Финансы
Официальные курсы доллара и евро на вторник снизилисьАргументы недели 22 апреля в 10:04
Банк России установил на вторник, 23 апреля, официальный курс доллара на уровне 63.7860 рубля. Данная цифра на 17.42 копейки ниже предыдущего показателя, сообщается на сайте регулятора.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 15:47, Ашберн
Футбол
«Атлетико» вырвал победу у «Валенсии»
Обновлено в 15:23
Политика
Володин предложил Зеленскому высказаться об указе Путина о гражданстве
Команда победителя выборов президента на Украине Владимира Зеленского отметила, что указ не приближает ситуацию в регионе к прекращению огня.
Обновлено в 15:02
Общество
Администрацию Ленинского района Саратова обвинили в принуждении педагогов к участию в «Бессмертном полку»
Сотрудница одного из образовательных учреждений Ленинского района Саратова сегодня, 24 апреля, рассказала радиостанции «Эхо Москвы в Саратове» о том, что районные чиновники систематически под угрозой увольнения принуждают педагогов к участию в различных внерабочих мероприятиях, в том числе в акции «Бессмертный полк».
Обновлено в 14:30
Политика
Команда Порошенко пытается сорвать инаугурацию Зеленского
Штаб действующего украинского лидера Петра Порошенко может предпринимать попытки, чтобы сорвать инаугурацию победившего на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:25
Футбол
Роналду назвал имена футболистов, которых хочет видеть в «Ювентусе»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обсудил с руководством команды и главным тренером туринцев Массимилиано Аллегри трансферы, способные помочь итальянцам победить в Лиге чемпионов.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Сгоревший в Чёрном море танкер отбуксировали из российских вод
Два судна со сжиженным газом — Candy и Maestro — загорелись 21 января в нейтральных водах Чёрного моря.
Обновлено в 15:21
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал фото пятимесячного сына
Знаменитый артист опубликовал фотографию сына Степана на своей странице в соцсети и поздравил его с пятым месяцем рождения.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие
Эксперт объяснил почему Запад опасается подлодки «Белгород»
Спуск на воду новой подводной лодки «Белгород» вызвало бурную реакцию на Западе.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Собчак наведалась к Бузовой в ресторан и довела ее до слез
Телеведущая Ксения Собчак в новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.
Обновлено в 13:36
Политика
Афонские старцы обвинили Константинополь в расколе церкви на Украине
Монахи просят не допускать раскольников на Афон Двенадцать старцев Святой горы Афон заявили, что константинопольский патриарх Варфоломей I вторгся в пределы чужой юрисдикции, предоставив автокефалию Украине, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:16
Политика
Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде
1. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые приехал в Россию Бронепоезд главы КНДР отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна рано утром 24 апреля.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Москве грабители с топорами похитили у китайцев миллион рублей
В свою очередь, в московской полиции сообщили, что в 19:50 пятеро неизвестных, угрожая топором и травматическим оружием, несколько раз выстрелили по машине марки "Хендай", забрали сумку с деньгами, после чего скрылись на автомобиле "Вольво".
Обновлено в 13:58
Политика
Матвиенко предложила продлить программу маткапитала до 2025 года
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила продлить программу по предоставлению маткапитала как минимум до 2025 года.
Обновлено в 08:57
Футбол
Тренер ФК «Ломокомотив» объяснил причины победы над «Ростовом»
Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин рассказал причины, по которым команда одержала победу над «Ростовом», сообщил корреспондент RostovGazeta с послематчевой пресс-конференции.
Обновлено в 14:39
Происшествия
По делу Арашуковых арестовали генерала СК
Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Общество
Сорвавшие погоны десантники рассказали о причинах акции у памятника Маргелову
В среду, 24 апреля, рязанские десантники рассказали о причинах акции с сорванными погонами у памятника Маргелову.
Обновлено в 09:26
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Тата Карапетян отметила 30-летний юбилей молитвой после расставания с Булатовым
Обновлено в 15:28
Гаджеты
Названа причина поломок Samsung Galaxy Fold
Обновлено в 12:26
Кино
Только истинные фанаты супергероев вселенной Marvel пройдут этот ТЕСТ
Мировая премьера блокбастера "Мстители: Финал" (16+) состоялась 22 апреля, в России фильм выйдет в прокат спустя неделю.
Обновлено вчера в 22:15
Гаджеты
Apple выпустит наушники AirPods 3 до конца этого года
В Сети появилась информация о том, что компания Apple представит новую версию беспроводных наушников AirPods до конца этого года.
Обновлено в 10:29
Хоккей
Ярославский «Локо» в третий раз завоевал кубок Харламова
Кубок Харламова вновь у «Локо», ярославская команда завоевала его уже в третий раз и теперь стала самой титулованной в лиге.
Обновлено в 12:58
Происшествия
В «Матросской тишине» трое заключенных отравились наркотиками
Трое заключённых в столичном следственном изоляторе "Матросская тишина" отравились психотропным веществом, один из них скончался, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
Обновлено в 12:38
Игры
Mortal Kombat 11 показала лучший старт продаж в истории франшизы
Запуск Mortal Kombat 11 стал самым успешным среди всех частей серии. Об этом сообщил глава Warner Bros.
Обновлено в 15:04
Футбол
ФК «Краснодар» потерял очки в игре с «Ахматом»
Игра 25-го тура российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и ФК «Краснодар» завершилась с результатом 1:1. Хозяева поля распечатали ворота соперника уже на второй минуте.
Обновлено в 14:27
Политика
Чешское радио отказалось извиняться за комментарий о Зеленском
Чешская радиостанция "Плюс" отказалась извиняться за комментарий к результатам состоявшихся на Украине выборов президента, озаглавленный: "Еврей во главе украинских фашистов".
Обновлено в 15:20
Политика
Симоньян: Путин готовит еще один указ по Донбассу
Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке».
Обновлено в 14:52
Шоу-бизнес
Ксения Бородина довела до слез бросившего своего сына Илью Яббарова
Ксения Бородина на съемках программы, посвященной проекту «Дом-2», довела до слез Илью Яббарова, бросившего своего маленького сына.
Обновлено в 11:02