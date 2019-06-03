Футбол
Официально: Лопетеги возглавил «Севилью»Bookmaker-ratings.ru 05:30
В конце октября прошлого года испанец был уволен из «Королевского клуба» и с тех пор находился в творческом отпуске. «Севилья» по итогам минувшего сезона заняла 6-е место в Примере и завоевала путевку в Лигу Европы.
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Происшествия
Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского
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Происшествия
В Пензенской области фура столкнулась с микроавтобусом
Один человек погиб, еще 10 пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовой фуры в Пензенской области.
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Авто
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Транспорт
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Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.
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На российский рынок приехал обновлённый седан премиальной корейской марки — Genesis G90.
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Происшествия
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" во вторник рассказал о местном сварщике, который спас из горящего дома трех человек, используя ковш экскаватора.
Обновлено в 03:47
Происшествия
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по реализации механизмов «регуляторной гильотины», сообщается на сайте кабмина.
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Общество
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Отец отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин рассказал, что после перевода в тюрьму города Таллахасси у дочери появилась возможность общаться через интернет, в том числе по видеосвязи.
Обновлено в 05:17
Общество
Жителей России ждёт короткая рабочая неделя
Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году граждане России в честь празднования Дня России отдыхали три дня подряд — с 10 по 12 июня.
Обновлено вчера в 04:06
Гаджеты
Объявлены российские цены на телевизоры-картины Samsung
Компания Samsung Electronics объявила о начале приёма предварительных заказов интерьерных телевизоров Samsung Frame 2019 модельного года.
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Политика
Меркель призвала решать торговые конфликты с США путем переговоров
Торговые конфликты между ФРГ и США должны быть устранены путем переговоров и принятия разумных решений, заявила на конференции федерального союза немецкой промышленности канцлер ФРГ Ангела Меркель.
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Умерла супруга президента Израиля
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Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-10» отстыковался от МКС
Грузовой корабль "Прогресс МС-10", находившийся на МКС с ноября, отстыковался от станции и спустя три часа будет сведен с орбиты, сообщил РИА Новости во вторник представитель Роскосмоса.
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Как сообщает World Boxing News, накануне этого поединка спарринг-партнер отправил Джошуа в нокдаун на тренировке.
Обновлено в 04:59
Общество
Разработаны два варианта российских электронных паспортов
Чиновники окончательно определятся с внешним видом электронных паспортов до конца лета, в противном случае встанут портал госуслуг и ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации).
Обновлено в 02:53
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
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Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
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Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
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Политика
Лавров: Запад не сможет заставить Россию отказаться от Дня Победы
Печально, что и в России есть те, кто подхватил мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы, - обратил внимание Лавров.
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Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
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