Финансы

Официальный курс евро снизился до 72,66 рубляГазета.Ru вчера в 09:44

Официальный курс евро на пятницу, 12 апреля, снизился на 29,09 копейки - до 72,6551 рубля. Это следует из данных Банка России. Курс доллара упал на 33,82 копейки, составив 64,3991 рубля.
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Курс доллара снизился до 64,50 рубля

ТАСС03:07

Курсы доллара и евро на 11 апреля

Банки.рувчера в 01:00

Официальный курс евро снизился до 72,66 рубля

Газета.Ruвчера в 09:44

Официальный курс евро на пятницу снизился до 72,66 рубля

РИА Новостивчера в 07:19

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 12 апреля

Интерфаксвчера в 07:23

ЦБ РФ установил курс евро с 13 апреля в размере 72,8398 руб

Финмаркет05:22

Банк России на 12 апреля понизил курс евро к рублю более чем на 29 копеек до 72.6551 руб., курс доллара США - почти на 34 копейки до 64.3991 руб

АК&Мвчера в 08:33
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Политика

Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира

Украинский телеканал «1+1» намерен подать в суд на президента страны Петра Порошенко за то, что он без предупреждения появился в студии во время съемок передачи «Право на власть».
Обновлено в 04:57
Футбол

«Ливерпуль» осудил фанатов «Челси» за оскорбления Салаха

«Ливерпуль» на официальном сайте осудил фанатов «Челси», оскорблявших нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха.
Обновлено вчера в 21:21
Футбол

Александр Кокорин: «С удовольствием бы посмотрели видео с Гулиевым»

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, который находится в Пресненском суде, сказал, что хотел бы посмотреть видео инцидента с полузащитником "Спартака" Аязом Гулиевым.
Обновлено в 05:28
Спорт

Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации

Успенская старается как можно чаще навещать Татьяну. Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда.
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Петербурге мать сдавала 10-летнюю дочь «в аренду» своему любовнику

Женщина сдавала «в аренду» на выходные своему любовнику собственную 10-летнюю дочь, пока обо всем не стало известно ее отцу.
Обновлено в 03:39
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей в Европу

Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

Генпрокуратура направила в суд дело о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Директор Алсу прокомментировал слухи о разводе певицы

Как сообщает СтарХит, о ситуации в семье подопечной высказался директор певицы.
Обновлено в 03:21
Происшествия

В Великобритании сверхлегкий самолет разбился на поле для гольфа

Как стало известно, 11 апреля около 19:00 по местному времени сверхлегкий самолет упал на поле для гольфа Royal Birkdale в британском городе Саутпорт в графстве Мерсисайд, после чего воспламенился.
Обновлено в 04:23
Политика

В Кремле увидели несоответствие ареста Ассанжа идеалам свободы слова

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж является независимым информатором, а его преследование не соотносится с идеалами свободы слова.
Обновлено в 05:10
Политика

Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском

Обновлено вчера в 19:33
Политика

Киев нашел способ сохранить транзит

Киевские власти знают о возможности потерять доход от транзита российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины, поэтому заблаговременно подготовились к такому развитию событий.
Обновлено в 05:38
Общество

Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос 58 лет назад

12 апреля 1961 года человек впервые совершил полёт в космос.
Обновлено вчера в 18:07
Космос

Российские ученые нашли признаки жизни на Венере: новые доказательства

На соседней планете может существовать форма жизни, основанная на неизвестных ранее биохимических принципах, предполагают ученые из Института космических исследований РАН и Института катализа имени Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН.
Обновлено в 01:00
Политика

Кадыров призвал простить долги за газ жителям Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал решение суда об отмене списания долгов жителей за газ.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие

Российскую группировку войск в Сирии возглавил генерал Сердюков

Сергей Суровикин провел в должности командующего группировкой войск в Сирии в совокупности более года — это дольше, чем любой из высших офицеров, занимавших этот пост.
Обновлено в 03:21
Единоборства

UFC запретил выход под «День Победы» бойцу из Донбасса

Никита Крылов, чемпион Fight Nights в полутяжелом весе, не смог выйти в октагон под песню «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.
Обновлено в 03:05
Политика

СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко

Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко.
Обновлено в 03:57
Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия

Шесть автомобилей столкнулись на кузбасской трассе из-за горящей травы

Обновлено в 04:29
Происшествия

На похоронах рэпера Nipsey Hussle произошла стрельба

Обновлено в 04:12
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Автоспорт

Феттель выиграл первую практику на Гран-при Китая, Квят стал восьмым

Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл решили сохранить рождение первенца в тайне

Совсем скоро принц Гарри и Меган Маркл станут родителями. По слухам, их первенец появится дома.
Обновлено вчера в 12:22
Экономика

Highland Gold в 2018 году сократила чистую прибыль на 15%

Британская Highland Gold Mining Ltd (добывает золото в России) по итогам 2018 года снизила чистую прибыль почти на 15%, до 56,084 миллиона долларов, следует из сообщения компании.
Обновлено в 04:26
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Каролину» в плей-офф НХЛ

В первом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» сумел обыграть «Каролину Харрикейнз».
Обновлено в 01:05
Политика

Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся

Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55
Авто

Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana

Обновлено вчера в 15:00
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