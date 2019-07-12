Футбол
Официально: «Интер» арендовал хавбека «Кальяри» БареллуBookmaker-ratings.ru 15:37
Полузащитник сборной Италии Николо Барелла продолжит карьеру в «Интере». Пресс-служба миланского «Интера» объявила о переходе итальянского хавбека Николо Бареллы. Сообщается, что Барелла присоединился к «Интеру» на правах годичной аренды с обязательным выкупом за 45 млн евро.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:41, Вашингтон
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