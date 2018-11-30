Политика
Официальные лица Аргентины не встретили Макрона по прилете на G20
Официальные лица Аргентины не встретили Макрона по прилете на G20ТАСС08:10
Макрон с супругой благополучно добрались до выхода из аэропорта и уже собирались сесть в автомобиль, чтобы ехать в гостиницу, когда появился официальный встречающий от правительства Аргентины - вице-президент страны Габриела Мичетти.
ТАСС08:10
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Политика
Путин прибыл в Аргентину на саммит G20
Обновлено в 09:10
Политика
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Политика
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Евросоюз намерен продлить антироссийские санкции, которые истекают в конце января 2019 года.
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Политика
Лидеры США, Канады и Мексики подписали новое торговое соглашение
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Политика
СБУ проводит обыски на территории Киево-Печерской лавры
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Обновлено в 08:41
Политика
Евросоюз одобрил выделение Украине 500 млн евро финансовой помощи
"Искренне благодарен Европейской комиссии за положительное решение о выделении Украине первого транша четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС на сумму 500 млн евро", — написал Порошенко в Fасевоок.
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Политика
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Президент России Владимир Путин поручил принять меры для того, чтобы пресечь факты хищения нефти и газа в Дагестане.
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Россия ограничит иностранным военным кораблям проход по Севморпути
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Политика
Глава Минэкономразвития Крыма ушла в отставку вместе с замом
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Армия и оружие
В ДНР сообщили о готовящемся масштабном наступлении ВСУ
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Обновлено в 09:10
Политика
Посольство РФ направило ноту в МИД Польши
Посольство РФ в Варшаве направило ноту в министерство иностранных дел Польши.
Обновлено в 08:25
Политика
Арестованных украинских моряков перевели из Крыма в Москву
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Обновлено в 08:20
Политика
Германия потребовала от Украины ускорить процесс по делу Вышинского
Министерство иностранных дел Германии с повышенным вниманием наблюдает за ситуацией с руководителем РИА Новости Украина Кириллом Вышинским и присоединяется к требованию ОБСЕ ускорить процесс по делу журналиста.
Обновлено в 09:02
Политика
Зампред ЦБ РФ Торшин покинет пост в связи с выходом на пенсию
Статс-секретарь, заместитель председателя ЦБ РФ Александр Торшин покидает свой пост в связи с выходом на пенсию, говорится в пресс-релизе Банка России.
Обновлено в 09:00
Политика
Забайкалье войдет в программу «Дальневосточного гектара»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил включить Забайкальский край в государственную программу «Дальневосточный гектар».
Обновлено в 08:31