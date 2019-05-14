Финансы
Официальный курс доллара на четверг снизился до 64,85 рубляПРАЙМ 15 мая в 05:39
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 68,3770 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 08:41, Ашберн
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
СМИ сообщили об отставке секретаря СНБО Украины
О предстоящей отставке Турчинова сообщило украинское издание «theБабель» со ссылкой на свои источники в администрации президента Украины.
Обновлено в 08:26
Политика
Путин предложил решение конфликта в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава с раздвинутыми ногами повеселила публику
Несколько минут назад в Инстаграм Кати появилась серия фотографий, на которых она позирует с раздвинутыми ногами.
Обновлено в 05:20
Политика
Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт
Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48
Общество
Доходы новосибирского губернатора Травникова в 2018 году удвоились
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в 2018 году заработал почти 8,879 миллиона рублей, в то время как его доход в 2017 году составил 4,685 миллиона, сообщается на сайте облправительства.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание
В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США.
Обновлено вчера в 19:48
Авто
Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Армия и оружие
Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Идлибе
По данным центра, жители населенного пункта Серакаб сообщили, что террористы свозят в районе химические вещества и обломки российских авиационных фугасных бомб.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Школьника из Латвии избили в британской школе, спутав с русским
Подростка из Латвии избили в столовой школы графства Мерсисайд в Великобритании.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Парламентская коалиция на Украине официально распалась
Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
Слуцкий не увидел прорыва в заявлении Комитета министров Совета Европы
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что заявление Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) об обеспечении равенства прав всех государств - членов приоткрывает возможность для урегулирования кризиса во взаимодействии России с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), но не является прорывом в этом направлении.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
Минобороны Польши заказало 73 автомобиля для размещения комплексов Patriot
Министерство национальной обороны Польши заказало 73 автомобиля для размещения на них комплексов ПРО Patriot, сообщает военное ведомство.
Обновлено в 07:27
Политика
Путин прокомментировал массовое бегство людей из Омска
Обновлено в 05:43
Происшествия
Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике
Обновлено вчера в 17:52
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Авто
Появились фото обновленного BMW X1
Рестайлинг второго поколения BMW X1 прошел сертификацию в Китае, и теперь в нашем распоряжении появились первые фото местной обновленной модели.
Обновлено в 05:58
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие
Путин назвал главное российское оружие XXI века
Обновлено в 07:34
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.
Обновлено вчера в 05:59
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
Обновлено вчера в 17:08
Экономика
Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
Обновлено в 04:45
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 5G вышел в США, реальная скорость в 5G-сети превышает 1 Гбит/с
Обновлено в 02:33
Музыка
Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения» в Израиле
Известный украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, подверг критике организацию конкурса «Евровидение» в израильском Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия
В Уфе обвиняемого в изнасиловании дознавательницы отпустили домой
Бывшему сотруднику полиции, обвиняемому в групповом изнасиловании дознавательницы МВД, назначили домашний арест до конца мая.
Обновлено вчера в 06:00
Спорт
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Двукратная чемпионка Игр в Пхенчхане немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер заявила о завершении карьеры в 25 лет.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера
В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Политика
Киевский суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35