Финансы
Официальный курс доллара на четверг вырос до 63,80 рубляПРАЙМ 10 июля в 06:18
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,2927 рубля.
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Курсы валют ЦБ РФ: курс рубля к доллару, евро, гривне, лире, тенге, юаню
Profinance.ru10 июля в 06:24
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 07:54, Вашингтон
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
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Раньше к Малышевой Малахов относился спокойно.
Обновлено 10 июля в 08:00
Происшествия
Загорелся Российский государственный архив литературы и искусства
В Москве загорелся Российский государственный архив литературы и искусства. Об этом в пятницу, 12 июля, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Российская туристка попала в психбольницу на Бали
Обновлено вчера в 06:13
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В G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко
Послы стран "Большой семерки" (G7) раскритиковали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, бывший глава государства Петр Порошенко и его окружение могут попасть под люстрацию.
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Армия и оружие
Иностранцы заинтересовались российским «Каракуртом»
Делегации из Объдиенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Таиланда и Вьетнама проявили интерес к российским малым ракетным кораблям проекта 22800 «Каракурт» и фрегату «Гепард-3,9». Соответствующей информацией поделилась пресс-служба Зеленодольского судостроительного завода имени А.М. Горького.
Обновлено в 07:39
Происшествия
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В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
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Обновлено в 06:46
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Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с серьезными нарушениями.
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Словенский полузащитник турецкого "Фенербахче" Миха Зайц может перейти в один из российских клубов.
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На Тевтонском кладбище прошли раскопки могилы с целью обнаружить останки Эмануэллы Орланди, пропавшей без вести 36 лет назад.
Обновлено в 04:52
Футбол
«Лион» объявил о переходе защитника «Сампдории» Андерсена
Защитник «Сампдории» Йоаким Андерсен стал игроком «Лиона».
Обновлено в 07:12
Политика
Конгресс США одобрил санкции против госдолга России
Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.
Обновлено в 02:19
Политика
Замгенпрокурора РФ Владимир Малиновский подал в отставку
Заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский подал в отставку.
Обновлено в 04:16
Технологии
МТС запустит сервис онлайн-трансляций с концертов
МТС запустит сервис видеотрансляций с концертов и массовых мероприятий, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на оператора.
Обновлено вчера в 20:41
Недвижимость
ЦБ прогнозирует обвал цен на рынке жилья в России
Как указывается в аналитической записке регулятора, «весь актуальный объем потенциального спроса на приобретение жилья на первичном рынке с использованием ипотечного кредитования по рыночным ставкам при достижении целевых показателей национального проекта может быть удовлетворен в течение 7-9 лет», передает Росбалт.
Обновлено в 07:20
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Политика
В Петербурге заложили тральщик «Анатолий Шлемов»
На Средне-Невском судостроительном заводе заложен тральщик «Анатолий Шлемов».
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Участники Курской битвы поделились воспоминаниями
Сегодня отмечается 76-я годовщина танкового сражения под Прохоровкой.
Обновлено в 07:07
Финансы
Внешний долг России вырос на 6,1% за полгода
Согласно статистике Банка России, на начало июля 2019 года внешний долг РФ составил $482,4 млрд.
Обновлено вчера в 10:21
Здоровье
Минздрав заявил об увеличении числа сельских медучреждений с 2012 года
"За два последних года создано около 1 тысячи новых ФАПов и сельских амбулаторий, общее число сельских объектов здравоохранения увеличилось с 2012 года на 7,9% - до 50 тысяч, закуплено свыше 300 мобильных медицинских комплексов и уже 3,7 тысячи мобильных бригад медицинских специалистов работают в регионах", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:17