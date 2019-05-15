Официальный курс доллара на четверг снизился до 64,85 рубляПРАЙМ 15 мая в 05:39

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 68,3770 рубля.

Официальный курс доллара на четверг снизился до 64,85 рубля

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