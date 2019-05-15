Финансы

Официальный курс доллара на четверг снизился до 64,85 рубляПРАЙМ 15 мая в 05:39

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 68,3770 рубля.
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Курс доллара снизился до 64,48 рубля

ТАСС16 мая в 13:18

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 18–20 мая

Экономика сегоднявчера в 07:14

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 64,63 рубля

Банки.рувчера в 04:32

ЦБ РФ объявил курс валют на 18‐20 мая

Телеканал 360°вчера в 10:19

Официальный курс евро на пятницу снизился до 72,37 рубля

РИА Новости16 мая в 06:41

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру16 мая в 03:14

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском16 мая в 03:01
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Шоу-бизнес

Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли на красную дорожку в Каннах

Обновлено вчера в 15:04
Хоккей

Чемпионат мира. Сборная России одержала волевую победу над Латвией

В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею с шайбой сборная России на льду арены имени Ондрея Непелы в словацкой Братиславе одержала волевую победу над национальной командой Латвии со счетом 3:1. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Орлов (21-я минута), Никита Гусев (24) и Никита Кучеров (33), а у проигравших единственную шайбу забросил Оскар Цибульскис (10).
Обновлено в 08:35
Происшествия

177 спортсменов стали жертвами сексуальных извращений врача в Огайо

Врач из университета в Огайо, скончавшийся в 200 5 году, на протяжении долгих лет занимался непристойными вещами насильственного характера по меньшей мере с 177 студентами спортсменами, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:11
Политика

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Массовая драка произошла в поезде Новосибирск — Барнаул

Четырнадцать человек оказались вовлечены в массовую драку, которая произошла в поезде Новосибирск — Барнаул.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

Обновлено в 07:44
Футбол

Футболисты России предложили создать «Клуб Сергея Семака»

В России предложено создать "Клуб Сергея Семака", в который включат наставников клубов, выигравших чемпионат России в качестве футболиста и главного тренера.
Обновлено в 08:14
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым Украине

Обновлено в 07:01
Происшествия

В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке

Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Общество

Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Кино

Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон снимутся в продолжении «Молодого папы»

Во втором сезоне снимутся голливудская актриса Шэрон Стоун и рок-певец Мэрилин Мэнсон.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие

Белоруссия создает аналог российского «Искандер-М»

Обновлено в 07:46
Общество

Юлия Скрипаль собралась сделать заявление

Обновлено в 03:32
Политика

Матвиенко прокомментировала решение о возвращении России в ПАСЕ

Ранее 17 мая пресс-служба МИД Германии со ссылкой на главу ведомства Хайко Мааса сообщила, что в ходе сессии Комитета министров Совета Европы в Хельсинки достигнута договоренность о том, что Россия останется в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 16:25
Транспорт

В Минтрансе рассказали о степени готовности трассы «Таврида» в Крыму

Строящаяся трасса «Таврида», которая соединит Керчь, Симферополь и Севастополь, готова более чем на 60%.
Обновлено в 06:07
Происшествия

В Подмосковье три человека погибли в ДТП

Обновлено в 08:10
Политика

На инаугурацию Зеленского прибудут пять президентов

Как отметила в пятницу, 17 мая, пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко, уже есть подтверждения о прибытии на церемонию от пяти президентов разных стран.
Обновлено вчера в 14:50
Политика

В Венесуэле заявили о готовности сесть за стол переговоров с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия

Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы

Обновлено вчера в 16:09
Общество

Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»

По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено 16 мая в 07:40
Футбол

«Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.
Обновлено в 06:35
Авто

Назван топ-5 европейских автомобилей стоимостью до 700 тыс. рублей

Эксперты составили рейтинг лучших автомобилей европейских производителей стоимостью до 700 тыс. рублей.
Обновлено в 06:11
Игры

Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft

Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено вчера в 11:28
Здоровье

Ученые рассказали о смертельной опасности соков

Американские ученые из Университета Эмори и Корнеллского университета узнали, что употребление свежевыжатых фруктовых соков вредит здоровью и даже может привести к ранней смерти.
Обновлено в 04:37
Космос

Зонд MRO совершил 60 тысяч оборотов вокруг Марса

Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава с трудом зачитала рэп на песню Лободы

Сегодня Екатерина Варнава опубликовала ролик, где попыталась зачитать рэп на песню Светланы Лободы «Пуля-дура».
Обновлено в 07:16
Музыка

Сергей Лазарев сделал откровенное селфи перед финалом Евровидения

Обновлено в 03:08
Общество

Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Транспорт

British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Соловьев придумал, где найти деньги на повышение пенсий и зарплат

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал новый рекорд в России по взяткам, установленный главой отдела ФСБ полковником Кириллом Черкалиным, у которого, по информации СМИ, изъяли 12 млрд рублей – на 3 млрд рублей больше, чем нашли у бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко.
Обновлено в 08:19
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