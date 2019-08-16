Финансы
Официальный курс доллара на четверг снизился до 65,20 рубляПРАЙМ 14 августа в 05:14
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 68,6684 рубля.
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Официальный курс доллара повысился на 11 копеек, курс евро снизился на 23 копейки
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