Футбол
Официально представлен талисман Евро-202078.ru 01:46
Союз европейских футбольных ассоциаций перед матчем Голландии с Германией в Амстердаме представил официальный талисман чемпионата Европы-2020.
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Армия и оружие
Как российские военные защищают сирийский порт Тартус
Российские военные совместно с правительственной армией Сирии отработали действия по отражению атак условного противника.
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«АвтоВАЗ» планирует обновить внедорожник LADA 4x4
Официальных комментариев касаемо возможного обновления внедорожника по предложенной схеме «АвтоВАЗ» пока не давал.
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Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
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Столтенберг пообещал, что Грузия станет членом НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия достигла большого успеха на пути евроатлантической интеграции, и она обязательно станет в итоге членом альянса, однако не уточнил ни сроков вступления, ни того, сможет ли она сделать это без Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Саратовской области полицейские изъяли контрафактные сигареты
Полицейские изъяли из оборота крупную партию контрафактной табачной продукции в Саратовской области, стоимость партии составляет более 10 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.
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На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР
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Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов
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Обновлено вчера в 17:55
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Тренер Медведевой признался, что восхищается Тутберидзе
Канадский тренер Брайан Орсер, ставший новым наставником российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал о своем отношении к Этери Тутберидзе.
Обновлено вчера в 06:16
Армия и оружие
РФ поставила Мьянме шесть истребителей Як-130
Россия исполнила контракт на поставку в Мьянму шести истребителей Як-130. Об этом рассказал вице-президент ОАК Илья Тарасенко.
Обновлено в 02:55
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Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с предложением сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть.
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Российские футболисты обыграли сборную Казахстана
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В Барнауле учительницу уволили из школы за фото в купальнике
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Еще каких-то 2 года назад третий ряд сидений был неоправданной роскошью и встречался в небольшом количестве моделей, но сегодня россияне могут приобрести даже бюджетные машины, рассчитанные для перевозки 7 человек.
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Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией
В воскресенье днем генпрокурор США Уильям Барр представил результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который был назначен в свое время для рассмотрения вопросов, связанных с приписываемым России вмешательством в выборы президента США в 2016 году.
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