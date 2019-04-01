Финансы
Официальные курсы доллара и евро значительно повышеныРосбалт 07:55
Банк России повысил со 2 апреля официальный курс доллара США сразу на 68 копеек до 65,4176 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила почти 77,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 73,4967 рубля.
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Авто
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Киевское «Динамо» наказано УЕФА частичным закрытием трибун
Дисциплинарный комитет УЕФА наказал киевское "Динамо" частичным закрытием трибун стадиона во время следующего матча еврокубков.
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Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений о долевом строительстве и достройке проблемных домов по итогам прошедшего 12 февраля расширенного заседания президиума Госсовета, на котором рассматривались вопросы улучшения жилищных условий граждан.
Обновлено в 10:47
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В течение марта в Москве произошло 4 нападения на гомосексуалов
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Шоу-бизнес
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Почему команду певицы покинул ее предыдущий директор Эдуард Хруцкий, она не уточнила, только отметила, что мужчине тяжело быть в разъездах из-за здоровья.
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Политика
В Кремле прокомментировали ход президентских выборов на Украине
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал президентские выборы на Украине.
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Зеленский лидирует на выборах президента Украины
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Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в 2018 году составила 3,014 миллиарда рублей против убытка в 15,064 миллиона рублей годом ранее, следует из отчета компании.
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Умерла исполнившая роль девушки Джеймса Бонда актриса Таня Мале
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Адвокат Мамаева: 3 апреля суд может снова продлить арест Павла
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о процедуре предварительного судебного заседания по делу футболиста, которое состоится завтра, 3 апреля.
Обновлено в 11:01
Авто
На «Автоторе» представили новый автомобиль Hyundai New Mighty
В рамках мероприятия были представлены новые среднетоннажные грузовые автомобили Hyundai New Mighty.
Обновлено в 13:42
Экономика
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Согласно документу, РЖД берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.
Обновлено в 12:12
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Ирина Кирюхина уволилась из роддома № 2
Обновлено в 06:45
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Ольге Бузовой стало плохо после концерта
Прошлой ночью певица дала концерт в подмосковных Мытищах. После выступления звезда почувствовала себе плохо.
Обновлено в 05:00
Политика
Путин ужесточил наказание для криминальных авторитетов
Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании для создателей и участников организованных преступных сообществ (ОПС).
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Спорт
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Бывший тренер сборной России Андрей Гербулов на заседании тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) прервал выступление четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Тихонова.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В авиасообщении США произошел сбой из-за компьютерной ошибки
В стране отменили сотни авиарейсов из-за сбоя в компьютерной системе авиакомпании PSA, которая является подразделением American Airlines.
Обновлено в 09:25
Футбол
Футболист «Спартака» остался недоволен предложенной зарплатой
Московский "Спартак" предложил форварду Георгию Мелкадзе контракт с зарплатой € 250 тыс. в год, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 11:46
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«Мёртвые не умирают»: Первый трейлер зомби-фильма Джима Джармуша
Обновлено в 11:13
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу
Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году.
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Политика
Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов
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Энергетика
Средняя цена нефти Urals за март выросла на 3,34%
Средняя цена российской нефти марки нефти Urals за март 2019 года увеличилась на 3,34% по сравнению с февралем, до $65,98 за баррель, следует из материалов Минфина.
Обновлено в 05:23
Интернет
Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе
Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.
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