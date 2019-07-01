Футбол
«ПСЖ» объявил о переходе полузащитника «Эвертона» и сборной СенегалаСоветский спорт 04:43
Добавим, что в прошлом сезоне полузащитник провел 35 матче за Эвертон во всех турнирах, записав на свой счет две результативные передачи. По информации немецкого портала transfermarkt, французский клуб заплатил за переход хавбека 32 миллиона евро.
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Гуйе в понедельник пройдет медосмотр для «ПСЖ», контракт подпишут во вторник
Sports.ru28 июля в 17:04
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