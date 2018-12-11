Путешествия Путешествия «Жемчужная река» продавала билеты в Китай на несуществующие рейсы Туроператор "Жемчужная река" продавал билеты в Китай на несуществующие рейсы, правоохранительные органы проинформированы о признаках мошенничества со стороны компании, сообщил РИА Новости представитель Росавиации.

Общество Общество Затравленная соседями семья с онкобольными детьми съехала из квартиры

Транспорт Транспорт Собянин рассказал о работе метро и МЦК в новогоднюю ночь

Общество Общество Минтруд решил ускорить введение электронных трудовых книжек За год в России меняют работу 28% трудящихся, и они в таком случае могут лишиться права сохранить бумажную трудовую книжку на новом месте работы, поясняется в документе.

Общество Общество Госдума приняла поправки о борьбе с «серым» техосмотром Госдума принимает меры против "серого" техосмотра. Он должен будет осуществляться под запись, а для нарушителей повышаются штрафы.

Путешествия Путешествия Названа лучшая страна для приключенческого туризма Уже третий год подряд Чили признается лучшей страной для приключенческого туризма по версии World Travel Awards, сообщает Lonelyplanet.

Транспорт Транспорт Синоптики предупредили москвичей о тумане и гололедице «По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением ночью и утром 12 декабря в городе Москве ожидается туман с ухудшением видимости 200–500 м», — говорится в сообщении МЧС.

Общество Общество В Египте запретили продавать посторонним желтые жилеты На фоне массовых акций протестов во Франции власти Египта ввели ограничения на продажу желтых отражающих жилетов, опасаясь, что оппозиция может воспользоваться ими для начала своих демонстраций, сообщает со ссылкой на сотрудников сил безопасности и продавцов агентство Bloomberg.

Здоровье Здоровье Минздрав создал памятку о правах россиян на бесплатную медпомощь Памятка с разъяснениями прав на бесплатную медицинскую помощь разработана в Минздраве.

Здоровье Здоровье Названы бесплатные медуслуги, за которые россияне чаще всего платят Эксперты Всероссийского Союза Страховщиков (ВСС) на основе жалоб россиян составили перечень бесплатных медицинских услуг, которые пациент, застрахованный в системе ОМС, должен получать бесплатно, но, тем не менее, вынужден оплачивать, пишет "Российская газета".

Общество Общество Матвиенко предложила оспаривать штрафы ГИБДД через интернет Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила дать водителям возможность оспаривать штрафы через интернет.

Транспорт Транспорт Автоэксперт оценил идею ГИБДД скрыть маршрут «города» на экзамене Автоэксперт Роман Гулеяв в беседе с «Известиями» прокомментировал идею сделать недоступной информацию о маршруте движения по городу во время экзамена на получение водительских прав.

Общество Общество Более 40% россиян никогда не читали Конституцию Почти две трети россиян (61%) знают, что День Конституции отмечается в России 12 декабря, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".

Общество Общество В Ивановской области выпал черный снег В городе Заволжск Ивановской области выпал черный снег.