Финансы
Официальный курс доллара на четверг снизился до 66,26 рубляПРАЙМ вчера в 06:24
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 69,5192 рубля.
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Центробанк повысил официальный курс доллара на среду до 66,78 рубля
Московский Комсомолец20 августа в 21:00
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 02:51, Ашберн
Шоу-бизнес
Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую пятилетнюю девочку
В Нижегородской области нашли потерявшуюся 18 августа пятилетнюю девочку - ее обнаружили в лесу вечером в среду, она сильно истощена и уже доставлена в больницу.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
В Британии снимут документальный фильм о Путине
Британский телеканал Channel 4 объявил о начале съемок документального фильма о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге
На теплоходе "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге произошел пожар.
Обновлено в 00:36
Происшествия
В Челябинской области девочка погибла от удара током, спасая брата
Во время прогулки мальчик взял в руку провод, его ударило током. Сестра пыталась отвести брата от опоры, но тоже получила электротравму.
Обновлено в 01:55
Политика
Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.
Обновлено вчера в 22:02
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
Экипаж Ан-24 представлен к госнаградам после жесткой посадки в Бурятии
Командир судна и бортмеханик погибли в результате катастрофы, произошедшей в конце июня Экипаж самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара", совершивший аварийную посадку 27 июня в Нижнеангарске в Бурятии, был представлен к государственным наградам за проявленное мужество и профессионализм.
Обновлено в 02:17
Происшествия
В авиакатастрофе в Греции погиб сын сбежавшего российского банкира
Обновлено вчера в 23:36
Космос
Ракета «Союз» с роботом «Федором» успешно стартовала с Байконура
Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14» успешно стартовала с космодрома Байконур, сообщается 22 августа на сайте Роскосмоса.
Обновлено в 00:34
Армия и оружие
Двое американских военных погибли в Афганистане
Двое военнослужащих армии США погибли в Афганистане 21 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление НАТО.
Обновлено вчера в 17:57
Футбол
Быстров: «Игра не пошла по сценарию „Краснодара“, карета стала тыквой»
Игра не пошла по сценарию "Краснодара".
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Путин уличил незарегистрированных кандидатов в МГД в фальсификациях
«Мертвые души», которые были обнаружены в подписных листах ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму, являются не ошибкой, а фальсификацией.
Обновлено вчера в 12:04
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
В США губернатор штата Вашингтон вышел из предвыборной гонки
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли отказался от участия в предвыборной гонке претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 02:43
Киберспорт
Команда из Перу вошла в топ-8 The International 2019
Единственный представитель Южной Америки команда Infamous в матче за место в восьмёрке сильнейших чемпионата мира по Dota 2 The International выиграла у североамериканской Newbee со счётом 2:1. Это лучшее достижение не только перуанской, но и всей южноамериканской доты.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес
Актриса Яна Гладких не послушала врачей и отказалась делать аборт
По некоторым данным, на лечение ребенка потребуется около 4,5 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 10:15
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Гаджеты
В Китае готовят конкурента NVIDIA GeForce GTX 1080
Обновлено вчера в 18:09
Экономика
Группа ЛСР купит завод газобетона в Ленобласти мощностью 400 тыс куб м
ПАО "Группа ЛСР" купит завод по производству газобетона в Ленобласти мощностью 400 тысяч кубометров в год, говорится в сообщении на сайте компании.
Обновлено вчера в 09:43
Армия и оружие
Израиль нанес удар с самолетов по сектору Газа
Истребители Израиля нанесли удар по сектору Газа. Об этом сообщает армейская пресс-служба, передает ТАСС.
Обновлено в 01:36
Политика
Дмитрий Медведев приедет в Казань на открытие WorldSkills
Обновлено в 01:47
Политика
Токио надеется на продолжение обмена разведданными с Сеулом
Япония надеется, что договор с Республикой Корея о всеобъемлющей защите военной информации (GSOMIA), предполагающий обмены разведывательными данными между двумя странами, продолжит свое действие.
Обновлено в 00:51
Политика
Порошенко со всей семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 09:29
Экономика
Сбербанк начал переговоры о покупке еще одной из топ-10 компаний Рунета
2ГИС, согласно измерениям Mediascope, входит в топ-10 работающих в Рунете холдингов.
Обновлено в 02:08
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Гаджеты
InWin представила корпусы A1 PLUS и 103 Phantom Gaming Edition
Компания InWin представила два новых корпуса, разработанных в сотрудничестве с ASRock Phantom Gaming Alliance: 103 Phantom Gaming Edition и A1 PLUS Phantom Gaming Edition.
Обновлено вчера в 22:47