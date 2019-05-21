Финансы
Официальный курс доллара на четверг снизился до 64,42 рубляПРАЙМ 22 мая в 06:43
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составила 67,7578 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Новости о наличном курсе валют: доллар немного подрос, а евро подешевел
Свободная Прессавчера в 09:12
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 17:44, Ашберн
Происшествия
Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13
Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.
Обновлено в 14:22
Наука
Умер нобелевский лауреат Марри Гелл-Манн
В США на 90-м году жизни умер нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн. Об этом сообщила пресс-служба Института Санта-Фе.
Обновлено в 17:20
Политика
Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.
Обновлено в 05:37
Общество
Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду
На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Экс-жена Потапа целовалась на его свадьбе со своим новым возлюбленным
Как известно, мужчина всегда поддерживал теплые отношения с экс-супругой. Бывшая жена Потапа близко знакома с Настей Каменских.
Обновлено в 15:10
Наука
Учёные разработали новый объективный метод диагностики аутизма
Учёные смогли создать новый уникальный объективный метод диагностики аутизма, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено в 04:01
Энергетика
Россия поставит Белоруссии дополнительные 200 тысяч тонн нефти
Россия поставит дополнительно 200 тыс. тонн нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» до конца июня 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на протокол встречи вице-премьеров двух стран Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко.
Обновлено в 11:49
Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче финала плей-офф
В чемпионате Нидерландов по футболу состоялся первый матч финала плей-офф за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 16:50
Игры
В Epic Games Store вышла демоверсия Heavy Rain
Демоверсия Heavy Rain вышла в Epic Games Store и доступна всем, кто создал аккаунт.
Обновлено в 11:00
Музыка
Объявлен новый победитель шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 17:02
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено в 04:21
Политика
Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом
Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено в 12:46
Футбол
Билялетдинов считает, что ЦСКА обгонит «Спартак»
Противостояние специалистов и журналистов продолжают бывший главный тренер "Рубина" и "Локомотива" Ринат Билялетдинов и корреспондент "СЭ" Иван Торопцев.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие
США обвинили Иран в атаке на саудовские танкеры в водах ОАЭ
Высокопоставленный чиновник Пентагона, вице-адмирал Майкл Гилди заявил, что Соединенные Штаты возложили на Иран ответственность за атаку на танкеры Саудовской Аравии в территориальных водах ОАЭ.
Обновлено в 14:05
Политика
Трамп не исключил причастность Киева к расследованиям против него
Президент США Дональд Трамп призвал генеральную прокуратуру обратить внимание на то, могли ли другие страны, в том числе Украина, быть причастны к расследованию против главы государства.
Обновлено в 13:21
Политика
Оппозиция Венесуэлы взяла под контроль посольство в США
Представитель венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо в Соединённых Штатах Карлос Веккьо начал контролировать здание дипмиссии страны в Вашингтоне.
Обновлено в 16:53
Общество
Столицу Ямала за неделю до лета накрыл снегопад
Город Салехард (ЯНАО) вечером в четверг и в ночь на пятницу накрыл сильный снегопад, последствия которого устраняют 14 единиц техники, сообщает местная администрация.
Обновлено в 01:26
Политика
Киев признал невозможность прекращения отношений с Россией
Представитель президента Украины Андрей Герус признал, что на данный момент Киев не может прекратить экономические отношения с Россией.
Обновлено в 16:34
Происшествия
В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов
Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах при пересадке на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной в России, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.
Обновлено в 10:35
Авто
Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Обновлено в 07:21
Кино
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах
Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено в 16:11
Космос
Над вулканом Попокатепетль зафиксированы два таинственных объекта
Очевидцы из Мексики сняли на камеру два таинственных объекта, пролетевших над вулканом Попокатепетль.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Скончался депутат нижегородского Заксобрания Александр Бочкарев
Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Бочкарев скоропостижно скончался утром 24 мая, информацию о его смерти подтвердил источник РИА «Время Н». 23 мая здоровье главы нижегородского отделения «Справедливой России» резко ухудшилось и он обратился в больницу им. Н.А. Семашко.
Обновлено в 05:51
Футбол
«Монако» с Головиным сохранил прописку в высшем дивизионе
Несмотря на поражение в гостях от "Ниццы" (0:2), монегаски с Александром Головиным справились с этой задачей.
Обновлено в 17:19
Экономика
Доход Бастрыкина в 2018 году снизился почти на треть
Обновлено в 14:13
Экономика
В РЭО рассказали о возможности снизить тарифы на мусор для населения
Делегация Российского экологического оператора (РЭО) совершила поездку в Германию, где ознакомилась с опытом по сбору и переработке мусора, передаёт телеканал «360».
Обновлено в 10:31