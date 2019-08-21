Финансы

Официальный курс доллара на четверг снизился до 66,26 рубляПРАЙМ 06:24

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 69,5192 рубля.
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Банк России понизил курс доллара на четверг до 66,26 рубля

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Курс доллара снизился до 66,26 рубля

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Говорит Москва06:37

Банк России понизил курс доллара до 66,26 рубля

ТАСС07:02
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 22:03, Ашберн
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Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции, ведется поиск предполагаемого преступника Там уточнили, что ЧП произошло на Касимовской улице (район Бирюлёво Восточное): неизвестный подошел к мужчине, облил его некой жидкостью. поджег и скрылся.
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Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8

Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения с возвращением России в G8.
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Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
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Политика

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Обновлено в 10:12
Происшествия

В Калифорнии при взлете загорелся пассажирский самолет

В американском штате Калифорния на взлетно-посадочной полосе загорелся пассажирский самолет марки Cessna Citation.
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Армия и оружие

Названы сроки появления гиперзвукового оружия в США

Получение гиперзвукового оружия в США — вопрос пары лет, заявил американский министр обороны Марк Эспер, передаёт Fox News.
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Глава российского МИД Сергей Лавров в вопросе обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной призвал не гнаться за сенсацией, а работать на результат.
Обновлено в 12:23
Происшествия

В Нижегородской области нашли живой пропавшую в лесу девочку

Обновлено в 16:21
Происшествия

Создатель Музея русской иконы погиб в Греции

Обновлено в 06:34
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Кино

Актриса Александра Назарова скончалась

Народная артистка России Александра Назарова скончалась в возрасте 79 лет. Об этом сообщили в театре имени Ермоловой во вторник, 20 августа.
Обновлено вчера в 22:11
Армия и оружие

На Камчатке «нанесли» удар из ракетных комплексов «Бал» и «Бастион»

Обновлено в 21:33
Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП с тремя машинами на севере Петербурга

Как сообщили журналистам в региональном управлении ГИБДД в четверг, пострадали четыре человека, в числе которых двое детей.
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Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Общество

Умер академик РАН Сергей Федотов

Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.
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Глава Корпорации МСП Александр Браверман заявил, что в три инвестиционных проекта в Республике Алтай они готовы вложить более 500 миллионов рублей.
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Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»

В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
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Футбол

Салах: «Не люблю VAR. Но для меня это больше пенальти»

Да, хорошо, как VAR защищает футболистов от опасной игры соперника.
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ВВС: Кремль опубликовал речь Макрона в исправленном варианте

По словам представителя Владимира Путина, изменения в текст речи Макрона были внесены по ошибке переводчика-синхрониста.
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Наука

В Марокко обнаружили останки самого древнего стегозавра в мире

Останки самого древнего стегозавра из когда-либо найденных в мире обнаружены в горах Марокко, сообщается в пресс-релизе музея естественной истории в Лондоне.
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В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
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9 млн россиян тратят на погашение кредитов больше 50% доходов

По информации ОКБ, почти 15% всех заёмщиков, которые отмечены в базах данных, имеют высокую кредитную нагрузку.
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Желтые ногти расскажут о многих болезнях

Если ваши ногти внезапно пожелтели, это может рассказать о многих болезнях.
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«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов

Обновлено в 17:04
Армия и оружие

В КНДР заявили о риске новой холодной войны из-за действий США

Официальный представитель МИД КНДР заявил, что последние действия США, в том числе испытания выходящей за рамки ДРСМД ракеты, совместные с Южной Кореей военные учения и планы поставить Японии новые истребители могут спровоцировать новую холодную войну в регионе, передает агентство ЦТАК.
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Экономика

Власти Москвы пообещали увеличить доплаты к пенсиям для жителей города

Правительство Москвы планирует повысить городской стандарт минимального дохода пенсионеров.
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Музыка

Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними

Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено в 19:30
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