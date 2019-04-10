Финансы
Официальный курс евро снизился до 72,66 рубляГазета.Ru вчера в 09:44
Официальный курс евро на пятницу, 12 апреля, снизился на 29,09 копейки - до 72,6551 рубля. Это следует из данных Банка России. Курс доллара упал на 33,82 копейки, составив 64,3991 рубля.
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На соседней планете может существовать форма жизни, основанная на неизвестных ранее биохимических принципах, предполагают ученые из Института космических исследований РАН и Института катализа имени Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН.
Обновлено в 01:00
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Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Каролину» в плей-офф НХЛ
В первом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» сумел обыграть «Каролину Харрикейнз».
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Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55
Авто
Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana
Обновлено вчера в 15:00