Финансы
Официальный курс доллара на четверг снизился до 66,26 рубляПРАЙМ 06:24
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 69,5192 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:03, Ашберн
Происшествия
Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции, ведется поиск предполагаемого преступника Там уточнили, что ЧП произошло на Касимовской улице (район Бирюлёво Восточное): неизвестный подошел к мужчине, облил его некой жидкостью. поджег и скрылся.
Обновлено в 09:58
Политика
Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения с возвращением России в G8.
Обновлено в 20:06
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Калифорнии при взлете загорелся пассажирский самолет
В американском штате Калифорния на взлетно-посадочной полосе загорелся пассажирский самолет марки Cessna Citation.
Обновлено в 17:50
Армия и оружие
Названы сроки появления гиперзвукового оружия в США
Получение гиперзвукового оружия в США — вопрос пары лет, заявил американский министр обороны Марк Эспер, передаёт Fox News.
Обновлено в 20:49
Политика
Лавров: Обмен удерживаемыми лицами с Украиной требует согласований
Глава российского МИД Сергей Лавров в вопросе обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной призвал не гнаться за сенсацией, а работать на результат.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Создатель Музея русской иконы погиб в Греции
Обновлено в 06:34
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Кино
Актриса Александра Назарова скончалась
Народная артистка России Александра Назарова скончалась в возрасте 79 лет. Об этом сообщили в театре имени Ермоловой во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП с тремя машинами на севере Петербурга
Как сообщили журналистам в региональном управлении ГИБДД в четверг, пострадали четыре человека, в числе которых двое детей.
Обновлено в 18:57
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Общество
Умер академик РАН Сергей Федотов
Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.
Обновлено в 19:16
Экономика
Малому и среднему бизнесу Республики Алтай обещали 500 млн рублей
Глава Корпорации МСП Александр Браверман заявил, что в три инвестиционных проекта в Республике Алтай они готовы вложить более 500 миллионов рублей.
Обновлено в 06:04
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено в 19:14
Футбол
Салах: «Не люблю VAR. Но для меня это больше пенальти»
Да, хорошо, как VAR защищает футболистов от опасной игры соперника.
Обновлено вчера в 09:15
Политика
ВВС: Кремль опубликовал речь Макрона в исправленном варианте
По словам представителя Владимира Путина, изменения в текст речи Макрона были внесены по ошибке переводчика-синхрониста.
Обновлено в 15:59
Наука
В Марокко обнаружили останки самого древнего стегозавра в мире
Останки самого древнего стегозавра из когда-либо найденных в мире обнаружены в горах Марокко, сообщается в пресс-релизе музея естественной истории в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:30
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 16:34
Общество
«Яндекс» выяснил, по каким словам ищут фильмы в Интернете
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Обезьяна забрала у Бузовой очки и довела ее до слез
Телеведущую и певицу Ольгу Бузову довела до слез обезьяна, которая забрала у нее очки.
Обновлено в 13:25
Финансы
9 млн россиян тратят на погашение кредитов больше 50% доходов
По информации ОКБ, почти 15% всех заёмщиков, которые отмечены в базах данных, имеют высокую кредитную нагрузку.
Обновлено в 08:13
Здоровье
Желтые ногти расскажут о многих болезнях
Если ваши ногти внезапно пожелтели, это может рассказать о многих болезнях.
Обновлено в 20:22
Армия и оружие
В КНДР заявили о риске новой холодной войны из-за действий США
Официальный представитель МИД КНДР заявил, что последние действия США, в том числе испытания выходящей за рамки ДРСМД ракеты, совместные с Южной Кореей военные учения и планы поставить Японии новые истребители могут спровоцировать новую холодную войну в регионе, передает агентство ЦТАК.
Обновлено в 19:32
Экономика
Власти Москвы пообещали увеличить доплаты к пенсиям для жителей города
Правительство Москвы планирует повысить городской стандарт минимального дохода пенсионеров.
Обновлено в 12:50
Музыка
Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними
Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено в 19:30