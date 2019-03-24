Официально представлен талисман Евро-202078.ru 01:46

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Космос Рогозин: на российскую сверхтяжелую ракету потребуется 740 млрд рублей Дмитрий Рогозин добавил, что эскизный проект ракеты планируется защитить в этом году, после чего начнется проектирование.

Общество В Минобрнауки анонсировали увеличение числа бюджетных мест в вузах В пресс-службе Минобрнауки отметили, что увеличение числа бюджетных мест по указанным направлениям формировалась с учётом необходимости подготовки кадров по этим специальностям.

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