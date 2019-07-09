Финансы
Банк России понизил курс доллара и евроNews.ru 09 июля в 05:36
Курс евро снизился на 24,41 копейки, до 71,4626 рубля (71,7067 рубля на 9 июля). Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, стала меньше на 16,7 копейки и равняется 67,2295 рубля.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:50, Вашингтон
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