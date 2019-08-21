Финансы
Официальный курс доллара на четверг снизился до 66,26 рубляПРАЙМ 06:24
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 69,5192 рубля.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 23:32, Ашберн
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".
Обновлено в 21:29
Армия и оружие
Су-57Э положит конец монополии F-35
Как написало в своей публикации крупнейшее китайское интернет СМИ «Sohu», появление на рынке вооружений российского истребителя пятого поколения Су-57 уничтожит монополию американских F-35 «Lightning II».
Обновлено в 07:31
Авто
Представлен трехрядный компактвэн Suzuki XL6
«Шестерка» создана совместным предприятием Maruti Suzuki специально для рынка Индии и представляет собой премиум-версию компактвэна Suzuki Ertiga, который дебютировал в прошлом году.
Обновлено в 13:45
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено в 19:21
Армия и оружие
Россию и Турцию уличили в тайной сделке по Идлибу
Россию и Турцию уличили в подписании секретных договорённостей по Сирии. Соответствующее утверждение прозвучало в турецком парламенте.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Появились жертвы пожара в жилом доме в Саратове
В МЧС рассказали о жертвах пожара в жилом доме в Саратове.
Обновлено в 22:50
Экономика
Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%
Объем свободных денег у россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено в 20:35
Происшествия
Архангельских врачей, лечивших пострадавших при взрыве на полигоне, не предупредили о радиации
Еще трое пострадавших при взрыве на полигоне были доставлены в больницу имени Семашко, но там медиков предупредили о радиоактивном заражении пациентов.
Обновлено в 22:14
Общество
«Яндекс» выяснил, по каким словам ищут фильмы в Интернете
Обновлено в 05:33
Политика
Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8.
Обновлено в 20:06
Космос
Американские астронавты вышли в открытый космос с МКС
Астронавты NASA Ник Хейг и Эндрю Морган вышли в открытый космос с борта МКС в среду, 21 августа.
Обновлено в 08:53
Баскетбол
Боломбой, скорее всего, не поможет сборной России на чемпионате мира
Баскетболист сборной России Джоэл Боломбой, скорее всего, пропустит чемпионат мира — 2019.
Обновлено в 09:18
Политика
Россия не рвется в Совет Европы, заявил Путин
- РИА Новости. Владимир Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы, если страну не хотят видеть в организации, она готова обойтись.
Обновлено в 11:54
Энергетика
Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»
Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
Обновлено в 09:37
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено в 10:12
Общество
У Мамаева появились новые проблемы с законом
Обновлено в 13:56
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Кино
Раскрыта причина смерти Александры Назаровой
Обновлено вчера в 16:44
Космос
Госкомиссия разрешила пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-14»
Ранее «Роскосмос» опубликовал сделанные из космоса фото установленной на космодроме Байконур ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблём «Союз МС-14».
Обновлено в 22:59
Здоровье
Роспотребнадзор объявил о завершении эпидемии лихорадки Эбола в Африке
Африканская эпидемия, вызванная вирусом Эбола, закончилась, но нельзя прекращать работу, так как есть вероятность новой вспышки, заявила в интервью «РИА Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено в 22:59
Политика
Стало известно меню Путина и Ниинистё на ужине в Хельсинки
Рыбу, утку и свежие ягоды отведал президент России Владимир Путин во время ужина с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено в 20:46
Армия и оружие
Сирийская армия возобновила штурм горного города Кабани
Обновлено вчера в 09:10
Экономика
Промсвязьбанк изъял из отчетности данные о премиях и запасе золота
Промсвязьбанк (ПСБ) удалил с сайта отчетность по МСФО за первые шесть месяцев 2019 года, опубликованную 20 августа, а затем вернул ее с изъятиями информации.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16