Футбол

Официально: Рэшфорд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:37

Маркус Рэшфорд подписал обновленное соглашение с «красными дьяволами». Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о пролонгации контракта с нападающим Маркусом Рэшфордом.
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Рашфорд: сделаю всё, чтобы «МЮ» вернулся туда, где должен находиться

Чемпионатвчера в 17:43

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Рэшфордом

Бомбардир.рувчера в 09:40

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Рэшфордом

Sport24.ruвчера в 09:24

Рэшфорд: «Хочется вновь увидеть, как МЮ выигрывает АПЛ и Лигу чемпионов»

Soccer.ruвчера в 13:04

Рэшфорд продлил контракт с «МЮ»

Sportbox.RUвчера в 09:43

Рэшфорд продлил контракт с «МЮ»

Матч ТВвчера в 09:43

Маркус Рэшфорд: «Сделаю все, чтобы помочь „МЮ“ вернуться туда, где он должен быть»

Sports.ruвчера в 16:38
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:52, Вашингтон
Политика

В Италии нарисовали трактором портрет князя Владимира к визиту Путина

Обновлено в 00:09
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.
Обновлено вчера в 21:40
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

Обновлено вчера в 12:40
Общество

Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права»

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.
Обновлено в 01:44
Происшествия

В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку Ия

Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новой ракеты системы ПРО

Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:46
Происшествия

Дело Ивана Голунова передано в СКР

Дело о покушении на сбыт наркотиков, обвиняемым по которому ранее проходил Иван Голунов, передано в Следственный комитет России (СКР), сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин в своем telegram-канале.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия

В зоне паводка в Иркутской области госпитализированы 190 человек

Более 1,2 тыс. человек обратились за медицинской помощью во время наводнения в Иркутской области, более 190 из них были госпитализированы, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону во вторник.
Обновлено вчера в 22:37
Путешествия

В Анапе запретили купание на всех пляжах из-за опасного течения

Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.
Обновлено вчера в 06:36
Армия и оружие

Трамп назвал условие вывода войск США из Афганистана

Обновлено вчера в 21:19
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Обновлено вчера в 13:42
Экономика

Цены на мясо могут подскочить на 10%

О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Происшествия

ИГ взяло ответственность за нападение на блокпост в Чечне

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России - ИФ) взяла на себя ответственность за нападение на блокпост в Чечне, в результате которого погиб полицейский, сообщает портал SITE Intelligence Group, который отслеживает интернет-активность исламских радикалов.
Обновлено вчера в 18:16
Футбол

«Бавария» заинтересована в Дембеле

Мюнхенская "Бавария" заинтересована в нападающем "Барселоны" Усмане Дембеле, сообщает France Football.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Обновлено вчера в 18:28
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Экономика

Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний

На основе правительственных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года, а также на более долгосрочный период, а затем вынесут на утверждение Росимущества.
Обновлено вчера в 17:25
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Кино

В США умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено вчера в 18:45
Общество

В России стало больше пилотных регионов по снижению бедности

В пилотный проект по снижению бедности добавили несколько новых регионов.
Обновлено вчера в 11:21
Общество

Союз потребителей оценил новые правила продажи молочных продуктов

В союзе потребителей России оценили новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 05:43
Транспорт

«Известия»: Росавтодор разработает новый ГОСТ для светофоров

Росавтодор в 2019 году приступит к разработке нового государственного стандарта для светофоров.
Обновлено вчера в 21:59
Футбол

Леонид Федун: «Хотим играть, как „Ливерпуль“»

Кононов – часть большого плана Федуна Кононов жестко отстаивает свою позицию – Вы доверяете Кононову.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие

Военные экологи за четыре года вывезли с острова Врангеля более 2 тысяч тонн металлолома

Отмечается, что всего с 2015 года с острова Врангеля военнослужащие ВВО вывезли более 2,2 тыс. тонн лома цветных и черных металлов.
Обновлено вчера в 20:28
Политика

Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ

Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 07:32
Авто

Porsche отзовет в России более 2 тысяч автомобилей Panamera

Российский дилер «Порше Руссланд» отзовет в России более 2 тысяч автомобилей модели Panamera, проданных с декабря 2010 года по октябрь 2017 года, об этом сообщил Росстандарт.
Обновлено вчера в 07:45
Политика

Медведев поддержал создание особой экономической зоны в Башкирии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение о создании в Башкирии особой экономической зоны.
Обновлено вчера в 11:41
Экономика

Тарифы ЖКХ в России повысят с 1 июля

Тарифы ЖКХ в России с 1 июля проиндексируют на 2,4% к январю 2019 года, пишет РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.
Обновлено вчера в 01:19
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Маркус Рашфорд
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии. Воспитанник академии «Манчестер Юнайтед», за которую выступал с 7-летнего возраста.
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