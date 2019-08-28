Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 66,18 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек, до отметки 73,47 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара на Мосбирже вырос до 66,18 рубля

Политика Дональд Трамп отменил поездку в Польшу Американский лидер Дональд Трамп пообещал президенту Польши Анджею Дуде посетить Варшаву в ближайшие месяцы.

Здоровье Из единственной больницы челябинского города увольняются хирурги В больнице заявили, что на 29 августа об увольнении уведомили только двое из восьми хирургов.

Футбол Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 30 августа.

Политика На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией 21 августа сообщалось, что Россия и Украина уже вышли на финальную стадию согласования обмена.

Общество В Омске решают судьбу Ильинского собора Сегодня, 29 августа, в Омске прошли общественные слушания по вопросу строительства Ильинского собора.

Политика Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.

Шоу-бизнес Рита Ора выступила в Сочи на закрытии «Новой волны» Подошёл к концу конкурс «Новая волна» в Сочи. Сегодня прошёл заключающий гала-концерт, хедлайнером которого стала Рита Ора.

Армия и оружие Рогозин отреагировал на слова Трампа о военных действиях в космосе По словам российского чиновника, все медленно движется к тому, что космос превратится в следующую область военных действий.

Политика Зеленский назвал возвращение Крыма одной из главных целей новой Рады Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из главных целей Верховной рады девятого созыва является возвращение полуострова Крым в состав государства.

Авто Возрожденный Mitsubishi Lancer Evolution может стать кроссовером Возрождённую модель Mitsubishi Lancer Evolution могут выпустить в виде кроссовера.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Футбол В «ПСЖ» исключили участие Неймара в очередном матче чемпионата Франции Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель подтвердил, что Неймар не сыграет против «Меца» в пятницу в матче 4-го тура чемпионата Франции.

Финансы ЦБ: инфляционные ожидания населения в августе снизились до 9,1% Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев населением инфляции снизилась в августе до 9,1% (-0,3 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем), вернувшись к минимальному значению с июня 2018 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России (.pdf).

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября Власов в своем письме вице-премьеру отметил, что уровень нагрузки на учеников и студентов на данный момент очень высок: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего 2 месяца.

Политика Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.

Политика Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет публичную встречу с врио главы Забайкальского края Александром Осиповым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Армия и оружие Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет испытана и сдана в срок Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» идут полным ходом и завершатся вовремя, 29 августа сообщил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов на пресс-конференции, состоявшейся на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.

Политика Валенса осудил отказ Польши позвать Путина на годовщину Второй мировой Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал решение действующих польских властей не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Общество Мутко проверил ремонт школ к 1 сентября в Приангарье Вице-премьер РФ Виталий Мутко после осмотра хода восстановительных работ в школах и детских садах, пострадавших во время паводка в Иркутской области, сообщил, что ремонт идет по графику, и выразил надежду на то, что к 1 сентября все учебные учреждения будут открыты.

Футбол Как «Спартак» вылетел из Лиги Европы «Спартак» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы уступил «Браге» и вылетел из турнира.