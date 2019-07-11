Финансы

Официальный курс доллара на четверг вырос до 63,80 рубляПРАЙМ 10 июля в 06:18

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,2927 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Официальный курс евро вырос до 71,01 рубля

РИА Новостивчера в 05:49

Официальный курс доллара повысился на 3 копейки, евро — менее чем на 1 копейку

Банки.рувчера в 05:42

Банк России на 13 июля повысил курс евро к рублю менее чем на копейку до 71.0114 руб., курс доллара США - почти на 3 копейки до 63.0204 руб

АК&Мвчера в 05:50

ЦБ РФ на три дня немного увеличил официальные курсы доллара и евро

Интересантвчера в 05:23

Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 63,02 рубля

ПРАЙМвчера в 05:16

ЦБ РФ установил курс евро с 13 июля в размере 71,0114 руб

Финмаркетвчера в 05:30

Банк России повысил официальный курс доллара на выходные до 63,02 рубля

Московский Комсомолецвчера в 05:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:40, Вашингтон
Спорт

Сборная России по волейболу проиграла США в «Финале шести» Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций в Чикаго.
Обновлено в 02:12
Общество

Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят

По данным исследования, 12% россиян покупают данный продукт раз в неделю или чаще.
Обновлено вчера в 21:17
Экономика

Американский регулятор одобрил соглашение на $5 млрд с Facebook

Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате соцсетью $5 млрд в рамках расследования об утечке пользовательских данных, сообщило Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

В результате обстрела никто не пострадал, повреждения причинены лишь фасаду здания, отмечается на сайте телеканала.
Обновлено в 02:30
Происшествия

СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве

Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
Обновлено в 02:26
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Политика

Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным

В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено вчера в 15:27
Транспорт

СМИ узнали об отмене штрафа ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки

Мосгорсуд отменил ранее назначенный штраф в 500 тыс. рублей Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку уменьшенных дорожных знаков на «нескоростных» улицах столицы.
Обновлено в 02:36
Космос

В NASA начались чистки из-за отставания по лунной программе

Кадровые перестановки затеяли в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США в связи с отставанием в реализации проекта по освоению Луны.
Обновлено в 02:33
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в московском отеле

Обновлено вчера в 14:13
Политика

Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста

Обновлено вчера в 07:39
Происшествия

В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии

Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.
Обновлено вчера в 13:40
Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Футбол

Скрипник: «Ни в коем случае не жалею, что не возглавил „Локомотив“»

Главный тренер луганской «Зари» Виктор Скрипник, известный по работе с бременским «Вердером», подтвердил в интервью «Вацко Live», что мог сменить Юрия Семина в московском «Локомотиве».
Обновлено вчера в 16:47
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Политика

Боец украинского батальона получил в Италии 24 года тюрьмы за убийство

Обновлено вчера в 17:55
Транспорт

В московском метро закрыли девять станций на красной ветке

Девять станций на южном участке Сокольнической (красной) линии московского метро закрылись для пассажиров в субботу, 13 июля.
Обновлено вчера в 19:02
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина с возлюбленным порадовали поклонников снимком с отдыха

Певица, актриса и телеведущая Надежда Бабкина в своем профиле Instagram выставила фото с отдыха на Кипре.
Обновлено в 01:28
Армия и оружие

Минобороны получит партию новых крылатых авиаракет

Минобороны России в текущем году получит первую серийную партию новейших крылатых ракет авиационного базирования.
Обновлено вчера в 05:01
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Общество

Сибирские «Мальдивы» на ТЭЦ взяли под охрану

Обновлено вчера в 23:08
Авто

Пикап Ford F-150 можно купить в ретро-стиле

Модернизацией авто занимались инженеры из дилерского центра Ford Работники дилерского салона американского бренда Ford в штате Огайо представили полноразмерный грузовик Ford F-150, выглядящий в точности так, как и многие автомобили в США 1970-х и 1980-х годов.
Обновлено вчера в 23:48
Шоу-бизнес

Опухшая Ольга Бузова не может ходить

Ольга Бузова показала опухшую ногу и пожаловалась на боль.
Обновлено 11 июля в 04:33
Гаджеты

Huawei в смартфоны серии Mate 20 добавила компилятор Huawei Ark

Стоит отметить, что Huawei Ark есть только в прошивке EMUI 9.1 для китайского рынка, а в обновлении для РФ компилятора пока нет.
Обновлено 11 июля в 12:31
Футбол

«Бенфика» заинтересовалась вратарем «Ювентуса»

Вратарь «Ювентуса» Маттиа Перин попал в сферу интересов «Бенфики».
Обновлено в 02:31
Армия и оружие

Турецкий министр обороны объяснил главе Пентагона покупку С-400

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар и и.о. шефа Пентагона Марк Эспер провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили начавшиеся поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Анкаре.
Обновлено вчера в 18:24
Здоровье

Сомнолог назвал норму по количеству часов сна

Врач-сомнолог Александр Пальман в беседе с RT рассказал, сколько часов сна необходимо для того, чтобы выспаться.
Обновлено в 02:03
Баскетбол

Леброн Джеймс продолжит выступать под 23-м номером

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в следующем сезоне продолжит выступать под 23-м номером.
Обновлено в 02:08
Политика

Палата представителей ограничила право Трампа начать войну с Ираном

Палата представителей США приняла поправку, которая ограничивает президента Дональда Трампа в праве самостоятельно объявить войну Ирану и финансирование таких действий без одобрения конгресса.
Обновлено вчера в 15:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное