Футбол

Официально: Рэшфорд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»Bookmaker-ratings.ru 09:37

Маркус Рэшфорд подписал обновленное соглашение с «красными дьяволами». Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о пролонгации контракта с нападающим Маркусом Рэшфордом.
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Бомбардир.ру09:40

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Рэшфорд продлил контракт с «МЮ»

Sportbox.RU09:43

Рэшфорд продлил контракт с «МЮ»

Матч ТВ09:43

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Рэшфордом

Sport24.ru09:24
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:17, Вашингтон
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Маркус Рашфорд
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии. Воспитанник академии «Манчестер Юнайтед», за которую выступал с 7-летнего возраста.
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