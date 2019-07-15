Футбол

Официально: «Монако» подписал голкипера «Монпелье»Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:57

Бенжамен Лекомт перебрался из «Монпелье» в «Монако». Пресс-служба «Монако» объявила о подписании контракта с 28-летним французским голкипером Бенжаменом Лекомтом.
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«Монако» купил вратаря «Монпелье» Лекомта

Sports.ruвчера в 13:52

Состав «Монако» пополнил основной голкипер «Монпелье»

Soccer.ruвчера в 13:33

Лекомт перешел в «Монако»

Спорт-Экспрессвчера в 12:20

«Монако» подписал долгосрочный контракт с вратарем «Монпелье»

Матч ТВвчера в 13:03

«Монако» подписал долгосрочный контракт с вратарем «Монпелье»

Sportbox.RUвчера в 13:03

Голкипер «Монпелье» Лекомт стал одноклубником Головина

РИА Новостивчера в 12:30

«Монако» объявил о трансфере голкипера «Монпелье» Лекомта

Чемпионатвчера в 13:32
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 03:00, Вашингтон
Армия и оружие

Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе

Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Обновлено вчера в 13:34
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Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие

Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России

Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Общество

Температура воздуха в Вологодской области побила рекорд

Температура воздуха в городе Вытегра у южного берега Онежского озера в Вологодской области опустилась до нуля градусов, что стало рекордом более чем за 100 лет.
Обновлено вчера в 19:17
Экономика

В России рекордно упали цены на сахар

Оптовые цены на сахар в России в июне 2019 года упали на 27,5 процента по сравнению с ноябрем прошлого года.
Обновлено в 01:41
Политика

Турция отреагировала на санкции ЕС

В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Экономика

Жители России смогут снимать наличные деньги на кассах магазинов

Услугу выдачи наличных на кассе уже запустили в Сбербанке, банке «Русский стандарт» и Россельхозбанке.
Обновлено вчера в 00:10
Политика

В Крыму понадеялись на возвращение скифского золота

Музеи Крыма ждут справедливого решения апелляционного суда в Амстердаме, который решит вопрос принадлежности коллекции скифского золота, на которое претендует Россия и Украина.
Обновлено в 02:05
Политика

На Украине вступил в силу закон о государственном языке

На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
Обновлено вчера в 21:56
Политика

Почему рейтинг партии Зеленского снижается перед выборами в Раду

Рейтинг партии Владимира Зеленского «Слуга народа» снижается в преддверии досрочных выборов в Раду.
Обновлено вчера в 18:16
Политика

Британия отказалась отдавать Ассанжа на смертную казнь

Британские власти приняли решение не высылать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страну, где ему будет грозить смертная казнь.
Обновлено в 00:54
Армия и оружие

Stratfor назвала слабые стороны C-400

Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Политика

МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном

Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что жители Грузии нарушили границу с Азербайджаном и совершили нападение на пограничный наряд, в связи с инцидентом посол Грузии был вызван в внешнеполитическое ведомство.
Обновлено вчера в 18:45
Политика

Украинский депутат рассказал о московском гостеприимстве

Депутат Рады Вадим Рабинович в эфире «112 Украина» рассказал, что представители российской стороны гостеприимно встретили украинских коллег, прибывших с визитом в Москву.
Обновлено в 02:04
Недвижимость

В Москве зафиксировано прекращение роста количества ипотечных сделок

В Москве в июне 2019 года официально зарегистрировано 6 745 ипотечных договоров, что на 1% выше, чем в мае, когда было заключено 6 679 сделок жилищного кредитования.
Обновлено в 02:52
Экономика

«Яндекс.Такси» поглотит часть компании «Везет»

«Яндекс.Такси» заявила о покупке программного обеспечения и call-центров конкурентов из группы компаний «Везет».
Обновлено вчера в 03:13
Экономика

«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
Энергетика

Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»

Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

Дмитрий Медведев приедет в Тулу с рабочим визитом

Премьер-министр посетит одно из металлургических предприятия Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев приедет Тульскую область с рабочим визитом, как сообщает пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Во время купания на реке Лене погибли семь человек, в том числе дети

Обновлено вчера в 14:08
Технологии

Предприниматели создали робота-пожарного

Обновлено в 02:48
Здоровье

Заболеваемость ОРВИ в Казани достигла уровня эпидпорога

Напомним, на прошлой неделе уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Казани был ниже эпидемического порога на 11,9%.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
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Процессор AMD Ryzen 7 3800X разогнали до 5,9 ГГц

Австралийское отделение MSI сообщило сообщает о том, что они разогнали AMD Ryzen 7 3800X до 5,9 ГГц, а память DDR4 при этом работала на 5774 МГц.
Обновлено вчера в 05:38
Авто

В Сети опубликованы первые фото салона новой Skoda Octavia

В Сети появилась новая партия снимков, на которых показан новый Skoda Octavia2020 модельного года.
Обновлено вчера в 12:39
Общество

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году

Правительство РФ утвердило перенос выходных дней в 2020 году (постановление Правительства РФ от 10.07.19 № 875).
Обновлено в 02:09
Музыка

Заключенные тагильской колонии записали попурри на хиты 80-х

Обновлено в 02:14
Авто

Mazda раскрыла параметры кроссовера CX-30

Японский автомобильный бренд Mazda скоро стартует продажи на европейском рынке обновленной модели кроссовера CX-30.
Обновлено в 02:28
Интернет

Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac

Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) подвели итоги очередного исследования антивирусов для операционных систем Mac и Windows, оценив их способность противостоять вредоносным программам, удобство в использовании и количество необходимых для их работы ресурсов.
Обновлено в 01:00
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