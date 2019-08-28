Финансы
ТАССКурс доллара на Мосбирже вырос до 66,18 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 66,18 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек, до отметки 73,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:52, Вашингтон
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Американский лидер Дональд Трамп пообещал президенту Польши Анджею Дуде посетить Варшаву в ближайшие месяцы.
РИА Новости 21:25
Здоровье
Из единственной больницы челябинского города увольняются хирурги
В больнице заявили, что на 29 августа об увольнении уведомили только двое из восьми хирургов.
URA.Ru 04:41
Футбол
Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 30 августа.
Sport24.ru 17:07
Политика
На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
21 августа сообщалось, что Россия и Украина уже вышли на финальную стадию согласования обмена.
Известия 22:25
Общество
В Омске решают судьбу Ильинского собора
Сегодня, 29 августа, в Омске прошли общественные слушания по вопросу строительства Ильинского собора.
Омск здесь 10:44
Политика
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41
Шоу-бизнес
Рита Ора выступила в Сочи на закрытии «Новой волны»
Подошёл к концу конкурс «Новая волна» в Сочи. Сегодня прошёл заключающий гала-концерт, хедлайнером которого стала Рита Ора.
Super.ru 17:38
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на слова Трампа о военных действиях в космосе
По словам российского чиновника, все медленно движется к тому, что космос превратится в следующую область военных действий.
Газета.Ru 18:45
Политика
Зеленский назвал возвращение Крыма одной из главных целей новой Рады
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из главных целей Верховной рады девятого созыва является возвращение полуострова Крым в состав государства.
News.ru 10:24
Авто
Возрожденный Mitsubishi Lancer Evolution может стать кроссовером
Возрождённую модель Mitsubishi Lancer Evolution могут выпустить в виде кроссовера.
Актуальные Новости 09:46
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Футбол
В «ПСЖ» исключили участие Неймара в очередном матче чемпионата Франции
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель подтвердил, что Неймар не сыграет против «Меца» в пятницу в матче 4-го тура чемпионата Франции.
Матч ТВ 22:21
Финансы
ЦБ: инфляционные ожидания населения в августе снизились до 9,1%
Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев населением инфляции снизилась в августе до 9,1% (-0,3 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем), вернувшись к минимальному значению с июня 2018 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России (.pdf).
Коммерсантъ 13:15
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Власов в своем письме вице-премьеру отметил, что уровень нагрузки на учеников и студентов на данный момент очень высок: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего 2 месяца.
РИА Новости 20:35
Происшествия
Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
Известия 08:22
Политика
Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.
RT на русском 18:44
Политика
Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет публичную встречу с врио главы Забайкальского края Александром Осиповым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Армия и оружие
Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет испытана и сдана в срок
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» идут полным ходом и завершатся вовремя, 29 августа сообщил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов на пресс-конференции, состоявшейся на авиакосмическом салоне МАКС-2019.
Красная весна 15:59
Общество
Москва вошла в топ-40 лучших городов мира по безопасности
РИА Новости 13:06
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста
Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.
RT на русском 18:29
Политика
Валенса осудил отказ Польши позвать Путина на годовщину Второй мировой
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение действующих польских властей не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
РБК 12:34
Кино
Умер известный актер Александр Числов
Вечерний курьер 05:54
Общество
Мутко проверил ремонт школ к 1 сентября в Приангарье
Вице-премьер РФ Виталий Мутко после осмотра хода восстановительных работ в школах и детских садах, пострадавших во время паводка в Иркутской области, сообщил, что ремонт идет по графику, и выразил надежду на то, что к 1 сентября все учебные учреждения будут открыты.
РИА Новости 05:07
Футбол
Как «Спартак» вылетел из Лиги Европы
«Спартак» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы уступил «Браге» и вылетел из турнира.
RT на русском 17:21
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
ТАСС вчера в 22:24
Политика
Дмитрий Разумков избран спикером Верховной рады
Спикером Верховной рады Украины нового созыва в ходе заседания парламента избран глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, сообщает RT со ссылкой на местный СМИ.
Газета.Ru 09:20