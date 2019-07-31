Банк России повысил с 1 августа официальный курс доллара США почти на 4 копейки до 63,4172 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила почти 14 копеек, и с завтрашнего дня ее курс составит 70,7355 рубля.

Официальный курс доллара чуть повышен, евро прибавил больше

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