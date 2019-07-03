Финансы

Официальный курс доллара на четверг вырос до 63,50 рубляПРАЙМ 06:14

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 67,1438 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ РФ опубликовал курс валют на 4 июля

Телеканал 360°11:53

Рубль слабеет к доллару и евро на фоне спроса на валюту под конвертацию дивидендных выплат

Финмаркет09:51

Официальный курс евро на четверг вырос до 71,6 рубля

РИА Новости06:44

Официальный курс доллара вырос на 27 копеек, евро — на 20

Росбалт08:04

ЦБ повысил на 4 июля курс доллара до 63,5 рубля

ТАСС06:22

Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро — на 20 коп

Urbc.Ru06:22

ЦБ повысил курс доллара и евро

News.ru06:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:49, Вашингтон
Политика

Минобороны опубликовало имена погибших подводников

Обновлено в 13:07
Происшествия

Внук Назарбаева покусал полицейского в Лондоне

Обновлено в 13:56
Авто

BMW официально презентовала новый BMW X6

Компания BMW представила кроссовер BMW X6 третьего поколения.
Обновлено вчера в 20:50
Шоу-бизнес

РЖД проверит появление автомобиля Пугачевой на перроне вокзала

РЖД проведет проверку действий сотрудников вокзальных служб после того, как автомобиль с певицей Аллой Пугачевой проехал по платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено 01 июля в 12:29
Футбол

«Спартак» разгромил «Дьер» в товарищеском матче

Красно-белые провели товарищеский матч в Венгрии, где сыграли против местного клуба «Дьер».
Обновлено в 13:49
Авто

На аукцион выставили уникальную BMW E28 с правым рулем

На сайте аукциона Baron появился лот с 33-летней BMW M5 в кузове E28.
Обновлено в 11:44
Авто

АвтоВАЗ заявил о полной остановке производства

Обновлено вчера в 11:57
Происшествия

В торговом центре в Тюмени произошла стрельба

Обновлено в 06:55
Футбол

ЦСКА проиграл «Ростову» в третьем матче турнира в Австрии

Обновлено в 14:13
Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
Общество

В Петербурге за 20 минут выпало рекордное количество осадков

Обо всем сообщает Водоканал Санкт-Петербурга – всего за 20 минут выпало более 22 мм осадков.
Обновлено в 13:39
Футбол

Семак не слышал ни об одном предложении по Дзюбе

В мае 30-летний форвард в интервью "СЭ" рассказал, что заключил контракт с компанией агента Жорже Мендеша и надеется на предложение из Англии.
Обновлено в 04:50
Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Космос

Солнечное затмение на фоне урагана сняли из космоса

Earth is breathtaking. pic.twitter.com / U1rnfvczUt — Dakota Smith (@ weatherdak) 2 июля 2019 г. Затмение началось в южной части Тихого океана к востоку от Новой Зеландии, когда Луна переместилась между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет последнего в так называемом полном солнечном затмении (напомним, что когда вокруг края Луны выглядывает кольцо Солнца, это "кольцевое" затмение).
Обновлено в 13:14
Авто

Седан Lexus LS получил спецверсию Inspiration Edition

Как и во всех моделях Lexus LS 500 2020 года, серия Inspiration оснащена 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом мощностью 416 л.с. и крутящим моментом 599 Нм.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие

В США штурмовик сбросил учебные бомбы после столкновения с птицей

Обновлено в 05:56
Авто

Компания Opel показала обновленную Opel Astra

Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.
Обновлено в 11:24
Общество

Диетологи дали рекомендации по переходу на правильное питание

Американские специалисты дали ряд диетических рекомендаций для тех, кто хочет постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 08:56
Политика

Евросоюз назвал «необоснованным» запрет России на полеты в Грузию

Евросоюз считает запрет Россией полетов в Грузию "диспропорциональной и необоснованной" мерой.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес

Хмельницкая улетела на отдых в Испанию с молодым бойфрендом

Стоит отметить, что Хмельницкая старше Синюшина на 12 лет, однако, судя по всему, паре разница в возрасте совершенно не мешает.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия

Организаторы сообщили о переносе марша в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 14:05
Происшествия

Кокорина выпустили из СИЗО для реабилитации

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин покинул СИЗО для прохождения курса реабилитации в одном медицинских центров Москвы.
Обновлено в 00:10
Общество

Жена Новосельцева требует с него алименты

Обновлено в 10:30
Происшествия

Очевидцы увидели последствия аварии в Баренцевом море

Обновлено в 13:58
Футбол

«Атлетико» приобрел Жоау Феликса из «Бенфики» за 126 млн евро

Обновлено в 14:33
Шоу-бизнес

Катя Лель умилила поклонников фото мужа с дочерью

Кадрами из отпуска Лель делится с поклонниками. Например, накануне она опубликовала нежное фото мужа, который обнимает Эмилию.
Обновлено в 02:51
Баскетбол

Бобан Марьянович перейдёт в «Даллас»

Годичный оклад 30-летнего серба составил $ 3,5 млн. Минувший сезон Марьянович завершал в составе «Филадельфии Сиксерс».
Обновлено в 14:05
Происшествия

Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли

Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 млрд рублей

Материальный ущерб от наводнения в Иркутской области, по предварительным данным, составил 29 миллиардов рублей, эти цифры приводят власти региона, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:11
Космос

Еще больше спутников Маска могло выйти из строя, сообщил астроном

Выход из строя одного или нескольких аппаратов, как опасались критики Маска, может привести к очень серьезным проблемам для МКС или других зондов на низкой орбите.
Обновлено в 06:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное