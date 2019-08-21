Финансы
Официальный курс доллара на четверг снизился до 66,26 рубляПРАЙМ 06:24
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 69,5192 рубля.
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Центробанк повысил официальный курс доллара на среду до 66,78 рубля
Московский Комсомолецвчера в 21:00
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