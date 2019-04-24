Официальные курсы доллара и евро на вторник снизилисьАргументы недели 22 апреля в 10:04

Банк России установил на вторник, 23 апреля, официальный курс доллара на уровне 63.7860 рубля. Данная цифра на 17.42 копейки ниже предыдущего показателя, сообщается на сайте регулятора.

Официальные курсы доллара и евро на вторник снизились

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