Финансы

Официальный курс доллара на четверг снизился до 64,85 рубляПРАЙМ 15 мая в 05:39

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 68,3770 рубля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Курс доллара снизился до 64,48 рубля

ТАСС16 мая в 13:18

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 18–20 мая

Экономика сегоднявчера в 07:14

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск вырос до 64,63 рубля

Банки.рувчера в 04:32

ЦБ РФ объявил курс валют на 18‐20 мая

Телеканал 360°вчера в 10:19

Официальный курс евро на пятницу снизился до 72,37 рубля

РИА Новости16 мая в 06:41

Рубль вырос к доллару и евро

Взгляд.ру16 мая в 03:14

Рубль растёт к доллару и евро

RT на русском16 мая в 03:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 10:34, Ашберн
Происшествия

Задержана женщина, бросившая маленькую дочь в поликлинике

Обновлено вчера в 15:28
Армия и оружие

Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску

Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

Черные ящики аварийного Superjet расшифровали

Завершена расшифровка как аварийного черного ящика, так и эксплуатационного. Сейчас эксперты анализируют полученные данные.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

Обновлено в 07:44
Хоккей

Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019

Мужская хоккейная сборная команда России обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.
Обновлено в 08:48
Политика

В Ливии опасаются сокращения добычи нефти на 95%

Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла заявил, в стране может почти прекратиться добыча нефти.
Обновлено в 10:11
Политика

В Армении суд освободил из-под стражи экс-президента Кочаряна

Суд в Ереване освободил из-под ареста бывшего президента страны Роберта Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Обновлено в 08:24
Музыка

«Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено 16 мая в 11:37
Политика

Спутавшийся с россиянкой вице-канцлер Австрии прояснил ситуацию

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что девушка, с которой он встречался в 2017 году на Ибице, является гражданкой Латвии, а не России.
Обновлено в 09:38
Здоровье

Сколько клещей заражены энцефалитом в Алтайском крае

По последним данным, у девяти жителей Алтайского края диагностировано подозрение на клещевой энцефалит, у восьми – на иксодовый клещевой боррелиоз, у 96 – на сибирский клещевой тиф.
Обновлено в 06:54
Спорт

Ковтун обозвал поздравившего Загитову с днем рождения фигуриста

18 мая юной спортсменке исполнилось 17 лет. Алиев опубликовал совместную фотографию. Ковтун в комментариях обозвал Алиева "хайпожором".
Обновлено в 08:20
Политика

Володин предположил начало деменции у Зеленского

В ответ на заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что у избранного президента республики началась деменция.
Обновлено в 06:58
Музыка

Сергей Лазарев сделал откровенное селфи перед финалом Евровидения

Обновлено в 03:08
Транспорт

Первые станции Некрасовской линии столичного метро запустят в июне

Участок Некрасовской линии Московского метрополитена от станции «Некрасовка» до «Косино» планируется открыть раньше срока.
Обновлено в 09:06
Общество

Названа музейная столица России

В рейтинге, составленном аналитическим агентством "ТурСтат" ко Дню музеев 18 мая, Северной столице отдала свои голоса половина всех опрошенных.
Обновлено в 05:25
Музыка

Финалист «Голос. Дети» высмеял итоги шоу в рекламе

Обновлено в 09:41
Политика

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Авто

Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом

Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Радикалы сломали забор на аллее «небесной сотни» в Киеве

В центре Киева националисты сломали забор, установленный на аллее так называемых героев «небесной сотни».
Обновлено в 09:25
Происшествия

Выбросивший с 4 этажа собаку мужчина арестован в Петербурге

Обновлено в 10:25
Происшествия

Три человека погибли в ДТП на Носовихинском шоссе под Москвой

Три человека, среди которых ребенок, погибли в результате ДТП на Носовихинском шоссе в Московской области.
Обновлено в 07:41
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Игры

Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft

Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено вчера в 11:28
Армия и оружие

Белоруссия создает аналог российского «Искандер-М»

Представитель завода сообщил ТАСС, что создание ракеты идет в рамках программы развития комплекса «Полонез-М», который в будущем может стать мобильным оперативно-тактическим ракетным комплексом типа российского ОТРК «Искандер-М».
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес

Леди Габриэлла Виндзор впервые вышла замуж в 38 лет

Леди Габриэлла Виндзор впервые вышла замуж в 38 лет.
Обновлено в 10:05
Политика

Госдума изучит все риски при принятии решения о возвращении РФ в ПАСЕ

В Государственной думе РФ изучат все возможные риски при принятии решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:28
Общество

Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Религия

Епархия прокомментировала заявление губернатора Куйвашева

Представители православного сообщества будут отстаивать позицию строительства храма в сквере Настоятель Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло озвучил позицию Екатеринбургской епархии по поводу заявления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Обновлено в 08:36
Хоккей

Ковальчук: у Латвии была тройная мотивация, они пытались нас вывести

Капитан сборной России Илья Ковальчук поделился эмоциями после игры с Латвией (3:1).
Обновлено в 09:09
Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное