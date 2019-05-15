Финансы
Официальный курс доллара на четверг снизился до 64,85 рубляПРАЙМ 15 мая в 05:39
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 68,3770 рубля.
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Происшествия
Задержана женщина, бросившая маленькую дочь в поликлинике
Обновлено вчера в 15:28
Армия и оружие
Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Черные ящики аварийного Superjet расшифровали
Завершена расшифровка как аварийного черного ящика, так и эксплуатационного. Сейчас эксперты анализируют полученные данные.
Обновлено в 04:28
Хоккей
Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019
Мужская хоккейная сборная команда России обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.
Обновлено в 08:48
Политика
В Ливии опасаются сокращения добычи нефти на 95%
Глава ливийской Национальной нефтяной корпорации (NOC) Мустафа Саналла заявил, в стране может почти прекратиться добыча нефти.
Обновлено в 10:11
Политика
В Армении суд освободил из-под стражи экс-президента Кочаряна
Суд в Ереване освободил из-под ареста бывшего президента страны Роберта Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Обновлено в 08:24
Музыка
«Первый канал» аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено 16 мая в 11:37
Политика
Спутавшийся с россиянкой вице-канцлер Австрии прояснил ситуацию
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что девушка, с которой он встречался в 2017 году на Ибице, является гражданкой Латвии, а не России.
Обновлено в 09:38
Здоровье
Сколько клещей заражены энцефалитом в Алтайском крае
По последним данным, у девяти жителей Алтайского края диагностировано подозрение на клещевой энцефалит, у восьми – на иксодовый клещевой боррелиоз, у 96 – на сибирский клещевой тиф.
Обновлено в 06:54
Спорт
Ковтун обозвал поздравившего Загитову с днем рождения фигуриста
18 мая юной спортсменке исполнилось 17 лет. Алиев опубликовал совместную фотографию. Ковтун в комментариях обозвал Алиева "хайпожором".
Обновлено в 08:20
Политика
Володин предположил начало деменции у Зеленского
В ответ на заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что у избранного президента республики началась деменция.
Обновлено в 06:58
Транспорт
Первые станции Некрасовской линии столичного метро запустят в июне
Участок Некрасовской линии Московского метрополитена от станции «Некрасовка» до «Косино» планируется открыть раньше срока.
Обновлено в 09:06
Общество
Названа музейная столица России
В рейтинге, составленном аналитическим агентством "ТурСтат" ко Дню музеев 18 мая, Северной столице отдала свои голоса половина всех опрошенных.
Обновлено в 05:25
Музыка
Финалист «Голос. Дети» высмеял итоги шоу в рекламе
Обновлено в 09:41
Политика
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Авто
Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом
Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Радикалы сломали забор на аллее «небесной сотни» в Киеве
В центре Киева националисты сломали забор, установленный на аллее так называемых героев «небесной сотни».
Обновлено в 09:25
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на Носовихинском шоссе под Москвой
Три человека, среди которых ребенок, погибли в результате ДТП на Носовихинском шоссе в Московской области.
Обновлено в 07:41
Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Игры
Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft
Компания Microsoft представила Minecraft Earth — мобильную версию "песочницы" в духе Pokémon Go, адаптированную к условиям дополненной реальности.
Обновлено вчера в 11:28
Армия и оружие
Белоруссия создает аналог российского «Искандер-М»
Представитель завода сообщил ТАСС, что создание ракеты идет в рамках программы развития комплекса «Полонез-М», который в будущем может стать мобильным оперативно-тактическим ракетным комплексом типа российского ОТРК «Искандер-М».
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Леди Габриэлла Виндзор впервые вышла замуж в 38 лет
Леди Габриэлла Виндзор впервые вышла замуж в 38 лет.
Обновлено в 10:05
Политика
Госдума изучит все риски при принятии решения о возвращении РФ в ПАСЕ
В Государственной думе РФ изучат все возможные риски при принятии решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:28
Общество
Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Религия
Епархия прокомментировала заявление губернатора Куйвашева
Представители православного сообщества будут отстаивать позицию строительства храма в сквере Настоятель Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло озвучил позицию Екатеринбургской епархии по поводу заявления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Обновлено в 08:36
Хоккей
Ковальчук: у Латвии была тройная мотивация, они пытались нас вывести
Капитан сборной России Илья Ковальчук поделился эмоциями после игры с Латвией (3:1).
Обновлено в 09:09
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41