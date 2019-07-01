Футбол

Официально: Рэшфорд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»Bookmaker-ratings.ru 09:37

Маркус Рэшфорд подписал обновленное соглашение с «красными дьяволами». Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» объявила о пролонгации контракта с нападающим Маркусом Рэшфордом.
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«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Рэшфордом

Sport24.ru09:24

Рашфорд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2023 года

Чемпионат09:31

«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Рэшфордом

Бомбардир.ру09:40

Рэшфорд подписал новый контракт с МЮ

Soccer.ru09:28

Рэшфорд продлил контракт с «МЮ»

Sportbox.RU09:43

Рэшфорд продлил контракт с «МЮ»

Матч ТВ09:43

Рэшфорд продлил контракт с «МЮ»

Спорт-Экспресс09:04
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:02, Вашингтон
Кино

Опубликован трейлер нового фильма «Джуманджи: Новый уровень»

Обновлено в 11:21
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Космос

«Хаббл» получил новые фотографии звезды, способной уничтожить Землю

Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила уникальные фотографии крупнейшей звезды Галактики в созвездии Киля, чья скорая гибель может крайне негативно повлиять на жизнь на Земле.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие

В ходе израильского налета самолет РФ мог оказаться в зоне обстрела сирийской ПВО

Самолет российской компании «Аэрофлот» мог оказаться в зоне обстрела сирийской ПВО, отражавшей удар израильских ВВС.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Мексиканский город засыпало метровым слоем града

Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Политика

Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России

Актер Вахтанг Кикабидзе выразил поддержку грузинской певице Нино Катамадзе, которая отказалась выступать в России.
Обновлено в 10:11
Происшествия

Число пострадавших в результате теракта в Кабуле превысило 100

Один человек погиб, 105 пострадали в результате взрыва в афганской столице.
Обновлено в 07:13
Политика

Зеленский потребовал наказать Климкина

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Сотрудники тверского СИЗО пойдут под суд за избиение заключенной

Сотрудники СИЗО в Тверской области предстанут перед судом за избиение заключенной, которую затем поместили в штрафной изолятор, для чего пришлось подделать документы, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:38
Общество

Жителей Земли ждет полное солнечное затмение

Обновлено в 01:37
Происшествия

Военный вертолет потерпел крушение в Германии

Обновлено в 09:39
Финансы

Долги россиян переходят за критический уровень, сообщил Минфин

Тревогу забили даже в Минфине: долговая нагрузка россиян переходит за критический уровень.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Число жертв паводков в Иркутской области достигло 12

12 человек погибли в результате паводков в Иркутской области, а местонахождение еще девяти неизвестно.
Обновлено в 09:37
Футбол

Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»

Обновлено в 11:16
Баскетбол

Лидер баскетбольного «Зенита» Сергей Карасёв покинул команду

Обновлено в 06:10
Происшествия

Суд вынес приговор четверым членам банды Басаева и Хаттаба

Обновлено в 11:14
Кино

Дополнительный прокат «Мстителей: Финал» не помог превзойти «Аватара»

Обновлено в 08:21
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие

Герасимов обсудил с турецким коллегой обстановку в Сирии

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел телефонный разговор с начальником генерального штаба вооружённых сил Турции генералом армии Яшаром Гюлером, была обсуждена ситуация в Сирии, в том числе в зоне деэскалации Идлиб, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие

В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы

В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Теннис

Хачанов вышел во второй круг Уимблдона

Обновлено в 10:50
Экономика

Медведев рассказал об успехах в борьбе с бедностью

"В результате число людей, чьи доходы ниже прожиточного минимума, за прошлый год снизилось на 400 тысяч человек", - констатировал Медведев.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал скандал Темниковой с Серябкиной и Фадеевым

Российский продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Пятым каналом" отреагировал на скандал между певицей Еленой Темниковой и продюсером Максимом Фадеевым, которого она обвинила в романе с другой экс-участницей группы SEREBRO, Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 08:30
Технологии

VPN от Касперского согласился блокировать запрещенные в России сайты

VPN-сервис Kaspersky Secure Connection от «Лаборатории Касперского» пошел на условия Роскомнадзора и начал блокировать интернет-сайты, которые были внесены в реестр запрещенной на территории России информации.
Обновлено в 09:37
Футбол

Касильяс начал подготовку к сезону с «Порту»

Бывший вратарь сборной Испании по футболу Икер Касильяс, который в мае перенес инфаркт миокарда, начал подготовку к новому сезону с португальским "Порту", сообщает AS.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Энергетика

Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Политика

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
Обновлено в 06:53
Наука

В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий

На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено в 07:13
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Маркус Рашфорд
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии. Воспитанник академии «Манчестер Юнайтед», за которую выступал с 7-летнего возраста.
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