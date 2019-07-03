Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 67,1438 рубля.

Официальный курс доллара на четверг вырос до 63,50 рубля

Авто BMW официально презентовала новый BMW X6 Компания BMW представила кроссовер BMW X6 третьего поколения.

Шоу-бизнес РЖД проверит появление автомобиля Пугачевой на перроне вокзала РЖД проведет проверку действий сотрудников вокзальных служб после того, как автомобиль с певицей Аллой Пугачевой проехал по платформе на Рижском вокзале в Москве.

Футбол «Спартак» разгромил «Дьер» в товарищеском матче Красно-белые провели товарищеский матч в Венгрии, где сыграли против местного клуба «Дьер».

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Общество В Петербурге за 20 минут выпало рекордное количество осадков Обо всем сообщает Водоканал Санкт-Петербурга – всего за 20 минут выпало более 22 мм осадков.

Футбол Семак не слышал ни об одном предложении по Дзюбе В мае 30-летний форвард в интервью "СЭ" рассказал, что заключил контракт с компанией агента Жорже Мендеша и надеется на предложение из Англии.

Общество В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.

Космос Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).

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Шоу-бизнес Хмельницкая улетела на отдых в Испанию с молодым бойфрендом Стоит отметить, что Хмельницкая старше Синюшина на 12 лет, однако, судя по всему, паре разница в возрасте совершенно не мешает.

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Баскетбол Бобан Марьянович перейдёт в «Даллас» Годичный оклад 30-летнего серба составил $ 3,5 млн. Минувший сезон Марьянович завершал в составе «Филадельфии Сиксерс».

Происшествия Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.

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