Финансы
Официальные курсы доллара и евро на вторник снизилисьГазета.Ru 06:38
Официальный курс европейской валюты на вторник, 16 апреля, понизился на 14 коп. и составил 72,7018 руб. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Центрального Банка России.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:08, Ашберн
Футбол
Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова»
Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 07:05
Экономика
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Космос
Бур InSight остановился из-за слипшихся песчинок
Обновлено в 02:51
Кино
Стартовал показ финального сезона «Игры престолов»
В США начался показ заключительного, восьмого по счёту сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 00:20
Происшествия
Дом Магомеда Муцольгова окружила полиция
Руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что полиция собирается проводить у Муцольгова обыск в связи с уголовным делом о массовых беспорядках в Ингушетии.
Обновлено в 02:30
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Авто
Haval привезет в Россию новый купе-кроссовер
Осенью 2019 года китайский бренд Haval локализует в России свою вторую модель – стильный купе-кроссовер Haval H7x.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Политика
Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза
Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Общество
Москвичей предупредили о снегопадах до мая
Обновлено в 06:58
Общество
Названы регионы, где аренда квартир обходится дороже всего
Третью строчку списка однокомнатных квартир заняла Московская область, где средняя стоимость месячной аренды составляет 23,4 тысячи рублей.
Обновлено в 07:53
Общество
Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе
Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:28
Единоборства
Тони Фергюсон вызвал Хабиба Нурмагомедова на бой
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Лена Ленина предложила собрать донорские органы для Пугачевой
Писательница и светская львица Лена Ленина решила подкинуть подписчикам странную идею — собрать новые донорские органы для Аллы Пугачевой.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей
Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Экономика
Венесуэла до сих пор не перевела платеж в счет долга перед РФ
Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак сообщил, что Венесуэла до сих пор не внесла очередной платеж по долгу перед Россией.
Обновлено в 07:38
Происшествия
ФСБ задержала знакомого погибших в сгоревшей магнитогорской маршрутке
В Магнитогорске сотрудники ФСБ задержали знакомого людей, которые погибли в маршрутке после взрыва в жилом доме в новогоднюю ночь.
Обновлено в 07:00
Экономика
Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ
Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Политика
Чубайс объяснил фразу «во всем виноват Чубайс»
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в программе «Действующие лица» на канале «Россия» рассказал, как появилась фраза «во всем виноват Чубайс».
Обновлено вчера в 11:27
Транспорт
На Крымском мосту начали укладывать рельсы со стороны Керчи
Строители начали укладывать рельсы на Крымском мосту со стороны Керчи, сообщает 14 апреля инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено вчера в 15:51
Общество
В РПЦ разглядели «настоящих мужиков» только в спецназе
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Туве задержаны четверо сбежавших из ИВС заключенных
Обновлено в 01:36
Гаджеты
Смартфоны с камерами разрешением 64 и 100 Мп выйдут уже в этом месяце
Инсайдер подтверждает, что уже до конца месяца будут представлены смартфоны, камеры которых позволяет делать снимки разрешением 64 и даже 100 Мп.
Обновлено в 00:37
Политика
ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой
Обновлено в 06:08
Политика
Порошенко «ужаснул» сериал «Слуга народа» с Зеленским
Украинского лидера «ужаснуло», сколько в сериале «антизападной риторики», как представлено в ленте сотрудничество Киева с международными финансовыми организациями.
Обновлено в 07:43
Спорт
Бьорндален прокомментировал допинг-скандал вокруг Логинова
Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален поделился мнением относительно поведения россиянина Александра Логинова после двухлетней дисквалификации за применение допинга.
Обновлено в 07:59