Футбол
Официально: «Наполи» выкупил Оспину у «Арсенала»Bookmaker-ratings.ru 15:06
Голкипер «Арсенала» Давид Оспина стал полноценным игроком «Наполи». 30-летний колумбиец подписал контракт с неаполитанцами. Договор колумбийца с вице-чемпионом Италии рассчитан до лета 2022 года, информирует официальный сайт клуба.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 19:39, Вашингтон
Происшествия
В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу
В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Политика
Опубликовано видео задержания иранского танкера в Гибралтаре
Видео задержания иранского нефтяного танкера Grace 1 в Гибралтаре опубликовали Еиrопеws.
Обновлено в 18:30
Наука
На заснеженном острове в Южном океане обнаружили озеро лавы
На заснеженном острове Сондерс, расположенном в Южном океане, исследователи нашли озеро жидкой лавы.
Обновлено в 09:53
Авто
В России стартовали продажи купе-кроссовера Renault Arkana
Renault Arkana предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая 2 эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для нового купе-кроссовера.
Обновлено в 08:42
Космос
Житель Нидерландов заснял секретный американский космический челнок
Нидерландский любитель наблюдать за спутниками Ральф Ванденберг заснял секретный мини-шаттл ВВС США X-37B, который выполняет эксперименты на околоземной орбите.
Обновлено в 05:08
Политика
Путин встретился с Берлускони в римском аэропорту
Обновлено в 19:33
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17
На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено в 18:54
Наука
Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку
В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Авто
Удешевленный Volkswagen Jetta опередил по продажам Toyota Corolla
В результате Lavida опередила основного конкурента - Toyota Corolla, которую выбрали только 32 тысячи покупателей.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС избили в метро Москвы
Неизвестный избил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро.
Обновлено в 06:42
Интернет
Сбой в Facebook показал, что соцсеть «видит» на фото пользователей
Накануне в сервисах, принадлежащих компании Facebook, произошел крупный сбой: в Instagram не загружалась новостная лента, в Facebook — перестали отображаться картинки, а пользователи мессенджера WhatsApp испытывали проблемы с отправкой сообщений.
Обновлено в 10:39
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Политика
МИД Украины вызвал посла Венгрии
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за заявлений венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто об украинском законе о госязыке.
Обновлено в 16:51
Культура
Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси
Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 18:42
Общество
МЧС: На Иркуте прогнозируют подъем уровня воды до критических отметок
В пятницу, 5 июля, на реке Иркут ожидается повышение уровня воды в районе села Баклаши до отметок 4,3-4,8 метра (норма — 4,8 метра).
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Меган Маркл оторвалась от материнских будней и посетила Уимблдон
Getty Images Герцогиня Сассекская, видимо, не могла не прийти поддержать лучшую подругу Серену Уильямс на турнире в Уимблдоне.
Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес
Галкин протестировал новый интерфейс в Instagram
Первым протестировал обновленную соцсеть Максим Галкин, у которого почти 6 миллионов подписчиков.
Обновлено в 12:15
Политика
Китай надеется на преодоление торгово-экономических разногласий с США
Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке прошла успешно.
Обновлено в 05:40
Общество
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской
Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено в 18:46
Общество
Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона
Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.
Обновлено в 18:56
Футбол
Суботич подписал контракт с новичком бундеслиги
В 26 матчах чемпионата Франции защитник забил один гол. Напомним, «Унион» по итогам сезона пробился в бундеслигу.
Обновлено в 19:10
Политика
В Словакии разрабатывают резолюцию об отмене антироссийских санкций
Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на депутата парламента Словакии Петера Марчека, резолюция с призывом отменить антироссийские санкции и нормализовать отношения с Москвой находится в финальной стадии подготовки.
Обновлено в 18:51
Политика
В Косово запретили въезд официальным лицам из Сербии
Власти Республики Косово запретили въезд на территорию государства всем официальным лицам из Сербии.
Обновлено в 13:20
Авто
Mercedes представил «заряженные» Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S
Mercedes представил «заряженные» Mercedes-AMG A45 S и CLA 45 S, которые оснащены двухлитровым турбированным бензиновым двигателем.
Обновлено в 14:57
Политика
В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X
Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
Общество
Матвиенко выступила с предложением запретить смартфоны в школе
Валентина Матвиенко предлагает запретить ученикам ходить в школу со смартфонами.
Обновлено в 14:13