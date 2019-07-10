Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,2927 рубля.

Официальный курс доллара на четверг вырос до 63,80 рубля

Происшествия Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.

Происшествия Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.

Политика В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.

Армия и оружие Иностранцы заинтересовались российским «Каракуртом» Делегации из Объдиенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Таиланда и Вьетнама проявили интерес к российским малым ракетным кораблям проекта 22800 «Каракурт» и фрегату «Гепард-3,9». Соответствующей информацией поделилась пресс-служба Зеленодольского судостроительного завода имени А.М. Горького.

Происшествия В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.

Политика Виновата Грузия: россияне о конфликте между Москвой и Тбилиси Половина россиян считает, что в Грузии сейчас находиться опасно, а в конфликте виноваты грузинские власти, говорится в материалах исследования ФОМ.

Политика СБУ не разрешила Савченко агитировать в Горловке Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука выразил сомнение, что СБУ разрешит Савченко выехать в ДНР.

Политика Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Авто Chevrolet Camaro получил 1000-сильный мотор Известное тюнинг-ателье Specialty Vehicle Engineering (ранее SLP) получил в свои руки обновленный Chevrolet Camaro 2020 модельного года и создало Yenko/SC Camaro.

Армия и оружие ВСУ за неделю 159 раз нарушили перемирие в ДНР Украинские войска за прошедшую неделю 159 раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, обстрелами повреждено 77 домов и объектов инфраструктуры.

Политика Гудков, Яшин и Соболь собирали десятки подписей «мертвых душ» Ремесло раскрыл, что больше всего «мертвых душ» было обнаружено в подписных листах кандидатов Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина.

Футбол Футболист «Фенербахче» Зайц может продолжить карьеру в РПЛ Словенский полузащитник турецкого "Фенербахче" Миха Зайц может перейти в один из российских клубов.

Происшествия В Ватикане поиски пропавшей девочки обернулись новой загадкой На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.

Политика Конгресс США одобрил санкции против госдолга России Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.

Политика Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.

Технологии МТС запустит сервис онлайн-трансляций с концертов МТС запустит сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на оператора.

Недвижимость ЦБ прогнозирует обвал цен на рынке жилья в России Как указывается в аналитической записке регулятора, «весь актуальный объем потенциального спроса на приобретение жилья на первичном рынке с использованием ипотечного кредитования по рыночным ставкам при достижении целевых показателей национального проекта может быть удовлетворен в течение 7-9 лет», передает Росбалт.

Экономика Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4% Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.

Финансы Внешний долг России вырос на 6,1% за полгода Согласно статистике Банка России, на начало июля 2019 года внешний долг РФ составил $482,4 млрд.