено в 01:24
Происшествия
Тело забитого камнями мужчины обнаружили в Москве
Обновлено вчера в 19:22
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
Наука
Суперинфекция захватывает мир. Живучий грибок-убийца атакует больницы
Речь идет о грибке Candida auris, который распространяется в больницах и убивает людей.
Обновлено 11 апреля в 12:01
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук воспитывает дочь без нравоучений свекрови
Обновлено вчера в 19:03
Авто
Компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для России
Французская компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для рынка России.
Обновлено 11 апреля в 15:32
Экономика
Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга
Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Тимошенко призвала Зеленского и Порошенко к человечности
Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено вчера в 19:08
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким и низким уровнем смертности
За прошлый год самые низкий уровень смертности был отмечен в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах, высокими показатели остаются во многих регионах Центральной России.
Обновлено вчера в 08:39
Экономика
Moody’s: российские банки стали более избирательными к заемщикам
«Банки становятся более избирательными, понижая планку по одобрению кредитов и ориентируясь на заемщиков с большими доходами и хорошей кредитной историей»,— говорится в отчете Moody's, поступившем в «РИА Новости».
Обновлено вчера в 19:06
Политика
Путин не приедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии
Пять лет назад Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников.
Обновлено вчера в 11:06