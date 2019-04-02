Авто
Официально представлен кроссовер Ford Kuga нового поколенияТарантас Ньюс вчера в 13:50
Новинка использует инновационную для компании Ford модульную платформу для кроссовером С2, которая также используется для нового Ford Focus и позволила автомобилю стать длиннее, шире и увеличить колесную базу на 20 мм. Благодаря использованию этой платформы новый Ford Kuga стал легче на 90 кг.
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