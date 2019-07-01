Футбол
Официально: Рэшфорд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»Bookmaker-ratings.ru 09:37
Маркус Рэшфорд подписал обновленное соглашение с «красными дьяволами». Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о пролонгации контракта с нападающим Маркусом Рэшфордом.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:45, Вашингтон
Авто
Mazda отзывает более 25 тыс. Mazda3 в США из-за отваливающихся колес
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с Зеленским
Глава украинского МИДа Павел Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с президентом страны Владимиром Зеленским.
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Космос
Первый не пошел: почему 200 тыс. человек хотели, но не улетели с Земли
Гораздо любопытнее, почему 200 тыс. человек (население крупного российского районного или даже небольшого областного центра) согласились заплатить любые деньги за то, чтобы навсегда улететь с Земли.
Обновлено в 17:02
Гаджеты
Стало известно, сколько россияне тратят на смартфоны
В денежном же выражении рост во втором квартале составил 7,5%. Таким образом, россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей.
Обновлено в 11:18
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено в 16:34
Политика
Россия отложила отмену виз для граждан Грузии до лучших времен
Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин заявил, что российская сторона пока не будет отменять визу для граждан Грузии.
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Общество
Александр Усс летит в Канск для личной проверки затопленных территорий
Чтобы оценить масштаб бедствия с воздуха и оперативно добраться до места, Александр Усс летит в Канск на вертолете.
Обновлено в 03:20
Экономика
С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ. Последний раз тарифы на энергоносители повышали полгода назад.
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Культура
На «Тавриде» готовят арт-манифест с обращением к властям
В Судаке на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» стартовала народная смена.
Обновлено в 05:18
Общество
В России изменили правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России изменились правила продажи «молочки».
Обновлено в 03:00
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Кино
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено в 10:07
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено в 19:39
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено в 18:28
Экономика
Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%
Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Политика
США намерены продолжить давление на Иран, пока он не изменит политику
Давление на Иран будет продолжено, пока он не изменит свою политику, не покончит с ядерными амбициями, заявили в Белом доме.
Обновлено в 15:49
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова высказался о конце карьеры бойца
Обновлено в 18:17
Общество
Толстовку принцессы Дианы выставят на аукцион в США
Аукцион RR Auction выставит на продажу толстовку британской принцессы Дианы с принтом Fly Atlantic, сообщается в Twitter.
Обновлено в 18:42
Авто
В России запретили праворульные автомобили
В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
В Москве таксист отравил клиента и снял с его карточки деньги
Житель Москвы остался без банковской карты и денег после поездки на такси.
Обновлено в 19:18
Общество
Стоит ли бояться вышек сотовой связи, и можно ли на них заработать?
Есть мнение, что, разместив такое сооружение на собственном участке или на крыше дома, можно неплохо заработать.
Обновлено в 09:01
Энергетика
ОПЕК утвердила продление сделки о сокращении добычи нефти на 9 месяцев
ОПЕК утвердила продление сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ еще на девять месяцев, сообщил журналистам министр нефти Ирака Амир Габдан.
Обновлено в 16:09
Футбол
«Монако» выкупил Мартинша у «Атлетико»
Вингер Желсон Мартинш продолжит выступать за «Монако». Монегаски выкупили португальца у «Атлетико». Детали трансфера не уточняются.
Обновлено в 12:40
Кино
Люк Бессон отменил свой визит в Россию на премьеру фильма «Анна»
Обновлено в 12:28
Политика
Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 14:58
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Общество
Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне
Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
США хотят построить военный порт в Арктике
Обновлено в 08:00