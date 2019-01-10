Финансы
Официальный евро подорожал на 30 копеек
Официальный евро подорожал на 30 копеекАБН04:20
Официальный курс евро на пятницу, установленный Центробанком, подорожал на 30 копеек. ЦБ установил евро на уровне 77,2105 рубля, доллар – 66,8605 рубля.
АБН04:20
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 10:51, Ашберн
Происшествия
Из подтопленного Тушинского тоннеля в Москве вывозят грунт
Обновлено в 07:58
Политика
Роскомнадзор обнаружил экстремистские материалы на ресурсах Би-би-си
Специалисты Роскомнадзора провели проверку на сайте Русской службы Би-би-си и нашли там материалы, которые транслируют «идеологические установки международных террористических организаций».
Обновлено в 10:14
Экономика
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту
Российские пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, получили с 2019 года право на надбавку к пенсии в размере 5334 рублей.
Обновлено в 02:01
Политика
В Госдуме объяснили появление шести полов в письме ПАСЕ
Накануне вице-спикер сообщил, что иностранные коллеги предложили членам российской делегации поделиться на шесть полов для участия в зимней сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:19
Общество
Основатель Amazon Джефф Безос объявил о разводе
Основатель Amazon, богатейший человек в мире Джефф Безос объявил о разводе с писательницей Маккензи Безос.
Обновлено вчера в 11:03
Спорт
Лиза Виттоцци выиграла первую биатлонную гонку 2019 года
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
Зачем ВКС России уничтожили спутник системы ПРО
ВКС России планово свели с орбиты космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око".
Обновлено в 03:58
Гаджеты
Xiaomi представила дешевый Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой
Обновлено в 05:29
Происшествия
Поступление воды в Тушинский тоннель остановили
Поступление воды в Тушинский тоннель удалось прекратить, говорится в поступившем в РБК сообщении ФГБУ «Канал имени Москвы» (оператор канала, где произошел провал грунта, приведший к затоплению).
Обновлено в 09:34
Политика
Производитель МС-21 признал проблемы выпуска самолета из-за санкций
Как пишет «Коммерсантъ», это, а также включение в санкционные списки структуры «Ростеха» АО «ОНПП "Технология" имени Ромашина» стало причиной прекращения поставок композитных материалов из Японии и США для производства крыла нового самолета.
Обновлено в 05:34
Спорт
Ганус поделился подробностями работы экспертов WADA
Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился подробностями визита экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву.
Обновлено вчера в 08:38
Армия и оружие
Помпео заявил о готовности Трампа к новым боевым действиям в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что лидер страны Дональд Трамп готов провести новые боевые действия в Сирии.
Обновлено в 10:44
Политика
Рогозин связал дело Кудрявцева с «инфантильной открытостью» ученых
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью РБК впервые прокомментировал арест ученого из Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева и заявил, что не рассматривает возможность личного поручительства за него.
Обновлено в 00:00
Музыка
Милонов раскритиковал Шнурова за мат
Обновлено в 07:24
Происшествия
Потерпевшая по делу об изнасиловании в Уфе потребовала компенсации
Защита девушки-дознавателя, в изнасиловании которой подозреваются трое полицейских в Уфе, потребовала возмещения морального ущерба.
Обновлено в 06:55
Религия
Распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора РПЦ утратило силу
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Москве со стрельбой похитили посетителя ресторана
Посетителя ресторана на Проспекте Мира в Москве похитили неизвестные, сообщил в четверг "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 10:16
Общество
Роспотребнадзор перечислит разрешенные в школе продукты из дома
В Роспотребнадзоре обещали уточнить, какие продукты школьники смогут приносить из дома на обед в школу, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Обновлено в 08:55
Общество
Российским детям запретят приносить в школу еду из дома
К дежурству в столовых, согласно новым правилам, смогут допускать только школьников старше 12 лет.
Обновлено в 03:25
Политика
Лукашенко: Речи об объединении России и Белоруссии быть не может
В Кремле заявили, что вопрос об интеграции России и Белоруссии в единое государство на повестке дня не стоит.
Обновлено в 05:51
Спорт
Шипулина назвали предателем сборной
Олимпийская чемпионка предположила, что после завершения спортивной карьеры, о которой в декабре официально объявил Шипулин, спортсмен, скорее всего, уйдёт в политику.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Павленский посвятил процесс о поджоге банка в Париже маркизу де Саду
Обновлено в 09:15
Финансы
Банк России перевел $100 млрд в юани, иены и евро
По состоянию на конец июня 2018 года доллар США утратил многолетнее первенство в российских золотовалютных резервах: его доля упала до исторического минимума в 21,9% по сравнению с 43,7% на конец марта 2018 года.
Обновлено вчера в 13:05
Политика
В Госдуму внесен законопроект о запрете передачи Курил
В Госдуму внесен законопроект, который запрещает передачу Курильских островов, передает ТАСС.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Две экспертизы не нашли в деле «Нового величия» признаков экстремизма
Две экспертизы не нашли в деле «Нового величия» признаков экстремизма.
Обновлено в 09:33
Космос
Астрономы засекли новые таинственные радиосигналы из космоса
Канадская обсерватория CHIME зафиксировала сразу 13 новых быстрых радиовсплесков, один из которых периодически повторяется.
Обновлено в 00:39
Общество
Виктор Шкулев стал владельцем «Фонтанки.ру»
Обновлено в 05:18
Происшествия
Обвиняемую за мемы во «ВКонтакте» исключили из списка экстремистов
Росфинмониторинг исключил из списка экстремистов жительницу Барнаула Марию Мотузную, уголовное дело против которой прошлой весной возбудили из-за размещенных на ее странице во «ВКонтакте» мемов, следует из данных на сайте службы.
Обновлено в 10:04
Политика
Трамп подтвердил готовность отменить поездку в Давос из-за «шатдауна»
Американский лидер подтвердил это, отвечая в четверг на вопросы журналистов в Белом доме перед вылетом в штат Техас для непосредственного ознакомления с ситуацией на границе США и Мексики, на которой, как утверждает Трамп, возник кризис в сфере безопасности.
Обновлено в 10:28
Общество
Госдума обсудит отсрочки от армии
Сегодня, 10 января, Госдума в первом чтении обсудит законопроект об отсрочках от призыва в армию, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:05