Финансы
Официальный курс доллара на четверг вырос до 63,80 рубляПРАЙМ 10 июля в 06:18
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,2927 рубля.
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Теннис
Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона
Обновлено в 14:44
Происшествия
В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей при падении авто в реку
Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол объявил о трауре 12—13 июля в связи с гибелью людей при опрокидывании автомобиля, который пересекал реку вброд.
Обновлено в 09:49
Экономика
ЦБ предложил отложить реформу накопительной пенсии
ИПК призван модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.
Обновлено в 00:30
Политика
Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние 13 лет
Рейтинг партии "Единая Россия" упал до исторического минимума, следует из данных опроса, проведенных ВЦИОМ .
Обновлено в 13:59
Гаджеты
Apple MacBook Pro 13 образца 2019 года с двумя портами Thunderbolt 3 получил предсказуемо низкую оценку за ремонтопригодность
Специалисты iFixit подвергли изучению ноутбук MacBook Pro 13 образца 2019 года.
Обновлено в 11:32
Политика
Состоялся первый разговор Путина и Зеленского
Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено вчера в 12:02
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес
Роза Сябитова получила травму на съемках шоу «Форт Боярд»
Роза Сябитова принимала участие в тяжелом испытании: сделав неудачное движение телеведущая упала в воду, сильно ударившись боком.
Обновлено в 11:00
Здоровье
5 причин, которые заставят вас навсегда отказаться от блинов
Рассказываем, почему вам стоит отказаться от них прямо сейчас.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой
Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено в 12:53
Музыка
Mattel выпустила куклу Барби в образе Дэвида Боуи
Американский производитель игрушек Mattel представил последнюю версию куклы Барби, которая одета как культовое альтер-эго певца Дэвида Боуи Зигги Стардаст.
Обновлено вчера в 14:40
Общество
Дорогое образование за границей — миф. « Европейцы готовы устроить и на работу»
На первом месте по популярности среди уральских выпускников школ стоит чешское образование.
Обновлено в 12:00
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Экономика
Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.
Обновлено в 19:43
Футбол
Синиша Михайлович покинет «Болонью» из-за проблем со здоровьем
Известному в прошлом футболисту, ныне главному тренеру "Болоньи" Синише Михайловичу, возможно, придётся покинуть свой пост из-за серьёзных проблем со здоровьем.
Обновлено в 19:56
Политика
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 16:20
Общество
Младенца с черным родимым пятном на все лицо назвали монстром
У девочки обнаружили гигантский врожденный меланоцитарный невус лица — редкое родимое пятно, которое встречается лишь у одного из 20 тысяч новорожденных.
Обновлено в 10:41
Музыка
Чемпионат мира по вязанию под хэви-метал прошел в Финляндии
Обновлено в 00:39
Экономика
На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов
На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».
Обновлено в 07:48
Авто
В России отзывают три автомобиля Porsche
В рамках отзывной кампании ООО «Порше Руссланд» (официальный представитель изготовителя Porsche на российском рынке) предложит владельцам неисправных автомобилей посетить любой дилерский центр марки в России для бесплатной проверки и, при необходимости, замены крепления датчиков боковых подушек безопасности.
Обновлено в 08:29
Путешествия
Развитие туризма - спасение для регионов!
Туризм может стать спасением главной трассы страны и близлежащих городков от запустения и забвения.
Обновлено в 17:38
Экономика
Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Турции в иностранной валюте до уровня "BB" с "BB-", прогноз "негативный".
Обновлено в 19:47
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Миссия ОЗХО по Сирии работала против истины
Глава Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) не был заинтересован в установлении истины.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Впервые в истории ВС Испании женщина стала генералом
56-летняя Ортега Гарсиа смогла стать генералом спустя 30 лет после того, как армия королевства открыла свои двери для женщин.
Обновлено в 08:18
Футбол
«Севилья» объявила о переходе экс-хавбека «Манчестер Сити» Фернандо
Бразильский полузащитник Фернандо Франсиско Регес перешёл из стамбульского «Галатасарая» в «Севилью», сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Обновлено в 17:40
Экономика
Назван продукт, на котором россияне не экономят при падении доходов
Любовь к мороженому у россиян остается неизменной, несмотря на возможные снижения доходов и экономию на других продуктах.
Обновлено в 20:21
Политика
Скотленд-Ярд начал расследование после утечки переписки посла Британии
Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока.
Обновлено в 15:54