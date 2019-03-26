ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 28 мартаИнтерфакс 27 марта в 07:25

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 28 марта, составляет 64,5925 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 28 марта

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