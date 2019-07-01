Футбол

Официально: Рэшфорд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»Bookmaker-ratings.ru 09:37

Маркус Рэшфорд подписал обновленное соглашение с «красными дьяволами». Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о пролонгации контракта с нападающим Маркусом Рэшфордом.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рашфорд: сделаю всё, чтобы «МЮ» вернулся туда, где должен находиться

Чемпионат17:43

Маркус Рэшфорд: «Сделаю все, чтобы помочь „МЮ“ вернуться туда, где он должен быть»

Sports.ru16:38

Рэшфорд продлил контракт с «МЮ»

Матч ТВ09:43

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Рашфордом

Газета.Ru12:09

Рэшфорд: «Хочется вновь увидеть, как МЮ выигрывает АПЛ и Лигу чемпионов»

Soccer.ru13:04

Рэшфорд продлил контракт с «МЮ»

Спорт-Экспресс09:04

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Рэшфордом

Sport24.ru09:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:45, Вашингтон
Хоккей

Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

Обновлено в 16:01
Авто

Mazda отзывает более 25 тыс. Mazda3 в США из-за отваливающихся колес

Обновлено вчера в 23:14
Политика

Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с Зеленским

Глава украинского МИДа Павел Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с президентом страны Владимиром Зеленским.
Обновлено в 18:49
Происшествия

В Калининградской области врачей обвинили в убийстве новорожденного

Обновлено в 10:47
Космос

Первый не пошел: почему 200 тыс. человек хотели, но не улетели с Земли

Гораздо любопытнее, почему 200 тыс. человек (население крупного российского районного или даже небольшого областного центра) согласились заплатить любые деньги за то, чтобы навсегда улететь с Земли.
Обновлено в 17:02
Гаджеты

Стало известно, сколько россияне тратят на смартфоны

В денежном же выражении рост во втором квартале составил 7,5%. Таким образом, россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей.
Обновлено в 11:18
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено в 16:34
Политика

Россия отложила отмену виз для граждан Грузии до лучших времен

Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин заявил, что российская сторона пока не будет отменять визу для граждан Грузии.
Обновлено в 15:18
Общество

Александр Усс летит в Канск для личной проверки затопленных территорий

Чтобы оценить масштаб бедствия с воздуха и оперативно добраться до места, Александр Усс летит в Канск на вертолете.
Обновлено в 03:20
Экономика

С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ

С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ. Последний раз тарифы на энергоносители повышали полгода назад.
Обновлено в 03:17
Культура

На «Тавриде» готовят арт-манифест с обращением к властям

В Судаке на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» стартовала народная смена.
Обновлено в 05:18
Общество

В России изменили правила продажи молочных продуктов

С 1 июля в России изменились правила продажи «молочки».
Обновлено в 03:00
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Кино

В США умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено в 10:07
Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено в 19:39
Происшествия

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено в 18:28
Экономика

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Политика

США намерены продолжить давление на Иран, пока он не изменит политику

Давление на Иран будет продолжено, пока он не изменит свою политику, не покончит с ядерными амбициями, заявили в Белом доме.
Обновлено в 15:49
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова высказался о конце карьеры бойца

Обновлено в 18:17
Общество

Толстовку принцессы Дианы выставят на аукцион в США

Аукцион RR Auction выставит на продажу толстовку британской принцессы Дианы с принтом Fly Atlantic, сообщается в Twitter.
Обновлено в 18:42
Авто

В России запретили праворульные автомобили

В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

В Москве таксист отравил клиента и снял с его карточки деньги

Житель Москвы остался без банковской карты и денег после поездки на такси.
Обновлено в 19:18
Общество

Стоит ли бояться вышек сотовой связи, и можно ли на них заработать?

Есть мнение, что, разместив такое сооружение на собственном участке или на крыше дома, можно неплохо заработать.
Обновлено в 09:01
Энергетика

ОПЕК утвердила продление сделки о сокращении добычи нефти на 9 месяцев

ОПЕК утвердила продление сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ еще на девять месяцев, сообщил журналистам министр нефти Ирака Амир Габдан.
Обновлено в 16:09
Футбол

«Монако» выкупил Мартинша у «Атлетико»

Вингер Желсон Мартинш продолжит выступать за «Монако». Монегаски выкупили португальца у «Атлетико». Детали трансфера не уточняются.
Обновлено в 12:40
Кино

Люк Бессон отменил свой визит в Россию на премьеру фильма «Анна»

Обновлено в 12:28
Политика

Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарной машины ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщение об обстреле санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе.
Обновлено в 14:58
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Общество

Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне

Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие

США хотят построить военный порт в Арктике

Обновлено в 08:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Маркус Рашфорд
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии. Воспитанник академии «Манчестер Юнайтед», за которую выступал с 7-летнего возраста.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное