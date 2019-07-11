Финансы

Официальный курс доллара на четверг вырос до 63,80 рубляПРАЙМ 10 июля в 06:18

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,2927 рубля.
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Официальный курс евро вырос до 71,01 рубля

РИА Новости05:49

Официальный курс доллара повысился на 3 копейки, евро — менее чем на 1 копейку

Банки.ру05:42

Банк России на 13 июля повысил курс евро к рублю менее чем на копейку до 71.0114 руб., курс доллара США - почти на 3 копейки до 63.0204 руб

АК&М05:50

ЦБ РФ на три дня немного увеличил официальные курсы доллара и евро

Интересант05:23

Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 63,02 рубля

ПРАЙМ05:16

ЦБ РФ установил курс евро с 13 июля в размере 71,0114 руб

Финмаркет05:30

Банк России повысил официальный курс доллара на выходные до 63,02 рубля

Московский Комсомолец05:28
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Теннис

Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Обновлено в 14:44
Происшествия

В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления

Обновлено в 16:27
Экономика

ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии

ИПК призван модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.
Обновлено в 00:30
Политика

Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние 13 лет

Рейтинг партии "Единая Россия" упал до исторического минимума, следует из данных опроса, проведенных ВЦИОМ .
Обновлено в 13:59
Гаджеты

Apple MacBook Pro 13 образца 2019 года с двумя портами Thunderbolt 3 получил предсказуемо низкую оценку за ремонтопригодность

Специалисты iFixit подвергли изучению ноутбук MacBook Pro 13 образца 2019 года.
Обновлено в 11:32
Политика

Состоялся первый разговор Путина и Зеленского

Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено вчера в 12:02
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес

Роза Сябитова получила травму на съемках шоу «Форт Боярд»

Роза Сябитова принимала участие в тяжелом испытании: сделав неудачное движение телеведущая упала в воду, сильно ударившись боком.
Обновлено в 11:00
Здоровье

5 причин, которые заставят вас навсегда отказаться от блинов

Рассказываем, почему вам стоит отказаться от них прямо сейчас.
Обновлено в 09:59
Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой

Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено в 12:53
Музыка

Mattel выпустила куклу Барби в образе Дэвида Боуи

Американский производитель игрушек Mattel представил последнюю версию куклы Барби, которая одета как культовое альтер-эго певца Дэвида Боуи Зигги Стардаст.
Обновлено вчера в 14:40
Общество

Дорогое образование за границей — миф. « Европейцы готовы устроить и на работу»

На первом месте по популярности среди уральских выпускников школ стоит чешское образование.
Обновлено в 12:00
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Экономика

Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.
Обновлено в 19:43
Футбол

Синиша Михайлович покинет «Болонью» из-за проблем со здоровьем

Известному в прошлом футболисту, ныне главному тренеру "Болоньи" Синише Михайловичу, возможно, придётся покинуть свой пост из-за серьёзных проблем со здоровьем.
Обновлено в 19:56
Политика

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Общество

Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром

У девочки обнаружили гигантский врожденный меланоцитарный невус лица — редкое родимое пятно, которое встречается лишь у одного из 20 тысяч новорожденных.
Обновлено в 10:41
Музыка

Чемпионат мира по вязанию под хэви-метал прошел в Финляндии

Обновлено в 00:39
Экономика

На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов

На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено в 07:48
Авто

В России отзывают три автомобиля Porsche

В рамках отзывной кампании ООО «Порше Руссланд» (официальный представитель изготовителя Porsche на российском рынке) предложит владельцам неисправных автомобилей посетить любой дилерский центр марки в России для бесплатной проверки и, при необходимости, замены крепления датчиков боковых подушек безопасности.
Обновлено в 08:29
Путешествия

Развитие туризма - спасение для регионов!

Туризм может стать спасением главной трассы страны и близлежащих городков от запустения и забвения.
Обновлено в 17:38
Экономика

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте до уровня "BB" с "BB-", прогноз "негативный".
Обновлено в 19:47
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие

Миссия ОЗХО по Сирии работала против истины

Глава Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) не был заинтересован в установлении истины.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

Впервые в истории ВС Испании женщина стала генералом

56-летняя Ортега Гарсиа смогла стать генералом спустя 30 лет после того, как армия королевства открыла свои двери для женщин.
Обновлено в 08:18
Футбол

«Севилья» объявила о переходе экс-хавбека «Манчестер Сити» Фернандо

Бразильский полузащитник Фернандо Франсиско Регес перешёл из стамбульского «Галатасарая» в «Севилью», сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Обновлено в 17:40
Экономика

Назван продукт, на котором россияне не экономят при падении доходов

Любовь к мороженому у россиян остается неизменной, несмотря на возможные снижения доходов и экономию на других продуктах.
Обновлено в 20:21
Политика

Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии

Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.
Обновлено в 15:54
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