Финансы
Официальный курс доллара на четверг вырос до 63,50 рубляПРАЙМ 06:14
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 67,1438 рубля.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 13:55, Вашингтон
Происшествия
Минобороны раскрыло детали подвига погибших моряков-подводников
1 июля на аппарате произошёл пожар, погибли 14 моряков-подводников.
Обновлено в 11:41
Транспорт
Минздрав предложил проверять водителей на психоактивные вещества
Минздрав России предлагает ввести тестирование водителей на употребление психоактивных веществ при прохождении медицинского освидетельствования или при прохождении медкомиссии перед получением водительских прав, следует из проекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено вчера в 08:20
Происшествия
Акционеры «Рольфа» исключили из совета директоров основателя компании
Акционеры автодилера «Рольф» исключили из состава совета директоров компании ее основателя Сергея Петрова и экс-директора департамента анализа и развития бизнеса Анатолия Кайро.
Обновлено в 11:38
Политика
Совет Европы просит у России 55 миллионов евро
Россию обязывают выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, в качестве взноса за часть 2017 года и 2018-й.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
В Италии проснулся вулкан и загнал туристов в море
Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес
Сексуальная Анна Нетребко снялась без юбки
В качестве доказательства оперная дива продемонстрировала несколько фото, на одном из которых запечатлена без юбки.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков
Обновлено в 06:53
Здоровье
Отравление Алибасова подтвердило уже второе учреждение Минздрава
Обследование в авторитетном учреждении Министерства здравоохранения России подтвердило ранее поставленный продюсеру диагноз в НИИ имени Склифосовского, сообщил Business FM пиар-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.
Обновлено в 11:07
Общество
Жена Новосельцева требует с него алименты
Обновлено в 10:30
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Транспорт
Открыто движение по участку платной трассы М-11 от Клина до Твери
Участок с 97 до 149 км от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка 15-97 км и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м км. В результате открыт для сквозного проезда весь путь по М-11 от МКАД до Твери.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Адвокат Кокорина опровергла сообщения о реабилитации футболиста
Футболист Александр Кокорин, осужденный по делу о двух драках в центре Москвы, не начал проходить курс реабилитации, о котором накануне сообщили СМИ, заявила телеканалу «360» его адвокат Татьяна Стукалова.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Раскрыты характеристики АС-31 «Лошарик»
Военный эксперт Владислав Шурыгин на своей странице в Facebook рассказал про тактико-технические характеристики подводного аппарата, с которым 1 июля произошла авария в Баренцевом море.
Обновлено в 12:10
Здоровье
Какие продукты никогда не отложатся в жир, поведали эксперты
Эксперты поведали, какие продукты никогда не отложатся в жир.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Военный самолет аварийно сел в Екатеринбурге
Обновлено в 11:09
Политика
Шемякин напомнил Путину о старой фотографии
Обновлено в 13:06
Футбол
Грузинские регбисты отчислены из московской команды
Обновлено в 13:36
Происшествия
РБК: 14 моряков погибли при пожаре на атомной подводной станции
Обновлено вчера в 10:24
Политика
В ЕС согласовали кандидатуры на ключевые европейские посты
На саммите Евросоюза сформировали список кандидатур на ключевые посты в структурах организации.
Обновлено вчера в 14:43
Авто
Tesla установила новый квартальный рекорд по поставкам электрокаров
В течение трех месяцев, закончившихся 30 июня, компания поставила 95 200 автомобилей - на 51,1% больше, чем в I квартале, а также превысила свой предыдущий рекорд в 90 700 поставок, установленный в IV квартале 2018 г. Поставки электрокаров - показатель, который внимательно отслеживается рынком, демонстрирует, сколько автомобилей фактически было доставлено покупателям.
Обновлено вчера в 21:29
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Наука
Ученые обнаружили, что пиво улучшает память
Обновлено 30 июня в 07:06
Шоу-бизнес
Начальника Рижского вокзала не уволят из-за машины Пугачевой
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 20 человек
Оперативный штаб по ликвидации ЧС управления МЧС по Иркутской области огласил новые данные о числе погибших в результате паводка.
Обновлено в 08:26
Политика
Путин поручил Минфину контролировать снижение ставок по ипотеке
Владимир Путин указал, что "нужно мониторить реальную ситуацию". Он подчеркнул, что не должно быть номинального снижения ставок.
Обновлено в 10:13
Наука
Покушение на сон: можно ли спать меньше без вреда для здоровья
Наполеон I Бонапарт (1769 – 1821 годы) спал около 4 часов в сутки Кстати о циркадных ритмах нашего организма.
Обновлено вчера в 08:45