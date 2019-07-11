Финансы
Официальный курс доллара на четверг вырос до 63,80 рубляПРАЙМ 10 июля в 06:18
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,2927 рубля.
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Банк России повысил официальный курс доллара на выходные до 63,02 рубля
Московский Комсомолецвчера в 05:28
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