Политика

Официальные лица Аргентины не встретили Макрона по прилете на G20
ТАСС
08:10

Макрон с супругой благополучно добрались до выхода из аэропорта и уже собирались сесть в автомобиль, чтобы ехать в гостиницу, когда появился официальный встречающий от правительства Аргентины - вице-президент страны Габриела Мичетти.
ТАСС08:10

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Интерфакс05:29

Официальные лица Аргентины не встретили Макрона по прилету на G20

Российская газета05:38
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 09:17, Ашберн
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Путин прибыл в Аргентину на саммит G20

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