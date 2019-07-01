Футбол
Официально: Рэшфорд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»Bookmaker-ratings.ru 09:37
Маркус Рэшфорд подписал обновленное соглашение с «красными дьяволами». Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о пролонгации контракта с нападающим Маркусом Рэшфордом.
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