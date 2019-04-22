Финансы

Официальные курсы доллара и евро снизилисьГазета.Ru 03:21

Официальный курс европейской валюты на понедельник, 22 апреля, понизился на 32 коп. и составил 71,73 руб. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Центрального Банка России.
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Официальный курс евро на вторник снизился до 71,72 рубля

РИА Новости07:11

Официальные курсы доллара и евро снизились

Газета.Ru03:21

Банк России снизил на 23 апреля курс доллара до 63,79 рубля

ТАСС07:21

ЦБ РФ установил курс евро с 23 апреля в размере 71,721 руб

Финмаркет07:22

Официальный курс доллара понизился на 17 копеек, евро — на 20

Банки.ру07:11

Банк России понизил курс доллара и евро

News.ru07:33

Официальные курсы ЦБ России на 20–22.04.19

Коммерсантъвчера в 17:53
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 21:12, Ашберн
Единоборства

Порье: Хабиб не является идеальным, победить можно любого

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Дастин Порье рассказал о возможном поединке с непобежденным чемпионом организации Хабибом Нурмагомедовым, передает "Советский спорт".
Обновлено в 20:32
Экономика

«Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2

Инвестиционный холдинг «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2, который входит в холдинг «Е-генератор», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке.
Обновлено в 18:59
Шоу-бизнес

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Общество

Учителя просят не принуждать их к участию в акции «Бессмертный полк»

Представители саратовской мэрии обещали не принуждать учителей к участию в акции «Бессменный полк».
Обновлено в 09:32
Политика

На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской

В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Кино

Тизер 3 серии заключительного сезона «Игры престолов» появился в Сети

Представители телеканала HBO опубликовали на YouTube тизер 3 серии финального сезона популярного сериала «Игра престолов».
Обновлено в 10:09
Происшествия

В Ленобласти локализовали крупный пожар на строительных складах

Пожар во Всеволожском районе Ленинградской области локализован, площадь горения уменьшена до 900 квадратных метров, сообщается на сайте МЧС по региону.
Обновлено в 18:00
Политика

Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину

Обновлено в 15:32
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Технологии

Эксперт рассказал, почему не стоит заряжать смартфон до 100%

Зарядка смартфона до 100%, как и полная разрядка устройства сокращает срок службы аккумулятора, сообщил РИА Новости руководитель экспертного портала по технике Mail.ru Hi-Tech Дмитрий Рябинин.
Обновлено в 20:45
Футбол

Мбаппе показал скорость 38 км/ч перед первым голом «Монако». Это быстрее, чем Болт на стометровке

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил хет-трик в матче Лиги 1 против «Монако» (3:1). Как сообщает Daily Mail, в ситуации с первым голом Мбаппе в ходе ускорения развил скорость в 38 км/ч.
Обновлено в 11:00
Кино

Названы имена некоторых гостей VIII Забайкальского кинофестиваля

Обновлено в 19:04
Политика

Переименование УПЦ приостановил суд в Киеве

В Киеве Окружной административный суд решил приостановить переименование канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено в 10:28
Хоккей

Овечкин занял 22-е место в истории по голам в плей-офф НХЛ

В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз" дома играет "Вашингтон Кэпиталз", передает "Советский спорт".
Обновлено в 20:46
Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» Григорьев-Апполонов решил разъехаться с женой

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что намерен разъехаться с Марией.
Обновлено в 17:58
Авто

Renault подготовит бюджетный кроссовер на базе Kwid

Компактный и доступный кроссовер Renault Kwid станет основой для новой модели.
Обновлено в 06:22
Авто

Самый быстрый внедорожник в мире: Jeep Grand Cherokee Trackhawk на льду Байкала установил рекорд

Прошедшей зимой внедорожник Jeep Grand Cherokee Trackhawk смог установить рекорд и завоевал звание самого быстрого кроссовера в мире, в рамках гонки «Дни Скорости на льду Байкала».
Обновлено в 14:30
Экономика

Россияне стали реже делать покупки на фоне падения доходов

На фоне падающих доходов значительная доля россиян стала совершать меньше покупок и реже посещать места общественного питания, свидетельствует исследование Deloitte.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Первого серийного убийцу в истории страны задержали на Кипре

На Кипре арестовали солдата, который подозревается в убийстве трех человек, который считается первым серийным убийцей в стране.
Обновлено в 20:54
Происшествия

Ущерб от пожаров в Забайкалье составил 280 млн рублей

Пожары на территории Забайкальского края, по предварительным данным, причинили ущерб на 280 млн рублей.
Обновлено в 03:58
Здоровье

Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени

Обновлено в 08:07
Политика

МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил

Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено в 20:43
Политика

В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Экономика

Совфед одобрил закон об «ипотечных каникулах»

Совет федерации на заседании в понедельник, 22 апреля, одобрил закон об «ипотечных каникулах», который позволит взять паузу в выплатах за жилье оказавшимся в трудной жизненной ситуации заемщикам, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:51
Футбол

Ташаев: не понимаю, почему так много инцидентов с футболистами в последнее время

Мир стал такой, что всё можно снять на камеру, и любой инцидент попадёт в новостные ленты.
Обновлено в 18:30
Происшествия

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Происшествия

Петербуржец скрутил авиадебошира по пути из Бангкока в Москву

Обновлено в 14:16
Транспорт

РЖД оборудует вагоны душевыми кабинами, сейфами и холодильниками

Обновлено в 21:03
Политика

National Interest (США): cможет ли Зеленский сделать Украину снова великой? (The National Interest)

Зеленский завоевал симпатии избирателей, победив с большим отрывом на юге и востоке Украины, многих привлекло его обещание урегулировать конфликт с Россией.
Обновлено в 20:33
Экономика

Вступили в силу новые правила для транспортного налога

С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено в 09:27
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