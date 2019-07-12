Футбол
Барелла перейдёт в «Интер» из «Кальяри» за € 50 млнЧемпионат 10 июля в 19:46
Хавбек «Кальяри» Николо Барелла перейдёт в миланский «Интер» за € 50 млн, включая бонусы, сообщает Sky Sport Italia. Ранее сообщалось, что «Рома» сделала «Кальяри» более выгодное предложение, чем «Интер», но руководители миланского клуба заранее согласовали с Бареллой условия контракта.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 21:14, Вашингтон
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