Финансы

Официальный курс доллара на четверг снизился до 66,26 рубляПРАЙМ вчера в 06:24

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 69,5192 рубля.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 02:51, Ашберн
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Ракета «Союз» с роботом «Федором» успешно стартовала с Байконура

Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14» успешно стартовала с космодрома Байконур, сообщается 22 августа на сайте Роскосмоса.
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Двое американских военных погибли в Афганистане

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Обновлено вчера в 17:57
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Быстров: «Игра не пошла по сценарию „Краснодара“, карета стала тыквой»

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Путин уличил незарегистрированных кандидатов в МГД в фальсификациях

«Мертвые души», которые были обнаружены в подписных листах ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму, являются не ошибкой, а фальсификацией.
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Экономика

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Политика

В США губернатор штата Вашингтон вышел из предвыборной гонки

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли отказался от участия в предвыборной гонке претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года.
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие

Пентагон назвал сроки появления гиперзвукового оружия у США

Обновлено в 02:04
Политика

Над Донецком подняли российский флаг

В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
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Команда из Перу вошла в топ-8 The International 2019

Единственный представитель Южной Америки команда Infamous в матче за место в восьмёрке сильнейших чемпионата мира по Dota 2 The International выиграла у североамериканской Newbee со счётом 2:1. Это лучшее достижение не только перуанской, но и всей южноамериканской доты.
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По некоторым данным, на лечение ребенка потребуется около 4,5 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 10:15
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Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
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Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб м

ПАО "Группа ЛСР" купит завод по производству газобетона в Ленобласти мощностью 400 тысяч кубометров в год, говорится в сообщении на сайте компании.
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Истребители Израиля нанесли удар по сектору Газа. Об этом сообщает армейская пресс-служба, передает ТАСС.
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Япония надеется, что договор с Республикой Корея о всеобъемлющей защите военной информации (GSOMIA), предполагающий обмены разведывательными данными между двумя странами, продолжит свое действие.
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Владелец польского ресторана оскорбил украинцев

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