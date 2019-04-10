Финансы
Официальный курс евро снизился до 72,66 рубляГазета.Ru вчера в 09:44
Официальный курс евро на пятницу, 12 апреля, снизился на 29,09 копейки - до 72,6551 рубля. Это следует из данных Банка России. Курс доллара упал на 33,82 копейки, составив 64,3991 рубля.
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Футбол
«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом
«Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Полторак пригрозил вновь направить корабли Украины в Керченский пролив
Глава министерства обороны Украины Степан Полторак выступил с заявлением о том, что Украина готова снова направить свои военные корабли в Керченский пролив.
Обновлено в 00:18
Политика
Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено 10 апреля в 19:07
Общество
Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год
Главный приз получил американский фотограф Джон Мур, который запечатлел, как пограничники США обыскивают женщину из Гондураса, пока у нее в ногах стоит ее маленькая дочь и плачет.
Обновлено в 02:44
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:44
Армия и оружие
Российскую группировку войск в Сирии возглавил генерал Сердюков
Сергей Суровикин провел в должности командующего группировкой войск в Сирии в совокупности более года — это дольше, чем любой из высших офицеров, занимавших этот пост.
Обновлено в 03:21
Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55
Экономика
Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет
Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено 10 апреля в 09:47
Экономика
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Космос
Мыши на МКС начали бегать кругами
Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено в 00:55
Транспорт
Госэкспертиза утвердила проект нижегородского участка ВСМ
До начала строительства будет произведен отвод земель в постоянное пользование, под объекты и сооружения ВСМ, и во временное – под строительные площадки и временные объездные дороги.
Обновлено в 03:46
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей в Европу
Обновлено вчера в 11:29
Экономика
Реальные зарплаты россиян выросли, заявил глава Минтруда
В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 03:44
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Экономика
Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру
Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).
Обновлено в 02:41
Общество
Валентина Терешкова встретит День космонавтики в Саратовской области
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова примет участие в праздновании Дня космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области.
Обновлено в 02:49
Экономика
Uber раскрыл убытки совместного с «Яндексом» предприятия
Американский сервис по вызову такси Uber обнародовал убыток совместного предприятия с «Яндекс.Такси» за 2018 год, сумма составила $42 млн.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Силовики задержали главу Бабаюртовского района Дагестана
Сотрудники спецслужб в Дагестане задержали главу Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева, сообщил информагентству источник в силовых структурах республики.
Обновлено в 03:10
Гаджеты
Mi MIX 4 может стать первым складным смартфоном Xiaomi
Новая утечка сообщает, что первым гибким гаджетом китайского производителя станет Mi MIX 4. Xiaomi Mi MIX 4 появился на странице Alipay в Китае, где уже раньше анонса были обнаружены такие топовые устройства, как OPPO Reno, Huawei P30, Mate X. Страница Alipay указывает, что смартфон Mi MIX 4 получит двойной складной дисплей и 60-мегапиксельную камеру.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Суд продлил домашний арест Калви до 14 июля
«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Калви до 14 июля 2019 года», — заявила она.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля
Первый носитель необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» — атомная подлодка проекта 09852 «Белгород» — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.
Обновлено вчера в 21:03
Интернет
В WhatsApp добавили новую функцию
Функция «Режим игнорирования архивных чатов» позволит пользователю оставаться в группе, однако не отвлекаться на уведомления о новых сообщениях.
Обновлено в 02:24
Политика
Полиция арестовала основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа права на убежище на территории посольства этой латиноамериканкой страны.
Обновлено вчера в 05:53
Политика
Законопроект об изоляции Рунета принят Госдумой во втором чтении
Глава профильного комитета Госдумы Леонид Левин сегодня назвал потери, которые ждут страну, если не принять меры.
Обновлено вчера в 06:02
Происшествия
В Благовещенске ребенок попал в больницу после нападения стаи собак
Девятилетний мальчик попал в больницу после нападения стаи бродячих собак в Благовещенске, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Амурской области Инна Карташова.
Обновлено в 01:09
Экономика
Чистая прибыль «Новотранса» по РСБУ в 2018 г выросла в 4 раза
Чистая прибыль "Новотранса" по РСБУ в 2018 году выросла по сравнению c предыдущим годом в 4 раза, до 13,2 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 03:42
Кино
Начались съемки фильма о докторе Лизе
В Москве начались съемки фильма «Доктор Лиза» о Елизавете Глинке. Главную роль исполнит Чулпан Хаматова.
Обновлено в 02:16
Спорт
Самарин провалил короткую программу на командном ЧМ
Американский фигурист Нэйтан Чен одержал победу в короткой программе на командном чемпионате мира, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 07:40