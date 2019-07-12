Футбол

Барелла перейдет в «Интер» за 50 миллионов евроСпорт-Экспресс 10 июля в 18:41

Полузащитник "Кальяри" Николо Барелла перейдет в "Интер". Как сообщает Sky Sport Italia, миланский клуб заплатит 40 миллионов евро, не считая 10 миллионов евро в виде бонусов, за 22-летнего итальянца.
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«Интер» объявил о переходе Бареллы

Чемпионатвчера в 15:34

«Интер» арендовал Бареллу у «Кальяри» с возможностью выкупа

Sportbox.RUвчера в 15:38

«Интер» арендовал Бареллу у «Кальяри» с возможностью выкупа

Матч ТВвчера в 15:38

«Интер» арендовал у «Кальяри» Бареллу с обязательством выкупа

Sport24.ruвчера в 15:18

Барелла сменил «Кальяри» на «Интер»

Евро-футбол.рувчера в 15:29

«Интер» подписал хавбека сборной Италии Бареллу

Спорт-Экспрессвчера в 15:08

«Интер» подписал Бареллу. Аренда с выкупом за 45 млн евро

Sports.ruвчера в 15:21
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Происшествия

В МЧС рассказали об опасности москитных сеток для детей

В МЧС рассказали, что из-за незакрепленных москитных сеток дети часто выпадают из окон.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Возбуждено дело по факту отравления детей в лагере в Приморском крае

В Приморском крае возбудили уголовное дело по факту отравления детей из детского оздоровительного лагеря «Юнга» в пригороде Владивостока.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в московском отеле

Обновлено вчера в 14:13
Здоровье

В Улан-Удэ откроется новая поликлиника

Медицинское учреждение будет обслуживать 24 тысячи детей города 12 июля во время рабочей поездки по Улан-Удэ глава Бурятии Алексей Цыденов и и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков посетили строящуюся детскую поликлинику на Пушкина, 24Б.
Обновлено вчера в 21:13
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал на фестивале в Санкт-Петербурге, пишут СМИ

Певица Светлана Лобода устроила скандал на проходящем в Санкт-Петербурге музыкальном фестивале "Белые ночи" из-за VIP-гримерной, сообщают "Невские новости".
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено 11 июля в 07:08
Авто

Вертолет «Ансат» в стиле Aurus покажут на МАКС-2019

Летательный аппарат с новым VIP-салоном представят на авиасалоне МАКС-2019.
Обновлено вчера в 20:40
Наука

Женская прокрастинация связана с уровнем дофамина

Обновлено вчера в 15:43
Авто

Lada Xray Cross с вариатором оценили в 980 000 рублей

Бесступенчаая трансмиссия Jatco JF015E кроме Lada Xray Cross устанавливается на такие модели, как Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City, Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai.
Обновлено вчера в 13:09
Общество

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
Обновлено вчера в 13:58
Общество

Сибирские «Мальдивы» на ТЭЦ взяли под охрану

Обновлено вчера в 23:08
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Грузии на дом скандально известного журналиста Георгия Габунии, который в эфире "Рустави 2" позволил себе оскорбления в адрес президента России, повесили позорную табличку.
Обновлено в 00:06
Политика

Fitch понизило долгосрочный рейтинг Турции из-за С-400

Риски, в свою очередь, связаны с повышением вероятности американских санкций в отношении Анкары из-за покупки Турцией С-400.
Обновлено вчера в 21:08
Общество

Шаман Александр Габышев собрал большой митинг в Чите

Обновлено вчера в 08:39
Транспорт

ГИБДД лишили приоритета в знаках

Ранее Госавтоинспекция и суды оштрафовали московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на 500 тыс. руб. за самовольную установку таких знаков на одной из улиц, сочтя их угрожающими безопасности движения.
Обновлено вчера в 18:18
Путешествия

Отельер из Турции рассказал о продуктах, попадающих на шведский стол повторно

Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Дорожное видео недели: встречка на Машинной, трюки байкеров на мосту и Путин на двух длиннющих Aurus

Президент на двух Aurus На этой неделе в Екатеринбург приезжал Владимир Путин.
Обновлено вчера в 23:58
Экономика

Регулятор в США договорился с Facebook о выплате $5 млрд

Компания Facebook утвердила соглашение с федеральной торговой комиссией (ФТК) США о выплате $5 млрд в связи с нарушениями при обработке персональной информации пользователей, сообщает газета The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 22:21
Космос

В Сочи школьники создали прототип платформы для экспериментов на МКС

Старшеклассники из пяти регионов России создали аппаратно-программную модульную платформу «Космолаб» — прототип устройства для Международной космической станции, которое поможет размещать оборудование для научных экспериментов и управлять им с Земли через интернет.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия

В Якутии застрелен сотрудник Росгвардии

Житель Якутии открыл стрельбу по приехавшим на вызов правоохранителям, погиб сотрудник Росгвардии.
Обновлено вчера в 13:40
Футбол

Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Обновлено вчера в 16:13
Транспорт

Сокращение маршрутов и трамваи в центре: как в ближайшем будущем изменится транспорт в Ярославле

Городские власти наобещали ярославцам грандиозных улучшений в работе транспорта: прокладку трамвайных линий по центру города, избавление от маршруток, оплату по безналу и много чего ещё.
Обновлено вчера в 23:34
Общество

Назван продукт, на котором россияне никогда не экономят

Обновлено вчера в 21:17
Армия и оружие

Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала

Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено вчера в 17:17
Футбол

Футбольный агент назвал своих клиентов из Африки «загорелыми»

Футбольный агент Дмитрий Селюк обратился к болельщикам «Зенита» перед матчем против «Тамбова» с просьбой не проявлять расизм.
Обновлено вчера в 19:57
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Политика

Гуаидо заявил о похищении Мадуро двух его сторонников

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что сторонники действующего президента страны Николаса Мадуро похитили двух членов его команды в Каракасе.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:31
Спорт

Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций

Сборная России в ранге действующего победителя турнира проводила первый матч финальной части Лиги наций.
Обновлено вчера в 00:04
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Итальянский футболист, полузащитник клуба «Кальяри» и сборной Италия.
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