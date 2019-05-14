Финансы

Официальный курс доллара на четверг снизился до 64,85 рубляПРАЙМ 15 мая в 05:39

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам составила 68,3770 рубля.
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Официальный курс доллара США вырос на 7 коп., евро снизился — на 11 коп

Urbc.Ru05:44

Банк России понизил курс доллара и евро

News.ru15 мая в 06:10

ЦБ РФ установил курс евро с 18 мая в размере 72,2464 руб

Финмаркет06:19

Официальный курс евро на пятницу снизился до 72,37 рубля

РИА Новостивчера в 06:41

Официальный курс доллара на пятницу снизился до 64,56 рубля

ПРАЙМвчера в 06:09

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 17 мая в размере 72.3651 руб. против 72.6891 руб. на 16 мая

АК&Мвчера в 06:11

Курс доллара вырос до 64,67 рубля

ТАСС03:05
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Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

СМИ сообщили об отставке секретаря СНБО Украины

О предстоящей отставке Турчинова сообщило украинское издание «theБабель» со ссылкой на свои источники в администрации президента Украины.
Обновлено в 08:26
Политика

Путин предложил решение конфликта в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 09:36
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава с раздвинутыми ногами повеселила публику

Несколько минут назад в Инстаграм Кати появилась серия фотографий, на которых она позирует с раздвинутыми ногами.
Обновлено в 05:20
Политика

Пасечник заявил о желании почти всех в ЛНР получить российский паспорт

Российский паспорт хотят получить практически все граждане самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявил ее глава Леонид Пасечник, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:48
Общество

Доходы новосибирского губернатора Травникова в 2018 году удвоились

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в 2018 году заработал почти 8,879 миллиона рублей, в то время как его доход в 2017 году составил 4,685 миллиона, сообщается на сайте облправительства.
Обновлено в 07:44
Происшествия

В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание

В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США.
Обновлено вчера в 19:48
Авто

Внедорожная Lada Granta Cross прибыла к дилерам

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Армия и оружие

Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Идлибе

По данным центра, жители населенного пункта Серакаб сообщили, что террористы свозят в районе химические вещества и обломки российских авиационных фугасных бомб.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

Школьника из Латвии избили в британской школе, спутав с русским

Подростка из Латвии избили в столовой школы графства Мерсисайд в Великобритании.
Обновлено вчера в 22:50
Политика

Парламентская коалиция на Украине официально распалась

Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика

Слуцкий не увидел прорыва в заявлении Комитета министров Совета Европы

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что заявление Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) об обеспечении равенства прав всех государств - членов приоткрывает возможность для урегулирования кризиса во взаимодействии России с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), но не является прорывом в этом направлении.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие

Минобороны Польши заказало 73 автомобиля для размещения комплексов Patriot

Министерство национальной обороны Польши заказало 73 автомобиля для размещения на них комплексов ПРО Patriot, сообщает военное ведомство.
Обновлено в 07:27
Политика

Путин прокомментировал массовое бегство людей из Омска

Обновлено в 05:43
Происшествия

Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике

Обновлено вчера в 17:52
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Авто

Появились фото обновленного BMW X1

Рестайлинг второго поколения BMW X1 прошел сертификацию в Китае, и теперь в нашем распоряжении появились первые фото местной обновленной модели.
Обновлено в 05:58
Музыка

Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

Обновлено вчера в 13:46
Армия и оружие

Путин назвал главное российское оружие XXI века

Обновлено в 07:34
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.
Обновлено вчера в 05:59
Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
Обновлено вчера в 17:08
Экономика

Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».
Обновлено в 04:45
Гаджеты

Samsung Galaxy S10 5G вышел в США, реальная скорость в 5G-сети превышает 1 Гбит/с

Обновлено в 02:33
Музыка

Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения» в Израиле

Известный украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, подверг критике организацию конкурса «Евровидение» в израильском Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия

В Уфе обвиняемого в изнасиловании дознавательницы отпустили домой

Бывшему сотруднику полиции, обвиняемому в групповом изнасиловании дознавательницы МВД, назначили домашний арест до конца мая.
Обновлено вчера в 06:00
Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Двукратная чемпионка Игр в Пхенчхане немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер заявила о завершении карьеры в 25 лет.
Обновлено в 07:27
Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в молодежном первенстве

Обновлено в 08:03
Происшествия

Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера

В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Политика

Киевский суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.
Обновлено в 07:35
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