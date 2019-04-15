Финансы

Официальные курсы доллара и евро на вторник снизилисьГазета.Ru 06:38

Официальный курс европейской валюты на вторник, 16 апреля, понизился на 14 коп. и составил 72,7018 руб. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Центрального Банка России.
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Официальный курс евро на вторник снизился до 72,7 рубля

РИА Новости06:55

ЦБ понизил официальные курсы доллара и евро на 16 апреля

Экономика сегодня06:39

Центробанк повысил курс доллара на понедельник до 64,52 рубля

Московский Комсомолец12 апреля в 17:59

Официальный курс доллара на вторник снизился до 64,25 рубля

ПРАЙМ06:24

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Финмаркет06:53

На этой неделе рубль попытается укрепиться на новом рубеже

Российская газетавчера в 23:00

Официальные курсы доллара и евро на вторник снизились

Газета.Ru06:38
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Бывший завод Порошенко превратят в главную базу ремонта кораблей ЧФ

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Егоров: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота «Ростова»

Главный арбитр матча Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и московским "Спартаком" Владислав Безбородов ошибочно не назначил пенальти в ворота ростовского клуба, заявил глава судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 07:05
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Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
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Бур InSight остановился из-за слипшихся песчинок

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Кино

Стартовал показ финального сезона «Игры престолов»

В США начался показ заключительного, восьмого по счёту сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 00:20
Происшествия

Дом Магомеда Муцольгова окружила полиция

Руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что полиция собирается проводить у Муцольгова обыск в связи с уголовным делом о массовых беспорядках в Ингушетии.
Обновлено в 02:30
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Авто

Haval привезет в Россию новый купе-кроссовер

Осенью 2019 года китайский бренд Haval локализует в России свою вторую модель – стильный купе-кроссовер Haval H7x.
Обновлено в 05:50
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Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Политика

Совет ЕС окончательно одобрил поправки к газовой директиве Евросоюза

Совет министров стран—членов Европейского союза окончательно одобрил поправки к газовой директиве ЕС, сообщает 15 апреля пресс-служба Евросовета.
Обновлено в 05:10
Общество

Москвичей предупредили о снегопадах до мая

Обновлено в 06:58
Общество

Названы регионы, где аренда квартир обходится дороже всего

Третью строчку списка однокомнатных квартир заняла Московская область, где средняя стоимость месячной аренды составляет 23,4 тысячи рублей.
Обновлено в 07:53
Общество

Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе

Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:28
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Тони Фергюсон вызвал Хабиба Нурмагомедова на бой

Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Лена Ленина предложила собрать донорские органы для Пугачевой

Писательница и светская львица Лена Ленина решила подкинуть подписчикам странную идею — собрать новые донорские органы для Аллы Пугачевой.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР, «Примадонна» российской эстрады Алла Пугачёва отмечает 70-летний юбилей.
Обновлено в 00:57
Игры

Xbox One S и Xbox One X теперь можно купить по подписке и в России

Обновлено в 06:16
Экономика

Венесуэла до сих пор не перевела платеж в счет долга перед РФ

Заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак сообщил, что Венесуэла до сих пор не внесла очередной платеж по долгу перед Россией.
Обновлено в 07:38
Происшествия

ФСБ задержала знакомого погибших в сгоревшей магнитогорской маршрутке

В Магнитогорске сотрудники ФСБ задержали знакомого людей, которые погибли в маршрутке после взрыва в жилом доме в новогоднюю ночь.
Обновлено в 07:00
Экономика

Россиян с зарплатой ниже 13 тыс. рублей могут освободить от НДФЛ

Речь идет о гражданах, чьи доходы после вычета НДФЛ оказываются ниже прожиточного минимума, в среднем по стране это зарплаты меньше 13 тыс. рублей.
Обновлено в 02:42
Политика

Чубайс объяснил фразу «во всем виноват Чубайс»

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс в программе «Действующие лица» на канале «Россия» рассказал, как появилась фраза «во всем виноват Чубайс».
Обновлено вчера в 11:27
Транспорт

На Крымском мосту начали укладывать рельсы со стороны Керчи

Строители начали укладывать рельсы на Крымском мосту со стороны Керчи, сообщает 14 апреля инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено вчера в 15:51
Общество

В РПЦ разглядели «настоящих мужиков» только в спецназе

Обновлено в 06:41
Происшествия

В Туве задержаны четверо сбежавших из ИВС заключенных

Обновлено в 01:36
Гаджеты

Смартфоны с камерами разрешением 64 и 100 Мп выйдут уже в этом месяце

Инсайдер подтверждает, что уже до конца месяца будут представлены смартфоны, камеры которых позволяет делать снимки разрешением 64 и даже 100 Мп.
Обновлено в 00:37
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Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Политика

ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой

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Политика

Порошенко «ужаснул» сериал «Слуга народа» с Зеленским

Украинского лидера «ужаснуло», сколько в сериале «антизападной риторики», как представлено в ленте сотрудничество Киева с международными финансовыми организациями.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Напоившему жену уксусной кислотой забайкальцу вынесли приговор

Обновлено в 06:07
Спорт

Бьорндален прокомментировал допинг-скандал вокруг Логинова

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален поделился мнением относительно поведения россиянина Александра Логинова после двухлетней дисквалификации за применение допинга.
Обновлено в 07:59
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