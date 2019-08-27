Финансы
РосбалтОфициальные курсы доллара и евро снова повышены
Банк России повысил с 28 августа официальный курс доллара США почти на 29 копеек до 66,2608 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила 21,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 73,6091 рубля.
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Доллар и евро прибавили по официальному курсу соответственно 29 и 21 копейку
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