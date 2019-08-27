Финансы
РосбалтОфициальные курсы доллара и евро снова повышены
Банк России повысил с 28 августа официальный курс доллара США почти на 29 копеек до 66,2608 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила 21,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 73,6091 рубля.
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Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Политика
Южная Осетия обвинила Грузию в провокации на границе
Полиция Грузии незаконно разместила блокпост на территории Южной Осетии в районе села Цнелис.
Lenta.ru 11:43
Игры
В Shovel Knight Dig лопату можно будет использовать по назначению
Игромания.ру 14:46
Политика
Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
Происшествия
СК возбудил дело после гибели четырехлетней девочки в ДТП в Москве
Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с Range Rover на западе Москвы, в результате которого погибла четырехлетняя девочка, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
РБК 15:43
Космос
NASA предупредило о приближении к Земле двух огромных астероидов
Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства предупредило о том, что к нашей планете приближаются сразу два больших по размеру астероида.
ФАН вчера в 22:26
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Авто
Bentley Bentayga защитили от взрывов и выстрелов
Автомобиль переоборудован по шестому классу безопасности: ему ни по чем выстрелы пулями калибра 7,62, которыми заряжается автомат Калашникова, а также единовременный взрыв сразу двух ручных гранат под днищем внедорожника.
SpeedMe 12:03
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Трагический инцидент произошел 27 августа во время того, как девушка пыталась побить собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле.
Вести.Ru 15:02
Футбол
«Барселона» может представить Неймара в четверг
По информации El Chiringuito, «Барселона» собирается представить форварда Неймара в четверг.
Бомбардир.ру 06:28
Интернет
Apple запретила подрядчикам записи голосовых команд Siri
В документе говорится, что Apple внесла некоторые изменения в программу по оценке качества работы голосового ассистента Siri, предполагавшая возможность прослушивать некоторые команды пользователей подрядчикам, чтобы те смогли выяснить, как они были выполнены.
ФедералПресс 14:28
Футбол
Уткин заявил, что «Зенит» предложил крупную сумму за трансфер Алексея Миранчука
Известный журналист и блогер Василий Уткин заявил, что санкт-петербургский «Зенит» предлагал московскому «Локомотиву» крупную сумму за переход футболиста Алексея Миранчука.
RT на русском 15:46
Политика
Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время
Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 14:17
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Армия и оружие
12 боевых самолетов приземлились на автомагистраль в Татарстане
Московский Комсомолец 10:33
Общество
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев, сломивший 130 воров в законе
Василий Сныцерев известен в первую очередь как один из создателей колонии "Белый лебедь", главной целью которой была "ломка" воров в законе.
РИА Новости 14:52
Наука
Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России
Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
Ugpressa.ru 14:51
Политика
Парламент Татарстана не хочет отмечать конец татаро-монгольского ига
В пояснительной записке к законопроекту, который внес депутат от Калужской области, где в 1480 году и происходило Стояние на Угре — войск Большой Орды хана Ахмата и великого князя московского Ивана III, — говорится, что в результате тех событий «произошло окончательное освобождение Руси от ига ордынских ханов и была обретена независимость Российского государства с центром в Москве».
Евразия Daily вчера в 11:51
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант 09:48
Политика
Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Великобритании
Королева Елизавета II официально одобрила приостановку работы парламента Великобритании с 9-12 сентября по 14 октября.
ТАСС 11:20
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавшей от полицейских волейболистки
Защита подозреваемых отрицает факт сексуального контакта полицейских со спортсменкой. 28 августа подозреваемых поместили в СИЗО.
Lenta.ru 13:00
Политика
Путин перенес полпредство ДФО во Владивосток
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о переносе полпредства ДФО во Владивосток.
Комсомольская правда 12:47
Происшествия
СК проверит данные об издевательстве над инвалидом в Орловской области
Российская газета 08:05