Финансы
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 62,99 рубляПРАЙМ 11 июля в 06:03
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 66,6002 рубля.
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Банк России повысил официальный курс доллара на выходные до 63,02 рубля
Московский Комсомолецвчера в 05:28
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:22, Ашберн
Авто
На видео представили «ТурбоНиву» за 2 млн рублей
Обновлено в 02:32
Политика
Украинский телеканал обратился к Зеленскому после обстрела из гранатомета
Генеральный директор «112 Украина» Егор Бенкендорф обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также силовым ведомствам страны в связи с обстрелом здания телеканала из гранатомета.
Обновлено в 05:09
Происшествия
СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве
Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
Обновлено в 02:26
Политика
Президент Грузии ожидает возобновления потока туристов из РФ
Поток российских туристов, который спал после запрета на авиасообщение между Москвой и Тбилиси, будет возобновлён в прежнем объёме.
Обновлено вчера в 20:49
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:31
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено 11 июля в 12:57
Армия и оружие
В России создадут новую версию истребителя Су-30СМ
В России разрабатывают новую модификацию многоцелевого истребителя Су-30СМ, сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в авиапроме.
Обновлено в 03:21
Общество
В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) очистили около 70% назначенного участка от завалов в Иркутской области, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
Обновлено в 03:22
Авто
Представлены современные изображения DeLorean DMC-12
Компания сделала себе имя с помощью культового DMC-12, который выпускался в период с 1981 по 1983 годы, прежде чем ее основатель и владелец столкнулся с серьезными проблемами и вынужден был прекратить свою деятельность.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Россиянка погибла в ДТП с туравтобусом в Абхазии
Гражданка России погибла в ДТП в абхазском городе Гагра, говорится в сообщении республиканской прокуратуры.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия
В Уфе напали на полицейского и отобрали у него табельное оружие
Драка между посетителями одного из развлекательных заведений в Уфе произошла в ночь на субботу, сотрудник полиции, пытавшийся ее остановить, получил телесные повреждения, похищено его табельное оружие.
Обновлено в 02:38
Экономика
СМИ узнали о штрафе для Facebook в $5 млрд из-за Cambridge Analytica
Федеральная торговая комиссия США (Federal Trade Commission, FTC) одобрила штраф для компании Facebook в размере около $5 млрд за утечку данных пользователей соцсети в консалтинговую компанию Cambridge Analytica.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
Горящий склад бывшего химзавода в Дзержинске сняли на видео
Склад бывшего химзавода «Заря» загорелся в Дзержинске. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео инцидента.
Обновлено в 05:04
Экономика
Сбербанк спрогнозировал неизменность высоких расходов россиян на еду
Доля расходов россиян на продукты питания выросла во втором квартале 2019 года в годовом выражении и составила 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года, следует из результатов ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (есть у РБК).
Обновлено в 03:00
Футбол
Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»
Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".
Обновлено в 04:30
Происшествия
«Летающий радар» США загорелся в воздухе
Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry загорелся во время полета.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие
Турция проводит военную операцию на севере Ирака
Обновлено в 05:02
Общество
Правительство одобрило увеличение детских пособий малообеспеченным семьям
Правительство России одобрило законопроект по увеличению ежемесячных пособий на детей для малообеспеченных семей.
Обновлено в 04:59
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Происшествия
В МЧС рассказали об опасности москитных сеток для детей
В МЧС рассказали, что из-за незакрепленных москитных сеток дети часто выпадают из окон.
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие
Российские ПВО отбили новую атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим
«Российскими дежурными средствами ПВО были своевременно обнаружены и на безопасном удалении от авиабазы были уничтожены три БПЛА», — цитирует «РИА Новости» руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Алексея Бакина.
Обновлено вчера в 15:38
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу
Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено вчера в 09:08
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса
Рассекреченные архивные документы и другие материалы, касающиеся освобождения Вильнюса от нацистской оккупации 13 июля 1944 года, представлены для ознакомления на сайте Минобороны.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев поделился своими эмоциями о свадьбе Влада Топалова
Знаменитый российский певец Сергей Лазарев не смог приехать на свадьбу своего близкого друга Влада Топалова, из-за чего сейчас очень сильно переживает.
Обновлено в 05:17
Автоспорт
Квят поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Великобритании
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Великобритании.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
Обновлено в 04:40
Политика
Телемост «Надо поговорить» прошел между Россией и Украиной
Телемост "Надо поговорить" состоялся на канале "Россия 1". В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР впервые за несколько лет смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России.
Обновлено вчера в 19:18