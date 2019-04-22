Официальные курсы доллара и евро снизилисьГазета.Ru 03:21

Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки". Ранее сообщалось, что официальный курс евро резко снизился.

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