Футбол

Официально представлен талисман Евро-202078.ru 01:46

Союз европейских футбольных ассоциаций перед матчем Голландии с Германией в Амстердаме представил официальный талисман чемпионата Европы-2020.
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УЕФА представил талисман чемпионата Европы 2020 года

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УЕФА представил талисман чемпионата Европы 2020 года

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