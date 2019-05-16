Финансы
Официальный курс доллара на четверг снизился до 64,85 рубляПРАЙМ 15 мая в 05:39
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 68,3770 рубля.
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Армия и оружие
Небензя призвал ООН проверять информацию о потерях среди сирийцев
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал организацию отказаться от вбросов непроверенной информации о потерях среди мирных жителей в Сирии.
Обновлено в 11:27
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Транспорт
Крупнейший чартер России отменил питание на рейсах короче пяти часов
На всех рейсах авиакомпании Azur Air длительностью менее пяти часов пассажирам экономического класса будут предлагать только горячие напитки и воду, питание предоставляться не будет.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера
В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Политика
Трамп отложил введение пошлин на автомобили на полгода
Президент США Дональд Трамп отложил на срок до полугода введение пошлин на импортные автомобили и запчасти к ним.
Обновлено в 09:42
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено вчера в 18:25
Общество
Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма
Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Обновлено в 03:19
Авто
АвтоВАЗ начал отгружать внедорожные Lada Granta
Одним из автолюбителей был замечен автовоз, перевозивший автомобиль новой вседорожной модели Lada Granta.
Обновлено в 03:56
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100
Капитан самолёта Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево, несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причём с максимальным усилием.
Обновлено в 09:43
Баскетбол
ЦСКА сыграет с «Реалом» в полуфинале баскетбольной Евролиги
Обновлено в 04:56
Происшествия
Суд арестовал директора НИИ Росрезерва
Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
Политика
Российских политиков не пригласили на инаугурацию Зеленского
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Звезда «Вечного зова» Екатерина Жемчужная рассказала о потере ребенка
Звезда «Вечного зова» 75-летняя Екатерина Жемчужная рассказала Борису Корчевникову о потере ребенка и пережитых испытаниях.
Обновлено в 07:00
Здоровье
Число заболевших кишечной инфекцией в Новоульяновске увеличилось до 34
Количество жителей Новоульяновска, у которых выявлена кишечная инфекция, увеличилось до 34 человек.
Обновлено в 09:29
Кино
Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом
Обновлено в 04:47
Спорт
Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Хоккей
«Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли
Обновлено в 02:58
Общество
Умерла самая известная кошка планеты Grumpy Cat
Самая известная кошка планеты Соус Тардар, более известная как Grumpy Cat ("Сердитая кошка"), прославленная своим неизменно угрюмым и недовольным выражением лица героиня миллионов мемов, умерла на восьмом году жизни 14 мая.
Обновлено в 06:55
Политика
Россия обжаловала решения Гаагского суда по компенсациям за Крым
Глава Минюста России Александр Коновалов заявил, что Россия обжаловала два решения Гаагского суда по компенсации за активов в Крыму украинским компаниям.
Обновлено в 09:15
Общество
Вечеринка ПМЮФ не нарушила законов, заявил глава Минюста
Обновлено в 09:31
Авто
В России отзывают около 500 автомобилей Audi Q5
Обновлено в 09:10
Политика
Турция и Россия провели первое заседание рабочей группы по Идлибу
В Анкаре 16—17 мая прошло первое заседание российско-турецкой рабочей группы по сирийской зоне деэскалации в Идлибе.
Обновлено в 11:02
Энергетика
«Газпром» открыл на шельфе Ямала два больших месторождения газа
"Газпром" открыл на шельфе Ямала два новых месторождения c суммарными запасами газа более 500 миллиардов кубометров, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате
Двое членов руководства нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Чите суд прекратил дело медсестры, которая забыла салфетки в теле новорожденной
В Чите мировой судья судебного участка № 14 прекратил уголовное дело против медсестры Забайкальского краевого перинатального центра Людмилы Черкасовой, которая оставила салфетки в теле новорожденной, сообщила «Медиазоне» юрист Анастасия Коптеева, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права».
Обновлено в 11:09