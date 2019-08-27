Финансы

РосбалтРосбалтОфициальные курсы доллара и евро снова повышены

Банк России повысил с 28 августа официальный курс доллара США почти на 29 копеек до 66,2608 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила 21,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 73,6091 рубля.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Курсы доллара и евро на 29 августа

Банки.ру01:00

Курс рубля упал по отношению к иностранным валютам

News.ru27 августа в 08:20

Центральный Банк объявил официальные курсы доллара и евро на 28 августа

Piter.tv27 августа в 10:55

Официальные курсы доллара и евро снова повышены

Росбалт27 августа в 08:42

ЦБ объявил официальные курсы доллара и евро на 28 августа

Экономика сегодня27 августа в 08:34

В Нацбанке объявили, что произойдет с долларом и евро в четверг

Sputnik Молдовавчера в 15:05

Доллар и евро прибавили по официальному курсу соответственно 29 и 21 копейку

Интересант27 августа в 07:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 01:06, Ашберн
Политика

Путин перенес полпредство ДФО во Владивосток

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о переносе полпредства ДФО во Владивосток.
Комсомольская правда вчера в 12:47
Происшествия

Пострадавшая в Турции 12-летняя девочка из России умерла

В турецкой больнице умерла 12-летняя девочка из России, пострадавшая в бассейне отеля Бодрума.
Журналистская правда вчера в 11:15
Космос

NASA предупредило о двух движущихся к Земле астероидах

Ученые из NASA предупредили людей о двух огромных астероидах, движущихся к Земле.
Актуальные Новости вчера в 01:18
Общество

СМИ подсчитали число неработающих россиян предпенсионного возраста

В середине июля Минтруд прогнозировал, что число официально зарегистрированных в качестве безработных предпенсионеров возрастет более чем в полтора раза.
РБК вчера в 23:28
Политика

Болтон оценил свой визит на Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал свой визит на Украину.
RT на русском вчера в 15:26
Политика

Коломойский предложил снять часть санкций с России

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ вчера в 04:48
Театры

РАМТ поставит новую пьесу британского драматурга Тома Стоппарда

Как рассказали в театре, драматург решил оглянуться на собственную биографию, в которой было много драматических поворотов: эмиграция в детстве (писатель родился в 1937 году в Чехословакии), Вторая мировая война, потеря отца и обретение новой родины.
ТАСС вчера в 07:00
Политика

В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»

Глава Европейское космическое агентство (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».
RT на русском 01:00
Космос

«Роскосмос» признал реализуемость проекта по запуску туристов в космос

Головной институт «Роскосмоса» подтвердил РИА «Новости», что проект компании «КосмоКурс» по отправке туристов в космос реализуем.
Политика Сегодня вчера в 21:53
Политика

Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны

Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Армия и оружие

Иностранные системы связи на Ил-96 заменят на отечественные

ПРАЙМ вчера в 20:25
Единоборства

Нурмагомедов назвал Порье своей добычей

RT на русском вчера в 14:34
Политика

Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией

Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Политика

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган снова стал отцом в 79 лет

Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом снова в тайне.
Дни24 вчера в 03:12
Футбол

В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа

В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Здоровье

В Нижнем Тагиле после «бунта» хирургов отстранены два главврача

Главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников и главврач ЦГБ № 1 Олег Николаев временно отстранены от работы после массового увольнения хирургов, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на источник в мэрии города.
ТагилСити.ру вчера в 23:45
Политика

Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35

РИА Новости вчера в 18:38
Происшествия

Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»

Газета.Ru вчера в 21:06
Происшествия

Число погибших при обрушении дома на Украине возросло до восьми

Число погибших при обрушении дома в городе Дрогобыч Львовской области возросло до восьми человек.
РБК 00:33
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Религия

Археологи нашли в центре Москвы старинный крест

Во время раскопок в районе Китайгородского проезда недалеко от парка "Зарядье" столичные археологи нашли деревянный нательный крест конца XVII — начала XVIII веков с изображением Сергия Радонежского.
Вести.Ru 00:38
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Общество

В Приморье объявлен режим ЧС из-за паводка

Власти Приморского края объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории 15 муниципальных образований, говорится в постановлении главы региона.
Коммерсантъ вчера в 22:49
Здоровье

В России впервые выполнили уникальную операцию на позвоночнике

Специалисты нейрохирургического центра Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко выполнили уникальную операцию на позвоночнике, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
РИА Новости вчера в 15:40
Политика

Королева Британии одобрила приостановку работы парламента

Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.
РИА Новости вчера в 10:35
Политика

Татарстан выступил против празднования свержения ига

В Татарстане не увидели «достаточных оснований» для признания стояния «памятной датой освобождения русских земель от ига ордынских ханов».
Дилетант 27 августа в 04:50
Армия и оружие

Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу

Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52
Политика

Компании США попросили Трампа отменить новые пошлины на товары из КНР

Свыше 200 компаний по производству обуви направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на товары из Китая, которые должны вступить в силу в воскресенье, 1 сентября.
Известия вчера в 20:03
Общество

«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси

Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия вчера в 09:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное