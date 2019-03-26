Финансы

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 28 мартаИнтерфакс 27 марта в 07:25

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 28 марта, составляет 64,5925 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
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ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 64,8012 руб

Финмаркет01:02

Курс доллара вырос на 21 копейку

News.ruвчера в 04:39

Курсы доллара и евро на 28 марта

Банки.рувчера в 01:00

Официальный курс доллара США вырос на 21 коп., евро — на 17 коп

Urbc.Ruвчера в 05:55

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 29 марта в размере 72.8884 руб. против 72.7182 руб. на 28 марта

АК&Мвчера в 05:48

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 28 марта

Интерфакс27 марта в 07:25

Официальный курс евро на четверг вырос до 72,72 рубля

РИА Новости27 марта в 05:31

Доллар упал, а потом снова начал расти. Что дальше будет с валютами?

КП - Беларусь27 марта в 05:27
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 02:20, Ашберн
Авто

Kia показала два новых полноприводных кроссовера

Обновлено вчера в 14:13
Политика

«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани

Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком проекта Москва — Казань, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

Число жертв пожара в небоскребе в Бангладеш выросло до 25

Число жертв пожара, вспыхнувшего в 19-этажном офисном здании в столице Бангладеш Дакке, выросло до 25, пишет местная газета Dhaka Tribune.
Обновлено в 01:23
Общество

В Москве музеи начнут работать бесплатно каждую третью неделю месяца

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве насчитывается порядка 450 музеев, более 100 из них — это музеи предприятий и организаций, более 90 — московские музеи и выставочные залы, около 80 музеев — негосударственные и частные.
Обновлено в 01:02
Армия и оружие

Группа кораблей НАТО вошла в Черное море

Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено вчера в 14:28
Транспорт

В Москве благоустроят территории возле 13 новых станций метро

На территориях, прилегающих к 13 новым станциям метро, проведут работы по благоустройству, а также улучшению пешеходной и транспортной доступности, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 01:17
Авто

Mazda пересмотрела комплектации седана Mazda 6

С марта флагманский седан Mazda продается в обновленных комплектациях, лишившись механической коробки передач даже в базовой версии.
Обновлено в 02:12
Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-полпреда Ишаева

Обновлено вчера в 13:37
Политика

Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым

По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.
Обновлено вчера в 11:46
Политика

Украина усиливает меры безопасности на границе с Крымом

ИА «Ореанда-Новости» Начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов сообщил, что в связи с предстоящими президентскими выборами страны украинские пограничники усилили меры безопасности на границе с Крымом.
Обновлено в 01:17
Общество

Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами

Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено 27 марта в 06:10
Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину» и обеспечил себе место в плей-офф НХЛ

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата НХЛ и обеспечил себе место в плей-офф.
Обновлено в 00:30
Религия

Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ

О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года.
Обновлено в 00:00
Технологии

Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»

Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено вчера в 14:31
Космос

В Израиле установили памятник Юрию Гагарину

Торжественная церемония открытия памятника первому космонавту Юрию Гагарину состоялась сегодня в городе Нетания в Израиле.
Обновлено вчера в 12:49
Политика

Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию

Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено 27 марта в 08:04
Экономика

«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Здоровье

В Москве начнут применять новейшие препараты для лечения рака

В Москве с 1 апреля медики начнут применять новейшие лекарственные препараты для лечения рака, это так называемую таргетную терапию, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 01:25
Экономика

Названы главные причины отказа в ипотеке

Вторая по распространенности причина отказа — сильная закредитованность заявителя, или наличие ранее оформленных займов, кредитных карт, обслуживание которых не завершено.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной

Обновлено в 02:13
Авто

Перелицованный Geely Atlas пользуется ажиотажным спросом

По сути, новинка является перелицованной версией российского Geely Atlas.
Обновлено в 01:46
Гаджеты

Samsung выпустит планшет Galaxy Tab A Plus 2019 с поддержкой S Pen

На коммерческом рынке новинка, предположительно, дебютирует под названием Galaxy Tab A Plus 2019 или Galaxy Tab A with S Pen 8.0 2019.
Обновлено 27 марта в 11:34
Происшествия

Вооруженный солдат сбежал из воинской части в Тверской области

Солдат с оружием сбежал с территории воинской части в Тверской области.
Обновлено в 01:53
Политика

Вступили в силу законы о фейковых новостях и неуважении к власти

В России с 29 марта вступили в силу законы о наказаниях за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено вчера в 18:19
Культура

Книгу о Гарри Поттере с ошибками продали с аукциона

Обновлено вчера в 10:40
Армия и оружие

ВКС РФ получат седьмой летающий радар А-50У в 2021 году

Седьмой модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У передадут российским ВКС в 2021 году.
Обновлено вчера в 10:43
Экономика

Потребители усилили режим экономии

Потребители усилили режим экономии К концу 2018 года россияне усилили режим экономии в повседневных тратах, следует из данных агентства Initiative.
Обновлено вчера в 18:24
Космос

Космическое агентство NASA испытало систему спасения корабля Orion

Обновлено в 01:59
Культура

Новый мэр Белгорода вступил в должность под музыку из «Звездных войн»

Юрий Галдун вышел на сцену под композицию «Марш повстанцев» из киносаги «Звездные войны», сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено 27 марта в 05:31
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