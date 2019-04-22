Финансы
Официальные курсы доллара и евро снизилисьГазета.Ru 03:21
Официальный курс европейской валюты на понедельник, 22 апреля, понизился на 32 коп. и составил 71,73 руб. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Центрального Банка России.
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 21:12, Ашберн
Единоборства
Порье: Хабиб не является идеальным, победить можно любого
Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Дастин Порье рассказал о возможном поединке с непобежденным чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым, передает "Советский спорт".
Обновлено в 20:32
Экономика
«Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2
Инвестиционный холдинг «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2, который входит в холдинг «Е-генератор», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке.
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Общество
Учителя просят не принуждать их к участию в акции «Бессмертный полк»
Представители саратовской мэрии обещали не принуждать учителей к участию в акции «Бессменный полк».
Обновлено в 09:32
Политика
На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской
В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Кино
Тизер 3 серии заключительного сезона «Игры престолов» появился в Сети
Представители телеканала HBO опубликовали на YouTube тизер 3 серии финального сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Ленобласти локализовали крупный пожар на строительных складах
Пожар во Всеволожском районе Ленинградской области локализован, площадь горения уменьшена до 900 квадратных метров, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 18:00
Политика
Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину
Обновлено в 15:32
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Технологии
Эксперт рассказал, почему не стоит заряжать смартфон до 100%
Зарядка смартфона до 100%, как и полная разрядка устройства сокращает срок службы аккумулятора, сообщил РИА Новости руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин.
Обновлено в 20:45
Футбол
Мбаппе показал скорость 38 км/ч перед первым голом «Монако». Это быстрее, чем Болт на стометровке
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил хет-трик в матче Лиги 1 против «Монако» (3:1). Как сообщает Daily Mail, в ситуации с первым голом Мбаппе в ходе ускорения развил скорость в 38 км/ч.
Обновлено в 11:00
Кино
Названы имена некоторых гостей VIII Забайкальского кинофестиваля
Обновлено в 19:04
Политика
Переименование УПЦ приостановил суд в Киеве
В Киеве Окружной административный суд решил приостановить переименование канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено в 10:28
Хоккей
Овечкин занял 22-е место в истории по голам в плей-офф НХЛ
В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз" дома играет "Вашингтон Кэпиталз", передает "Советский спорт".
Обновлено в 20:46
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» Григорьев-Апполонов решил разъехаться с женой
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что намерен разъехаться с Марией.
Обновлено в 17:58
Авто
Renault подготовит бюджетный кроссовер на базе Kwid
Компактный и доступный кроссовер Renault Kwid станет основой для новой модели.
Обновлено в 06:22
Авто
Самый быстрый внедорожник в мире: Jeep Grand Cherokee Trackhawk на льду Байкала установил рекорд
Прошедшей зимой внедорожник Jeep Grand Cherokee Trackhawk смог установить рекорд и завоевал звание самого быстрого кроссовера в мире, в рамках гонки «Дни Скорости на льду Байкала».
Обновлено в 14:30
Экономика
Россияне стали реже делать покупки на фоне падения доходов
На фоне падающих доходов значительная доля россиян стала совершать меньше покупок и реже посещать места общественного питания, свидетельствует исследование Deloitte.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Первого серийного убийцу в истории страны задержали на Кипре
На Кипре арестовали солдата, который подозревается в убийстве трех человек, который считается первым серийным убийцей в стране.
Обновлено в 20:54
Происшествия
Ущерб от пожаров в Забайкалье составил 280 млн рублей
Пожары на территории Забайкальского края, по предварительным данным, причинили ущерб на 280 млн рублей.
Обновлено в 03:58
Здоровье
Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени
Обновлено в 08:07
Политика
МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил
Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено в 20:43
Политика
В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Экономика
Совфед одобрил закон об «ипотечных каникулах»
Совет федерации на заседании в понедельник, 22 апреля, одобрил закон об «ипотечных каникулах», который позволит взять паузу в выплатах за жилье оказавшимся в трудной жизненной ситуации заемщикам, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:51
Футбол
Ташаев: не понимаю, почему так много инцидентов с футболистами в последнее время
Мир стал такой, что всё можно снять на камеру, и любой инцидент попадёт в новостные ленты.
Обновлено в 18:30
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Политика
National Interest (США): cможет ли Зеленский сделать Украину снова великой? (The National Interest)
Зеленский завоевал симпатии избирателей, победив с большим отрывом на юге и востоке Украины, многих привлекло его обещание урегулировать конфликт с Россией.
Обновлено в 20:33
Экономика
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено в 09:27