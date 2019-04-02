Авто

Официально представлен кроссовер Ford Kuga нового поколенияТарантас Ньюс вчера в 13:50

Новинка использует инновационную для компании Ford модульную платформу для кроссовером С2, которая также используется для нового Ford Focus и позволила автомобилю стать длиннее, шире и увеличить колесную базу на 20 мм. Благодаря использованию этой платформы новый Ford Kuga стал легче на 90 кг.
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Ford обновил кроссовер Kuga, который до России может и не доехать

Автостат03:02

Официально представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения

Тарантас Ньюсвчера в 13:50

Ford представил новый кроссовер Ford Kuga

Автоновости днявчера в 12:13

Представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения

Motorвчера в 11:37

Ford представил кроссовер Kuga нового поколения

AutoNewsвчера в 12:18

Новый кросс Ford Kuga официально представлена

CarsWeek.ruвчера в 13:47

Представлен новый кроссовер Ford Kuga. Но в Россию он уже не приедет

Журнал Авто.рувчера в 11:20
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:34, Ашберн
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Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

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Пираты вышли на Avito и «Юлу» с электронными книгами

Новый способ продаж не подпадает под закон о пиратстве Все чаще на сервисах объявлений появляются предложения купить нелицензионное электронное издание.
Обновлено в 07:25
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Украина запретила любые прямые авиаперелеты с Россией

Правительство Украины запретило нерегулярное авиасообщение с Россией после посещения Москвы кандидатом в президенты Украины Юрия Бойко и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 05:50
Спорт

Роднина призвала повысить зарплаты тренерам

По словам Родниной, за последние годы были пересмотрены размеры зарплат во многих отраслях:медицине, образовании, культуре и т.д. Однако тренер с высшим образованием до сих приходит на ставку в размере 12 тысяч рублей.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту

Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости".
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Кино

«К чёрту Netflix»: Хелен Миррен выступила против стриминговых сервисов

Обновлено в 07:02
Политика

Подкомиссия ООН признала часть Арктики продолжением России

Подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к продолжению континентального шельфа России.
Обновлено в 05:26
Культура

Симоньян на НТВ расскажет о работе в горячих точках и личной жизни

Главред RT вспомнит о своем детстве, о жизни в американской семье во время стажировки в США, о первых командировках в горячие точки.
Обновлено в 07:49
Авто

УАЗ выпустит внедорожник на платформе Toyota Land Cruiser Prado

Ульяновский завод выпустит новые модели, в основу которых ляжет платформа класса Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено вчера в 05:37
Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Политика

Представитель Порошенко ответила на требования команды Зеленского

Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко ответила на требования команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского к действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 07:20
Происшествия

В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX

Обновлено в 02:52
Политика

Новый президент Казахстана прибыл с первым зарубежным визитом в Москву

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Россию.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес

Ахеджакова потребовала прекратить травлю Панина

Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.
Обновлено в 04:57
Экономика

Директор «Хлебодара» заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей

В регионе падает объем производства хлеба – по итогам прошлого года оно составило почти четыре процента.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

Саакашвили рассказал, как испытывал «ломку»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что хотя никогда и не пробовал наркотики, но знает, что такое «ломка», так как после потери власти в Грузии «не мог что-то строить, творить, улучшать».
Обновлено в 07:57
Энергетика

Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения

Кабмин Украины на заседании в среду отменил фиксированные цены на газ для населения, что позволит избежать повышения цены по требованию МВФ.
Обновлено в 05:37
Общество

У трети российских семей не хватает денег на обувь

В 2016 году о трудностях при покупке необходимого сообщили 84,6% российских семей.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Задержаны подозреваемые в нападении на врачей больницы в Сестрорецке

Оперативники задержали предполагаемого организатора разбойного нападения на врачей больницы в Сестрорецке и двух его подельников, сообщает СКР.
Обновлено в 06:08
Происшествия

В Польше задержан вывезший троих детей из Швеции россиянин

Денис Лисов ранее забрал своих детей в Швеции из приемной семьи, куда их направили органы шведской ювенальной юстиции.
Обновлено вчера в 15:53
Хоккей

Радулов впервые в сезоне набрал 4 очка в одном матче

Обновлено в 00:17
Политика

В Донбассе взрывом мины убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Одиозная пулеметчица батальона "Донбасс" ВСУ Яна Червоная, известная под позывным "Ведьма", погибла на линии соприкосновения, передает "ПолитНавигатор".
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

В Москве неизвестный зарезал женщину и скрылся

Обновлено вчера в 17:39
Космос

Индия собирается запустить лунную миссию

Обновлено в 03:53
Гаджеты

Названы самые быстрые Android-смартфоны по итогам марта 2019 года

В марте самым быстрым оказался Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, также известный как Explorer Edition, сместив прошлого лидера — обычную модель Xiaomi Mi 9. Он набрал 372 072 баллов, а обычный Xiaomi Mi 9 — 371 878.
Обновлено вчера в 11:38
Кино

Появился первый постер фильма про Джокера

Обновлено в 04:18
Происшествия

Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолёта

Немецкая прокуратура рассказала, какие выводы были сделаны после вскрытия тел жертв авиакатастрофы в Германии, в результате которой, предположительно, погибли совладелица авиакомпании S7 Наталия Филёва и её отец.
Обновлено в 04:37
Политика

В России впервые применили закон об оскорблении власти

После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.
Обновлено вчера в 11:18
Футбол

«Спартак» и «Зенит» попали в число популярных клубов Европы на YouTube

Каналы "Спартака" и "Зенита" попали в топ-25 популярных клубов Европы на YouTube в марте, следует из рейтинга Deportes&Finanzas.
Обновлено в 04:13
Происшествия

ФСБ завела на мэра Евпатории уголовное дело

О возбуждении уголовного дела сообщает 3 апреля пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
Обновлено в 03:08
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