Финансы

РосбалтРосбалтОфициальные курсы доллара и евро снова повышены

Банк России повысил с 28 августа официальный курс доллара США почти на 29 копеек до 66,2608 рубля. При этом единая европейская валюта прибавила 21,5 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 73,6091 рубля.
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Официальные курсы доллара и евро снова повышены

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Доллар и евро прибавили по официальному курсу соответственно 29 и 21 копейку

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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 16:00, Вашингтон
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