Футбол
Официально: «Монако» подписал голкипера «Монпелье»Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:57
Бенжамен Лекомт перебрался из «Монпелье» в «Монако». Пресс-служба «Монако» объявила о подписании контракта с 28-летним французским голкипером Бенжаменом Лекомтом.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 03:00, Вашингтон
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
Немецкие СМИ рассказали о возможном «неожиданном ударе» России
Россия продолжает вооружаться "запрещенными" ракетами и якобы готовится к ведению региональных войн в Европе, чем вынуждает НАТО действовать, пишет немецкая газета Die Welt.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Температура воздуха в Вологодской области побила рекорд
Температура воздуха в городе Вытегра у южного берега Онежского озера в Вологодской области опустилась до нуля градусов, что стало рекордом более чем за 100 лет.
Обновлено вчера в 19:17
Экономика
В России рекордно упали цены на сахар
Оптовые цены на сахар в России в июне 2019 года упали на 27,5 процента по сравнению с ноябрем прошлого года.
Обновлено в 01:41
Политика
Турция отреагировала на санкции ЕС
В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
Экономика
Жители России смогут снимать наличные деньги на кассах магазинов
Услугу выдачи наличных на кассе уже запустили в Сбербанке, банке «Русский стандарт» и Россельхозбанке.
Обновлено вчера в 00:10
Политика
В Крыму понадеялись на возвращение скифского золота
Музеи Крыма ждут справедливого решения апелляционного суда в Амстердаме, который решит вопрос принадлежности коллекции скифского золота, на которое претендует Россия и Украина.
Обновлено в 02:05
Политика
На Украине вступил в силу закон о государственном языке
На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
Обновлено вчера в 21:56
Политика
Почему рейтинг партии Зеленского снижается перед выборами в Раду
Рейтинг партии Владимира Зеленского «Слуга народа» снижается в преддверии досрочных выборов в Раду.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Британия отказалась отдавать Ассанжа на смертную казнь
Британские власти приняли решение не высылать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страну, где ему будет грозить смертная казнь.
Обновлено в 00:54
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Политика
МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
Ранее в МИД Азербайджана сообщили, что жители Грузии нарушили границу с Азербайджаном и совершили нападение на пограничный наряд, в связи с инцидентом посол Грузии был вызван в внешнеполитическое ведомство.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Украинский депутат рассказал о московском гостеприимстве
Депутат Рады Вадим Рабинович в эфире «112 Украина» рассказал, что представители российской стороны гостеприимно встретили украинских коллег, прибывших с визитом в Москву.
Обновлено в 02:04
Недвижимость
В Москве зафиксировано прекращение роста количества ипотечных сделок
В Москве в июне 2019 года официально зарегистрировано 6 745 ипотечных договоров, что на 1% выше, чем в мае, когда было заключено 6 679 сделок жилищного кредитования.
Обновлено в 02:52
Экономика
«Яндекс.Такси» поглотит часть компании «Везет»
«Яндекс.Такси» заявила о покупке программного обеспечения и call-центров конкурентов из группы компаний «Везет».
Обновлено вчера в 03:13
Экономика
«Газпром нефть» столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций
Газета добавляет, что это первый известный ей случай, когда российская компания, оказавшаяся под санкциями, испытывает проблемы в «лояльном» Казахстане.
Обновлено вчера в 21:15
Энергетика
Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»
Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Дмитрий Медведев приедет в Тулу с рабочим визитом
Премьер-министр посетит одно из металлургических предприятия Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев приедет Тульскую область с рабочим визитом, как сообщает пресс-служба регионального правительства.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Во время купания на реке Лене погибли семь человек, в том числе дети
Обновлено вчера в 14:08
Технологии
Предприниматели создали робота-пожарного
Обновлено в 02:48
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ в Казани достигла уровня эпидпорога
Напомним, на прошлой неделе уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Казани был ниже эпидемического порога на 11,9%.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen 7 3800X разогнали до 5,9 ГГц
Австралийское отделение MSI сообщило сообщает о том, что они разогнали AMD Ryzen 7 3800X до 5,9 ГГц, а память DDR4 при этом работала на 5774 МГц.
Обновлено вчера в 05:38
Авто
В Сети опубликованы первые фото салона новой Skoda Octavia
В Сети появилась новая партия снимков, на которых показан новый Skoda Octavia2020 модельного года.
Обновлено вчера в 12:39
Общество
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году
Правительство РФ утвердило перенос выходных дней в 2020 году (постановление Правительства РФ от 10.07.19 № 875).
Обновлено в 02:09
Музыка
Заключенные тагильской колонии записали попурри на хиты 80-х
Обновлено в 02:14
Авто
Mazda раскрыла параметры кроссовера CX-30
Японский автомобильный бренд Mazda скоро стартует продажи на европейском рынке обновленной модели кроссовера CX-30.
Обновлено в 02:28
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусы для Windows и Mac
Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний ICRT (International Consumer Research and Testing) подвели итоги очередного исследования антивирусов для операционных систем Mac и Windows, оценив их способность противостоять вредоносным программам, удобство в использовании и количество необходимых для их работы ресурсов.
Обновлено в 01:00