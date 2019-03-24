Футбол

Официально представлен талисман Евро-202078.ru 01:46

Союз европейских футбольных ассоциаций перед матчем Голландии с Германией в Амстердаме представил официальный талисман чемпионата Европы-2020.
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Представлен официальный талисман чемпионата Европы 2020 года

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УЕФА показал официальный талисман Евро-2020

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УЕФА представил талисман чемпионата Европы 2020 года

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Спорт-Экспрессвчера в 16:49

УЕФА представил талисман чемпионата Европы — 2020

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Представлен маскот Евро-2020 Скиллзи. Он любит фристайл и уличный футбол

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