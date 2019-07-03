Финансы
Официальный курс доллара на четверг вырос до 63,50 рубляПРАЙМ 06:14
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 67,1438 рубля.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:49, Вашингтон
Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено в 13:07
Происшествия
Внук Назарбаева покусал полицейского в Лондоне
Обновлено в 13:56
Авто
BMW официально презентовала новый BMW X6
Компания BMW представила кроссовер BMW X6 третьего поколения.
Обновлено вчера в 20:50
Шоу-бизнес
РЖД проверит появление автомобиля Пугачевой на перроне вокзала
РЖД проведет проверку действий сотрудников вокзальных служб после того, как автомобиль с певицей Аллой Пугачевой проехал по платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено 01 июля в 12:29
Футбол
«Спартак» разгромил «Дьер» в товарищеском матче
Красно-белые провели товарищеский матч в Венгрии, где сыграли против местного клуба «Дьер».
Обновлено в 13:49
Авто
На аукцион выставили уникальную BMW E28 с правым рулем
На сайте аукциона Baron появился лот с 33-летней BMW M5 в кузове E28.
Обновлено в 11:44
Авто
АвтоВАЗ заявил о полной остановке производства
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия
В торговом центре в Тюмени произошла стрельба
Обновлено в 06:55
Футбол
ЦСКА проиграл «Ростову» в третьем матче турнира в Австрии
Обновлено в 14:13
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Общество
В Петербурге за 20 минут выпало рекордное количество осадков
Обо всем сообщает Водоканал Санкт-Петербурга – всего за 20 минут выпало более 22 мм осадков.
Обновлено в 13:39
Футбол
Семак не слышал ни об одном предложении по Дзюбе
В мае 30-летний форвард в интервью "СЭ" рассказал, что заключил контракт с компанией агента Жорже Мендеша и надеется на предложение из Англии.
Обновлено в 04:50
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Космос
Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса
Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).
Обновлено в 13:14
Авто
Седан Lexus LS получил спецверсию Inspiration Edition
Как и во всех моделях Lexus LS 500 2020 года, серия Inspiration оснащена 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом мощностью 416 л.с. и крутящим моментом 599 Нм.
Обновлено в 07:57
Авто
Компания Opel показала обновленную Opel Astra
Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.
Обновлено в 11:24
Общество
Диетологи дали рекомендации по переходу на правильное питание
Американские специалисты дали ряд диетических рекомендаций для тех, кто хочет постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 08:56
Политика
Евросоюз назвал «необоснованным» запрет России на полеты в Грузию
Евросоюз считает запрет Россией полетов в Грузию "диспропорциональной и необоснованной" мерой.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес
Хмельницкая улетела на отдых в Испанию с молодым бойфрендом
Стоит отметить, что Хмельницкая старше Синюшина на 12 лет, однако, судя по всему, паре разница в возрасте совершенно не мешает.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном медицинских центров Москвы.
Обновлено в 00:10
Общество
Жена Новосельцева требует с него алименты
Обновлено в 10:30
Происшествия
Очевидцы увидели последствия аварии в Баренцевом море
Обновлено в 13:58
Футбол
«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро
Обновлено в 14:33
Шоу-бизнес
Катя Лель умилила поклонников фото мужа с дочерью
Кадрами из отпуска Лель делится с поклонниками. Например, накануне она опубликовала нежное фото мужа, который обнимает Эмилию.
Обновлено в 02:51
Баскетбол
Бобан Марьянович перейдёт в «Даллас»
Годичный оклад 30-летнего серба составил $ 3,5 млн. Минувший сезон Марьянович завершал в составе «Филадельфии Сиксерс».
Обновлено в 14:05
Происшествия
Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли
Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд рублей
Материальный ущерб от наводнения в Иркутской области, по предварительным данным, составил 29 миллиардов рублей, эти цифры приводят власти региона, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:11
Космос
Еще больше спутников Маска могло выйти из строя, сообщил астроном
Выход из строя одного или нескольких аппаратов, как опасались критики Маска, может привести к очень серьезным проблемам для МКС или других зондов на низкой орбите.
Обновлено в 06:50